El letargo de la integración suramericana

En días pasados se llevó a cabo la LX Cumbre de Presidentes del Mercado Común del Sur (Mercosur), encuentro que, como hace tiempo, no permitió superar el preocupante estado de letargo que adolece, ya que no puede lograr los objetivos comerciales básicos acordados hace más de tres décadas y que son pospuestos una y otra vez.

Así, la libre circulación de bienes está perforada por numerosas listas de excepciones en sectores como textiles, lácteos, insumos agropecuarios, bienes de capital, informáticos, telecomunicaciones y un sin número de etcéteras. Ni que decir de la concreción de una unión aduanera que en los hechos no existe, lo que evidencia qué lejos estamos de un mercado común.

Lo que ocurre no es novedad, por el contrario, es un rasgo característico de la integración suramericana, porque similar estado de situación tiene la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que pretende ser justificada con frases como: “hemos logrado una zona de libre comercio imperfecta” o “tenemos un arancel externo común diferenciado”. Está retórica es engañosa, porque es obvio que si luego de treinta años existen barreras arancelarias –aún cuando sea para un grupo de productos- no hay zona de libre comercio; y si el arancel para importaciones extrazona es diferente por cada país miembro, no es común.

En el Mercosur, lamentablemente, la crisis se viene agravando debido a que la diplomacia argentina obstruye la concreción de nuevos acuerdos comerciales. La iniciativa de avanzar en un Acuerdo Comercial con China fue recurrentemente postergada, por lo que Uruguay anunció su determinación de concretar un Tratado de Libre Comercio bilateral extrazona con China.

La regla de adopción de decisiones por unanimidad, es el instrumento que mal utiliza el gobierno argentino para bloquear las aspiraciones uruguayas; regla que a contrario sensu de lo que ocurre, fue diseñada no para generar vetos, sino promover concertaciones a través de un proceso de aproximación y cesión de intereses. Es más, se olvida el ingrato pasado de un comportamiento caprichoso para la designación de Secretario General en Unasur, disenso que agravó la crisis y desencadenó la desaparición de Unasur, atestando un duro golpe al ideal de integración suramericana.

La apertura de nuevos mercados y el libre comercio parece ser una herejía para los últimos gobiernos argentinos, y consecuentemente hace tiempo han volcado sus esfuerzos para aislar al país del mundo, a través de un modelo denominado “vivir de lo nuestro” (sustitución de importaciones) que lejos de promover las exportaciones, introdujeron todo tipo de barreras al comercio exterior, con la excusa de fomentar la industria nacional y evitar la pérdida de divisas.

El resultado es calamitoso porque el país que tiene una enorme riqueza -principalmente por las grandes extensiones de la pampa húmeda, que le permitió en otra hora ser denominado el granero del mundo, debido a su enorme potencial agroexportador- hoy está sumido en un creciente deterioro económico.

Al final, el andar por el camino de la integración suramericana, iniciado en 1960 con la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Alalc) y el Acuerdo de Cartagena, es tortuoso, no avanzamos y de tiempo en tiempo recapacitamos e intentamos dar un nuevo impulso anunciando el relanzamiento, que nuevamente no se concreta; haciendo de la historia de integración suramericana un angustioso círculo vicioso.

En los hechos, no existe voluntad política y una actitud cooperativa para concretar resultados. Los intereses particulares, emergentes de visiones teóricas distintas o de antagonismos ideológicos, siempre se sobreponen al bien mayor de integración Suramericana. Por ello, hay que ser claro, los anuncios de creación de una moneda común emitida por un banco central suramericano, son pura demagogia política.