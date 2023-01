El “mar de gas” desmentido cuatro años después

El supuesto descubrimiento de un “mar de gas” difundido en enero del 2019 por el entonces ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, y ratificado en su momento por el presidente Evo Morales fue una falacia con una amplia difusión nacional e internacional que engañó a muchos, afectó la credibilidad del país ante los inversores y agravó la decadencia del sector porque las mentiras no mejoran la economía.

El impacto del anuncio del tema puede rastrearse en internet asociando el nombre de Sánchez o Morales con las palabras “mar de gas” u “océano de gas” con el resultado de más de doce millones de referencias, una cifra que incluye una declaración posterior del ministro que en agosto de ese año insistía en que el mar de gas existía debajo de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, pero los periodistas “no lo quieren visualizar”, según se quejó entonces.

Fue muy llamativo que persistiera con tal fantasía cuando la empresa Repsol, encargada de esa búsqueda con la perforación del pozo Boyuy, el más profundo de Suramérica con casi 8.000 metros, era muy cautelosa con toda la información, y más cuando en mayo del mismo año ya se hablaba de que la operación fallida le costaría al Estado una factura de 130 millones de dólares.

Sabíamos que parte del estilo mediático del expresidente Morales era una mezcla de un sorbo de la realidad con una alta dosis de mitificación de las cosas y que a muchos de sus ministros se les pegaba con facilidad perder la seriedad, pero es de suponer que el ministro de Hidrocarburos disponía de mucha información y asesoramiento para no repetir la barbaridad del “mar de gas”.

Cito el tema a propósito de una reciente declaración sobre el asunto del ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, en un encuentro con corresponsales de medios internacionales para hablar sobre la situación de la economía, de la que destacó la reactivación de varios sectores, salvo el de hidrocarburos que no levanta cabeza desde hace años.

“Incluso, un exministro de Hidrocarburos le hizo creer a nuestro expresidente que estábamos en un mar de gas. ¿O no? ¿O me estoy inventando? Le dijeron ‘estás en un mar de gas’ y era una mentira y hoy, obviamente, estamos pagando los platos rotos de no haber explorado en esos años, en esos momentos. Y obviamente, la actividad que va a hacer ahora YPFB es de intensa exploración”, dijo Montenegro ante los periodistas.

Que un ministro desmienta a otro del anterior gobierno ya no es una novedad en el contexto de las disputas internas del oficialismo, pero la declaración de Montenegro apuntaba a las consecuencias de no haber hecho bien las cosas en ese momento, y me hizo recordar una columna que escribí tras el anuncio del “mar del gas” sobre la importancia de que el periodismo económico no sea complaciente, ni deficiente para refutar y cuestionar esas mitificaciones delirantes habituales en los políticos, más cuando hablan de los recursos naturales

Decía entonces en la columna que un periodista no se puede quedar de brazos cruzados a sabiendas de que está ante la exageración ridícula en los temas del área económica, ya que se dispone de muchas fuentes, información y datos para matizar y relativizar lo que dicen las autoridades, pero también los opositores, para contar una versión de la realidad que sea intelectualmente honesta para los lectores.

El tema del “mar de gas” muestra la obviedad de que una mentira, aunque sea muy repetida no hace la magia de reactivar un sector, perjudica gravemente las políticas necesarias, crea un ambiente tóxico para las empresas extranjeras que están sometidas a muchas regulaciones y, además, provoca una acumulación de expectativas y luego de frustraciones en la gente.

Fue un engaño de otro nivel y no estoy seguro de que las técnicas de verificación de noticias concretas puedan corregir ese tipo de bulos, pero no es posible que una autoridad haya dicho tal barbaridad y causado un gran impacto, para ser desmentido sólo cuatro años después.