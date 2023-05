El modelo económico del MAS: de vuelta al futuro

Entre las varias herencias, buenas y malas, que dejó la Revolución Nacional de 1952, una de las más perdurables y trascendentales fue la del estatismo en la economía. Tal vez era inevitable dado que antes de 1952 la ideología del liberalismo económico llevada al extremo significaba la ausencia del estado tanto en la actividad económica como en su regulación. Es en ese contexto que las grandes empresas mineras, dueñas de la principal fuente de riqueza, ejercían una influencia desmedida en los gobiernos de turno, de modo de favorecer sus intereses por encima de los intereses del país, por ejemplo, pagando impuestos irrisorios mientras que por décadas sus dueños se volvían inmensamente ricos, en especial Simón I. Patiño, que logró acumular una de las diez fortunas más grandes del mundo, a pesar de provenir de uno de los países más pobres del mundo. Recuperar esos recursos para el beneficio del país mediante la nacionalización fue, por tanto, una medida de la más grande trascendencia, si bien se la hizo con una dañina dosis de demagogia.

Con sólo nacionalizar las empresas mineras el estado se convierte automáticamente en el principal actor de la economía. La otra gran fuente de riqueza, la tierra, languidecía en su mayor parte en manos de terratenientes rentistas, los cuales fueron despojados de las mismas por la Reforma Agraria. Por tanto, cuando el MNR toma el poder se encuentra con un sector privado que, aparte de la minería del estaño -actividad que además estaba orientada exclusivamente a la exportación- es raquítico. Ante esa realidad y la influencia del desarrollismo como ideología, el MNR suplanta al sector privado convirtiendo al estado en el principal inversor y operador en todo tipo de empresas.

El resultado fue que a través de la mayor parte de los siguientes 70 años el estado se mantuvo como el principal agente económico con cualquier tipo de gobierno, sea este de derecha o de izquierda, militar o civil, dictatorial o democrático. La excepción fue el periodo 1993-2005, periodo en el cual por primera vez desde 1952 el sector privado, local o extranjero, se convierte en el principal inversor y productor de bienes y servicios, y el estado se limita a normar, regular y fiscalizar su actividad. El artífice de este cambio radical en el modelo económico fue el gobierno de Sánchez de Lozada, el cual traspasa casi todas las empresas estatales al sector privado, aunque no así la totalidad de la propiedad en el caso de las empresas estratégicas más grandes, si bien se cede el control a los inversores privados con la condición de que inviertan en las mismas, entre 1993 y 1997.

A partir del inicio del gobierno del MAS el 2006, el tan mentado modelo que introduce no es más que el retorno al modelo estatista existente pre 1993. Ese fue el resultado de la nacionalización de las más grandes empresas privadas, o el renovado control estatal de las mismas, así como la inversión en una variedad de otras empresas estatales.

Sin embargo, hay dos cosas que diferencian este ciclo estatista en particular. Una, los precios de las materias primas empiezan a aumentar a niveles nunca antes vistos justo cuando se inicia la gestión de gobierno del MAS, lo cual resulta en ingresos jamás soñados para financiar el nuevo antiguo modelo, volviendo al pasado en el futuro.

El segundo aspecto a destacar es la distorsión antimercado y antisector privado de la seudoideología del MAS, así como el deseo de lograr la autarquía, reliquias ambas de la guerra fría y el comunismo.

Esas creencias dan lugar a un contexto estatal poco propicio para el desarrollo de una actividad privada productiva vigorosa y eficiente, capaz de competir y exportar a nivel internacional sin necesidad de subvenciones. En efecto, el Banco Mundial, en su ranking de países con las mejores condiciones para la fundación y desarrollo de empresas del sector privado (Ease of doing business Rank), realizado por última vez el 2019 (se discontinuó a raíz de acusaciones de influencias indebidas en su elaboración), de 190 países coloca a Bolivia en el número 150, entre Benin y Burkina Faso, dos países africanos aún más pobres que Bolivia. No hay donde perderse, según este ranking los países mejores calificados, o sea los que mejores condiciones dan al sector privado para desarrollarse, son los países más ricos, mientras que los países que tienen las peores condiciones para su desenvolvimiento, o sea los peores calificados, son también los más pobres.