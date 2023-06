El modelo económico del MAS era malo desde el principio

No es que ahora está mal y antes estuvo bien. Siempre estuvo mal.

Parafraseando a Winston Churchill se puede decir del gobierno del MAS lo que dijo de su gobierno al principio de la II Guerra Mundial: pudisteis escoger entre el consumo y la austeridad; escogisteis el consumo y ahora tenéis la austeridad.

El MAS tuvo la oportunidad única de invertir acertadamente ingresos jamás antes vistos resultado del mayor ciclo al alza de las materias primas en la historia moderna, especialmente del gas, o desbaratarlos en un consumo insostenible en el largo plazo y en inversiones improductivas e inoperantes en empresas estatales. Optó por lo segundo y ahora, después del periodo de las vacas gordas y habiéndose gastado el ahorro fruto del mismo, enfrenta la austeridad con la consecuente disminución en el consumo y en la inversión, buena o mala.

El principal mecanismo a través del cual promovió el consumo insostenible fue la subvención. ¿Quién no va a querer pagar menos por gasolina o diésel, sea el beneficiado persona natural o empresario? ¿A quién no le va a gustar un sostén artificial a su consumo con un dólar subvaluado? ¿A qué familia no le va a convenir un financiamiento de vivienda artificialmente barato? ¿A qué empresario no le va a caer bien prestamos con tasas de interés de menos del 1%? Ni que hablar del gas domiciliario.

Las subvenciones son un lujo que el país no se puede dar; sólo se las pudo sostener por la riqueza que significó la bonanza exportadora entre el 2006 y el 2014, y hasta el 2022 por la extraordinaria cantidad de reservas en divisas acumuladas en todo ese tiempo. Esas reservas ya no existen más. Tarde o temprano se pasa la factura de un gasto mayor al ingreso; eso es lo que estamos empezando a experimentar ahora.

La subvención, excepto por el pan, es regresiva al favorecer principalmente al aproximadamente 25% de la población en el sector formal de la economía. Después de todo la mayor parte de la población, por ejemplo, no tiene movilidad propia, siendo esta parte de la población la que más se beneficia, y cuanto más lujoso o grande su movilidad más se beneficia al grupo de gente que menos lo necesita.

La subvención también resulta en una distorsión en la asignación y utilización de recursos al dar señales equivocadas tanto al consumidor como al empresario, tanto en el consumo como en la inversión.

Pero el peor pecado de la subvención es su costo de oportunidad, vale decir, lo que se deja de hacer por utilizar recursos en subvenciones. Esto es verdad no sólo en el presente, cuando ya no se las puede financiar, sino también en el pasado, a pesar de que se las podía financiar. Los recursos que se gastan en subvenciones no se pueden usar para mejorar la productividad de la economía, único modo en que se puede elevar el nivel de riqueza y consumo de una manera sostenible. Para aumentar la productividad es crítica la inversión en infraestructura y en el más importante factor de producción: la gente. Para aumentar su productividad es crítico invertir en educación y salud. Todas estas inversiones maximizan la inversión y producción eficiente de bienes y servicios por el empresariado, mientras que la inversión en la gente no sólo aumenta su productividad sino también beneficia directa e inmediatamente el bienestar de la misma. Este tipo de inversiones es responsabilidad principalmente del estado; si no invierte en ellas al máximo de sus posibilidades estará limitando significativamente las posibilidades de generar riqueza y bienestar en el país.

El modelo económico populista del MAS priorizó el consumo por conveniencia política y por una ideología arcaica a costa de la inversión verdaderamente productiva, sacrificando un mayor nivel de ingresos sostenibles a mediano y largo plazo para la población. Al dejar de tener ingresos excepcionales pasajeros el gobierno tendrá que sostener una fuerte contracción en el gasto fiscal y una devaluación de facto severa, y, dependiendo de su accionar posterior, una devaluación cada vez mayor. La consiguiente inflación será aún más sentida y perjudicial para la población dada la inflación artificialmente baja a la cual la gente se ha acostumbrado por tanto tiempo. La resultante reducción en la demanda dará lugar a una contracción en la actividad económica. El ajuste será drástico y doloroso, especialmente para los sectores de menos ingresos.

Ante una oportunidad insuperable de disponer de recursos en una escala nunca antes vista en la historia de Bolivia, el MAS optó por la conveniencia y el facilismo del gasto en vez de sembrar y luego cosechar, y ahora enfrentamos las consecuencias. Ese es el resultado de un populismo insidioso e irresponsable.