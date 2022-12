El mundo en el año 2022

Si preguntaran a la ocurrente Mafalda cómo está el mundo, sin duda diría que está enfermo, una vez más.

En el mes de febrero Rusia inició una guerra contra Ucrania. Este país, la OTAN y la Unión Europea pudieron prevenir el conflicto que se veía venir desde la ocupación rusa de Crimea el año 2014. No lo hicieron. En las últimas semanas, Rusia bombardeó la infraestructura energética de Ucrania, causando daño a la población civil, incluyendo a niños y ancianos, en una acción que puede calificarse como crimen de lesa humanidad.

En muchos países, las mujeres siguen siendo víctimas de la maldad y la incomprensión, en particular en Irán y Afganistán, pero no solamente en ellos. En Irán una joven de 22 años, Mahsa Amini, fue muerta por la “policía de la moralidad” por no llevar adecuadamente un velo en la cabeza. En Afganistán las mujeres mayores de 12 años están prohibidas de asistir a las escuelas y universidades. En otros países, los feminicidios están al orden del día, entre ellos, en Bolivia y México.

El mundo festejó con algarabía el mundial de futbol en momentos en que en Irán se debatía la pena de muerte del futbolista Amir Nasr-Azadani por haber apoyado las protestas de las mujeres por la muerte de Mahsa Amini. Nadie en Catar dio la mínima muestra de repudio a Irán.

Los kurdos, pueblo sin Estado, fueron bombardeados insistentemente por Irán y Turquía. Israel sigue agrediendo a Palestina.

Una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo, Eva Kaili, fue acusada de recibir sobornos de Catar y, presumiblemente, de Marruecos para favorecer a estos países en la comunidad europea. Su pareja y otras autoridades de la Eurocámara fueron señaladas como cómplices.

La Unión Europea ofrece generosas ayudas a Ucrania cifradas en miles de millones de euros en la seguridad que esas millonarias sumas volverán a Europa por la venta de diversos bienes y servicios, particularmente armas. De esta manera, la generosa ayuda europea le ayuda a recuperar su propia economía.

Terminando el año, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, fue invitado por el presidente Biden a visitar la Casa Blanca y el Congreso. En su visita logró que Biden le prometiera poner a su disposición los famosos antimisiles Patriot. Refiriéndose a esto, Putin comentó que era armamento obsoleto que no servía para nada ¿será verdad? Lo que no se sabe es la razón por la cual Biden invitó a Zelenski.

La visita de la influyente exsenadora Nancy Pelosi a Taiwán agitó las tensiones entre China y Estados Unidos haciendo temer un conflicto armado, pues el Ejército chino organizó patrullas de combate marítimo y aéreo con el fin, según China, “de disuadir a Washington y Taipéi de continuar con sus triquiñuelas políticas”. En forma incomprensible, el presidente Biden quiso convencer al mundo que China intentaba replicar en la isla la invasión de Ucrania por Rusia.

Las migraciones de todas partes, de Irak, Siria, Afganistán, Turquía, África hacia Europa y de América Latina hacia Estados Unidos, siguieron en aumento, provocando serias preocupaciones sobre el bienestar de los migrantes y las violaciones a sus derechos humanos.

En Perú, ante su inminente destitución por el parlamento, el presidente Pedro Castillo decidió disolverlo. Aunque perdió su vigencia legal, el parlamento decidió destituirlo con la complicidad de la policía y la fuerzas armadas. Una parte importante de la población reaccionó pidiendo la libertad del presidente Castillo, el llamado a nuevas elecciones y el cierre del Congreso provocando la represión violenta de las fuerzas del orden.

En Nicaragua, la pareja Ortega-Murillo siguió dando señales de insania mental violando los derechos humanos y civiles de la oposición, de la prensa y de los curas.

En El Salvador, el gobierno de Bukele viola los derechos humanos de bandas criminales con el masivo apoyo de la población que piensa que no hay otra forma de combatirlas.

Bolivia fue el teatro de una protesta violenta que llevó a paralizar el oriente del país durante 36 días por una razón trivial: la fecha del próximo censo de población.

En América Latina hay algunas noticias esperanzadoras.

En Colombia, el presidente Petro ha tomado varias medidas para pacificar el país, en particular, ha iniciado negociaciones con los hacendados para lograr que cedan parte de sus tierras a los campesinos que las demandan.

En Chile, el presidente Boric logró acordar con la oposición la realización de una nueva asamblea constituyente y prometió hacer justicia con relación a las demandas del pueblo mapuche.

El próximo presidente del Brasil, Ignacio da Lula, ha prometido adoptar políticas de defensa del medio ambiente, en especial, en la Amazonia, revirtiendo las decisiones de su predecesor.

Argentina salió campeón mundial de fútbol, lo que hace olvidar muchas penas.