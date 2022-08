El Nudo Vita

El incendio del edificio en construcción “Mall Gran Vía” ha reactivado las observaciones que pesan sobre el lugar y también los esfuerzos por aprovechar el momento para forzar que la alcaldía dé paso a su legalización.

Aunque su construcción estaba planificada para dos años, ya llevan ocho de construcción y han tropezado con varios problemas desde el principio: durante la excavación de los cimientos se encontró un embovedado de río que atraviesa la propiedad, sufrió la ruptura de una tubería de agua causando una inundación, luego murió un obrero tras caer del piso 11 y, por último, se incendió.

Sin embargo, esa serie de eventos no son lo más preocupante, sino que, como se viene haciendo costumbre, se trata de una construcción que no respetó las normas municipales, el proyecto no cuenta con autorización de construcción y tiene 13 pisos, en un lugar donde sólo se permiten viviendas de máximo siete niveles, esta decisión de ampliación podría comprometer la estabilidad de la estructura, duda que se acentúa con los visibles contrafuertes ubicados en la colindancia oeste para amortiguar el peso excedente.

La constructora tampoco dejó espacios de retiro, ocupando el total de la superficie del terreno afectando incluso uno de los extremos del puente férreo declarado patrimonio monumental del municipio, en la pasada gestión. Curiosamente, en esa ocasión se observó el intento de declarar patrimonio sólo un apoyo y el puente, dejando sin protección uno de sus pilones, y aunque se logró declarar patrimonio a toda la estructura, el pilón cuya preservación se había pretendido omitir, igualmente fue alterado para construir este mall. ¿Casualidad?

El impulsor de estas acciones emplea varias estrategias para lograr su propósito, como invitaciones a autoridades y candidatos a la inauguración del proyecto hasta la creación anticipada de una asociación de copropietarios que ejerza presión social; mientras que del otro lado, y luego del caso Brun, ya nadie quiere ejecutar órdenes de demolición, por lo que los procesos de fiscalización terminan siendo una pérdida de tiempo y recursos, que acabará con una resolución que no se cumplirá, ya que los mismos funcionarios pondrán obstáculos para no ejecutarla.

Al parecer se explora ya una estrategia para regularizar los primeros siete pisos del edificio, con la infame ley aprobada el año pasado, para dar esa facilidad a construcciones destinadas a vivienda, pero que con una interpretación forzada ampararía al centro comercial, actualmente excluido por estar en la categoría de equipamiento.

Otro aspecto que merece atención es el rol de las entidades bancarias en estos casos, pues la mayoría de los proyectos inmobiliarios requieren financiamiento para su desarrollo o para la venta de los departamentos o, como en este caso, las tiendas; y aunque los bancos exigen muchos requisitos para reducir sus riesgos, no verifican que los proyectos no tengan procesos de fiscalización o que cumplan con las normas de construcción, que al final son la única garantía de durabilidad y seguridad que tendrán los futuros propietarios. El resultado es que se transforman en financiadores de la informalidad en la ciudad.

Por último, son evidentes las contradicciones del MAS. Hace unos años el propietario acordó con el exgerente del teleférico y excandidato a alcalde: César Dockweiler, la reposición del segundo puente, cuyo derribo había acordado a cambio de cesión de ambientes en el nuevo proyecto; por otro lado, el ministro de Obras Públicas asegura que hay un proceso con imputación contra Eynar Vizcarra, como dueño del edificio, y afirma que éste causó daño y construyó sobre propiedad del Estado; pero el 17 de agosto pasado, en audiencia pública del Concejo Municipal, el concejal Chaín, también del MAS, se dedicó a dar la razón al abogado del proyecto victimizando además a los agresores de la ciudad y sus normas, en lo que ya parece la defensa de un derecho colectivo a no seguir las leyes.