El poder de tus brazos Oruro

El grito libertario de la triunfal apoteosis de Sebastián Pagador y sus seguidores dio lugar a los pasos conducidos hacia el desarrollo progresivo de la ciudad y sus pueblos, impulsados por la minería, la que trajo desde lejanas latitudes a los eslavos, asiáticos y alemanes, personajes que apoyaron el comercio, la industria y la educación de los pobladores y, por supuesto, la minería que entró en auge en provecho no sólo de Oruro, sino de todo el país.

¡Oruro hermosa! con sus plazas y parques florecidos. Lugares embellecidos por aves del paraíso, cisnes y otros plumíferos que asoman en el Parque Castro de Padilla. La plaza 10 de Febrero, tan singular, con su fuente y sus fieras.

Oruro, de habitantes amigables, donde más de un visitante extranjero sintió agitado el corazón, y no por la altitud, sino por alguna muchacha de ojos oscuros. Oruro fue la primera ciudad que tuvo teléfonos automáticos, la primera en ser asfaltada en su totalidad, la primera en transporte ferroviario. Fue la primera en contar con un equipo de bomberos eslavos. Su espectacular Carnaval, mereció la declaración de la Unesco como “Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad”.

Rumbo a la luz, los devotos claman a la Virgen del Socavón para días mejores. Allí está el Chiru Chiru. No hay duda que en los socavones mineros se tejieron las historias más fantásticas y apasionantes de Oruro. La creencia en seres superiores, como el Tío de las minas, es algo que pervive en la gente del subsuelo y en la festividad del Carnaval. Pero también está el misticismo llevado a la devoción por la joven Candelaria, así denominada por un franciscano.

Aún sopla el “fulgor de la aurora” por las grietas milenarias de la ciudad minera. Una historia bordada en la plenitud arenosa del altiplano boliviano dejó escritas las estampas de un recorrido que enmarcó su ejemplar desarrollo, tras el flamear de la tricolor nacional en lo alto de la colina de Conchupata, donde fue levantado el histórico faro de la libertad.

La ciudad de hoy descansa en sus tradiciones y en la calidez de sus habitantes. Ciudad de temperaturas muy bajas, compensa el frío con el calor que irradian sus pobladores. La amistad se vuelca sobre cada uno de los turistas, haciendo más llevadera su presencia en la capital del departamento.

Una es la perspectiva citadina y otra la característica de cada una de sus provincias: pueblos levantados en plena pampa, sujetos a ciertas circunstancias de vida adaptadas a una tierra hostil. Sin embargo, ellas ofrecen atractivos y productos de alto contenido alimenticio contribuyendo, así, a la economía de la región, además de despertar interés ilustrativo en quienes las visitan.

Pero no sólo esos productos de la tierra dan a Oruro una fisonomía muy particular, pues como región rica en minerales los productos no renovables han sido el sustento del país; las históricas minas de estaño y de otros minerales fueron por años razón de la existencia de una población ubicada entre las más selectas de la nación, llevando a la ciudad a ubicarse entre las más importantes del país.

Oruro, una tierra conservadora y amante de sus costumbres, ofrece al visitante, como entre sus atracciones, una gastronomía no fácil de ser encontrada en otras ciudades. Los platos criollos conocidos como Rostro Asado, Intendente, Cola, Nudos, Charquecán (valgan las mayúsculas de patentes para la creación doméstica orureña) van complementados por la Cerveza Huari, bebida infaltable en las recepciones de mantel largo y en todos los bares y restaurantes más selectos de la ciudad.

La educación, desde las aulas del Colegio Anglo American School, el Colegio Saracho, el Colegio Bolívar, la Universidad Técnica de Oruro y, por otro lado, el deporte, con su gran equipo San José, pone en alto a esta tierra enaltecida que vio nacer a mi padre. Jamás olvidó sus años primaverales.

Perfil de una tierra apasionada por el trabajo y la fraternidad. Es la imagen de un pasado que aún vibra en el recuerdo humedecido de nostalgias de cada orureño, cuando ya los años vencieron dificultades y dejaron en su balance la sonrisa del haber cumplido la misión que le signó el destino.