El presidente Arce, el censo y el Silala

Qué difícil debe ser ocupar la Presidencia del país, principalmente en la resolución de conflictos. El presidente Arce no la ha pasado bien y sus ministros han hecho grandes aportes a su desgaste. Los decretos del Ejecutivo carecen de credibilidad y el “censo con consenso” fue obra de prestidigitadores. El consenso y la legitimidad emanaban de la propia norma jurídica, del Decreto que ministros y voceros se negaron a cumplir. El censo se debió realizar, como lo hicieron todos los gobiernos en esta nación, cada 10 años, sin inventar excusas y mitos. No hacerlo se llama “incumplimiento de deberes”.

A propósito de mitos y mitómanos, en estos días se reproducirán otros relativos a las aguas del Silala solo bolivianas, a la urgente negociación con Chile en materia de recursos hídricos, o al cobro de la “deuda histórica”.

El fallo puede ser otro padecimiento para Luis Arce y se le puede abrir el frente potosino. Habrá que recordar que la historia del Silala se originó en el año 1996, cuando el investigador potosino Milton Lérida denunció que Chile estaba desviando las aguas del río Silala. Lérida es hoy asesor principal de Comcipo y nadie en Potosí le pregunta cómo descubrió que el Silala era un “río”. Asimismo, la “deuda histórica” es otro mito y no existe ningún título jurídico para cobrarla. Es más, Chile argumentó que no tiene por qué pagar por usos no autorizados de las aguas, adjudicadas por la Prefectura de Potosí a la empresa Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Co. Ltd., constituida en Inglaterra.

No se puede negar la existencia de aguas en el Silala que, canalizadas o no, son compartidas con Chile. Existe un acuífero regional que no ha respetado la frontera física. Se encuentran vertientes, manantiales y bofedales en el lado boliviano y también en el chileno. Con la canalización se evitó la infiltración de las aguas y mejoró notablemente la “eficiencia hidráulica”. No es sólo la fuerza de la pendiente o gravedad lo que hace que las aguas lleguen al vecino. En Chile las aguas configuran claramente un río, pasan por los ríos Inacaliri, San Pedro, llegan al Loa y este desemboca en el Pacífico.

El Silala no puede repetir el “harakiri” del censo. Hace algunos meses atrás apareció un nuevo vocero hablando de estas aguas a nombre del Estado. No había sido nombrado por el Consejo Nacional encargado del tema del Silala y nunca visitó Diremar, el ente técnico, histórico y jurídico de la defensa boliviana y encargado de apoyar al Agente ante la Corte.

¿Quién ganó en el juicio? ¿Se podrá defender la posibilidad de que Bolivia le empate el partido a Chile? La Corte dijo efectivamente que se trata de un curso de agua internacional regido por el Derecho Internacional Consuetudinario. Hablo la Ciencia y hablo el Derecho, sin embargo, esperamos que los ministros y voceros del Presidente ya le hayan adelantado que debe tomar una decisión política, personal e insoslayable relativa a dos puntos neurálgicos de esta disputa: ordenar el inmediato desmantelamiento de las obras de canalización y mecanismos de drenaje en el territorio boliviano y la utilización efectiva de las aguas. Chile puede ver seriamente afectado su aprovechamiento total, histórico y actual, de las aguas y su victoria en La Haya podría no ser tal en el terreno y en la aplicación de los principios de moderno Derecho Internacional de Aguas. El presidente deberá tomar una decisión y solo a partir de allí podremos, lector(a), determinar quién ganó en este juicio.

La Corte señaló la falta de objeto en la mayoría de las pretensiones de las partes. Eso significa la falta de controversia, que lo que pretende un Estado ya no se encuentra resistido por el otro, y el Tribunal ni siquiera se debe pronunciar. Ciertamente el acuerdo extrajudicial hubiera sido más sensato. Finalmente, es útil decir que la soberanía boliviana sobre los canales nunca estuvo judicializada o cuestionada por Chile.

Para concluir, el jefe de Estado debe advertir que Chile ya no está dispuesto a pagar por las aguas del Silala, un asunto en el que fracasaron anteriores gobiernos, de derecha y de izquierda, y tampoco le interesa negociar con Bolivia o crear autoridades bilaterales. Aguarda, simplemente, que nuestro país se comporte como ribereño superior de un curso de agua internacional, nada más.

El país siempre merece la verdad. Gracias a Página Siete por permitirnos aportar a la transparencia con realismo.