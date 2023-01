El prisionero fisgoneado

El gobernador de Santa Cruz está siendo víctima de un proceso judicial que no tiene pies ni cabeza, la idea de que pudiese haber un golpe de estado manteniendo un parlamento capaz de maniatar al nuevo gobierno, ante todo porque este estaba en manos del partido que estaba gobernando previamente, que violó la Constitución y que hizo fraude, solo puede ser admitida por mentes que han sido destrozadas por un fanatismo que carcome la razón.

No se puede negar que el señor Camacho fue un activista determinante, y con cierto poder, para poner contra la pared a Evo Morales. Pero recordemos, este estaba en falta, en primer lugar porque estaba candidateando sin legítimo derecho a hacerlo, y porque el día de las elecciones, una corte electoral dominada por el partido de gobierno, dio enormes signos de poca transparencia. Morales, para ahuyentar las sospechas, (muy fundadas por cierto), de un fraude, convocó a la OEA para hacer una auditoría, la cual resultó siendo negativa para los intereses del entonces candidato/presidente. Morales escapó con la cola bajo el rabo, y los pantalones húmedos, dejando al país en un tremendo desgobierno, el cual él profundizó al pedir a las autoridades de su partido que hubieran podido sucederle, que renunciaran.

Aunque lo dicho arriba es de conocimiento de todos, es importante repetirlo, porque la mitad de los bolivianos pretende ignorarlo e insisten en llamar golpe a la caída de un gobierno, que fue producto de la propia deshonestidad de este.

El solo inicio de ese juicio por un delito que no tuvo lugar ya es una violencia inaceptable, peor aún es una detención preventiva, como lo es cualquier detención preventiva, (salvo las excepciones de un delito infraganti). Mientras duran las investigaciones, la persona acusada debería permanecer en libertad, en el peor de los casos con una restricción de abandonar el país sin permiso del juez.

Aparte de la forma grotesca y grosera en que fue detenido el gobernador Camacho, que no puede sino ser calificada como una suerte de secuestro, su traslado al altiplano boliviano es de una violencia extrema que debe también ser mencionada. Sacar a una persona de su medio ambiente, encerrarla en un lugar donde el clima, las temperaturas, la humedad son totalmente diferentes, y peor donde la altura es un factor que no debe ser soslayado, (con las disculpas de los fanáticos del futbol locales), es otra forma de violencia, por la que es posible que el detenido no se anima a reclamar para no demostrar debilidad.

El jueves pasado, a los actos absurdos de tener que asistir a dos audiencias al mismo tiempo, a lo intrusivo de que se publiquen fotografías del detenido en su celda, sin la aquiescencia de este, se ha sumado la denuncia de la esposa del señor Camacho que ha encontrado una cámara oculta en la celda. No he podido dejar de recordar la gran película, “la vida de los otros”, que contaba la historia de un espía que escuchaba constantemente lo que sucedía en el departamento de arriba, donde vivían personas que el régimen consideraba peligrosos, en tiempos de la Alemania Oriental. Y no olvidemos que hay un hilo conductor entre esa realidad de antaño al otro lado del atlántico y el proceso de cambio, (vía Cuba por supuesto).

Este exceso pinta de cuerpo entero a los extremos a los que puede llegar el actual gobierno, lo que ésta sucediendo con el gobernador de Santa Cruz es una violación a sus más elementales derechos, es una doble violación de estos, y eso solo nos puede espantar.

El gobierno ha negado este extremo, pero el gobierno miente mucho, y no solo en este caso, su credibilidad está totalmente cuestionada.

Fernando Camacho, no es santo de devoción de la mayoría de los bolivianos, pero se está convirtiendo en un símbolo de los excesos de un gobierno que no busca justicia sino escarmiento a quien se atreva a cuestionar un poder que pretende convertirse en absoluto y eterno.