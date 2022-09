El problema de Adepcoca se termina si el Estado respeta y aplica la ley 906

El conflicto de los cocaleros que lleva varios días, en el colmo del desconocimiento ha sido declarado por el viceministro de la Coca, como un asunto privado que no corresponde conocer al Estado, por tanto, debería ser solucionado entre partes interesadas. Como esta y otras declaraciones inatinentes, nos tiene acostumbrado el régimen actual, cuando se trata de un tema que encara un sector que no le es afín, como sucede con ADEPCOCA enfrentado a otro que sí lo es, el gobierno busca desligarse del conflicto protegiendo a los afines por medio de la Policía, que en este y otros casos, no cesa de usar agentes químicos en cantidades alarmantes, que obviamente le cuesta al mismo pueblo que reprime.

Aquel viceministro debería enterarse que la Ley General de la Coca N° 906 de 8 de marzo de 2017, en su art. 6° dispone claramente que “la producción, circulación, transporte, comercialización, industrialización, investigación y promoción de la coca, quedan sujetas a regulación, control y fiscalización del Estado”, norma que es ratificada por el parágrafo I, numerales I y II del art. 21 de la misma Ley. Esto quiere decir que no solo regula la promoción, producción, industrialización, etc., sino que el Estado debe resolver los conflictos e infracciones emergentes de su comercialización, que es parte de la regulación y control de la coca, por medio del Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, sancionando a las personas que vulneren la ley, transportando, portando o comercializando, como sucede con el Sr. Alanes que ha creado un mercado paralelo no autorizado por ley, aplicando el art. 28 numeral I, que textualmente dice: “La persona que produzca, comercialice, transporte, porte o industrialice coca al margen de las regulaciones previstas en la presente ley y su reglamentación, estará sujeta a las sanciones administrativas establecidas en reglamentación específica, sin perjuicio de otras sanciones previstas por Ley”, norma que se entrelaza con el inciso f) del art. 2 de su reglamento.

Pero esto no es todo, sino que la ley en el art. 24, le otorga facultades específicas al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, para que autorice, controle y regule los mercados de la hoja de coca, que en el país únicamente son 2 mercados, que han sido autorizados y reconocidos para su funcionamiento: en La Paz, el Mercado de la Asociación Departamental de Productores de Coca - ADEPCOCA, y en el Departamento de Cochabamba, el Mercado de Sacaba, no pudiendo haber ningún otro por cuanto la ley no le permite al ministro autorizar otros mercados paralelos que no sean los indicados, norma que se halla respaldada por el num. I del art. 23 de su reglamento, que en el numeral II manda que ese ministerio es la única instancia competente para autorizar, controlar y regular solo los dos Mercados de Coca, a través de expresa Resolución Ministerial.

Como se ve, la solución está tan cerca al conflicto que se puede evitar mayores problemas y males a la patria, si es que existe voluntad obviamente. Estriba en aplicar simplemente la ley y su reglamento, cerrando el mercado del Sr. Alanes que no está autorizado por ley, decomisar toda esa coca que se pretende comercializar ilegalmente, aplicándosele las sanciones previstas por los arts. 28 y art. 58 numeral I e inc. m) de su reglamento, y asunto concluido.