El rechazo en Chile: ¿cómo votó el mundo indígena chileno?

La debacle de la Convención Constituyente es de antología, no solo por el resultado, sino porque las regiones donde el rechazo fue mayor, corresponden justamente a los lugares donde hay mayor población indígena.

Dos décadas después del último Censo Indígena, la situación demográfica de Chile cambió parcialmente. “Hoy”, 2018 (en realidad, fecha del último Censo país, instrumento del cual nadie quedó conforme), se calcula que en Chile habitan 17.574.003 millones de personas y que el 13% de la población pertenece a los pueblos originarios. Si en el 2002, el 87,3% pertenecía a los mapuches, hoy este porcentaje alcanza bajó al 79,8%. A los mapuches, le sigue el pueblo aymara con el 7,2%.

Así las cosas, es claro que el Censo de 2018 muestra que mayoritariamente los pueblos originarios no se encuentran en zonas fronterizas o localizados en un páramo mayoritariamente. En simple, aquellos que se consideran integrantes de los pueblos originarios, están ubicados preferentemente en Santiago y Temuco, regiones donde se impuso el rechazo.

¿Cómo se explica el rechazo si la Constitución propuesta tenía extensos apartados vinculados precisamente con los pueblos originarios?

Despejar este interrogante remite a dos posibles interpretaciones: la simple es la cuantitativa, es decir que la población indígena no se sintió identificada con el texto. Esto pasa por considerar generalizada la opción de que una mayoría indígena leyó la propuesta y no le agradó. Pero una segunda interpretación es que dados los altos niveles de violencia en la Macrozona Sur, la viabilidad de la propuesta era inversamente proporcional a las urgencias que existen en regiones complicadas por la violencia rural y la amenaza de grupos radicalizados que no quieren la integración con el resto del país. En esta segunda hipótesis, el elemento clave es que el margen de rechazo promedio, respecto de otras comunas del país, fue aún mayor. ¿Pruebas?

El apruebo ganó solo en 8 de las 346 comunas del país (sin contar el voto en el extranjero). Ninguna de esas 8 comunas tiene mayor presencia indígena. Por el contrario, en el Alto Biobío, el 84,2% de la población declaró ser indígena y allí la opción Rechazo alcanzó el 70,75% de los votos válidos (3.265). En Saavedra, donde 8 de cada 10 habitantes se declara indígena, el Rechazo obtuvo el 68,05% de los votos. Lo propio ocurrió en Cholchol con el 73,8%, las conflictivas Tirúa, Galvarino o San Juan de la Costa, donde los números por Rechazo alcanzaron el 77,2%, 74,9% y 64%. Esto en la desencajada y violentada Macrozona Sur. Pero en el extremo norte, donde la población indígena es aymara, en lugares como Camiña, Colchane o General Lagos, junto a la frontera de Bolivia, los números fueron 87,6%, 94,7% y 87,5% respectivamente.

En momentos en que el discurso indigenista rompió las márgenes de lo posible, la incorporación de los elementos de la plurinacionalidad venidos directamente del masismo boliviano, más que de cualquier otro país, indican que la propuesta constitucional realizada pretendió crear un país que en Chile no existe.

La incorporación del concepto de plurinacionalidad.

Levantado el año 2021, a inicios del proceso constituyente por los entonces candidatos a escaños reservados asignados a los pueblos originarios fue sin duda el aspecto más controversial de la propuesta constitucional. Y esto porque más que poner a los indígenas en la Carta Magna, los asumía con privilegios que al resto de los ciudadanos no les cabía. A esta crítica, se plegaron independientes pertenecientes a movimientos sociales que finalmente llegaron a obtener un cupo en la Convención Constitucional. Por ello, durante el proceso, la plurinacionalidad llegó al texto borrador final con los votos en el pleno de los 3 colectivos oficialistas. Sin embargo, en la misma Convención se empezó a criticar que la plurinacionalidad afectaba la igualdad ante de la ley. A esta idea, además de la derecha, se sumaron los partidos de la coalición de gobierno. En efecto, la propia coalición del Presidente Boric, se comprometió a revisar, de ganar el Apruebo, 2 de sus aspectos: el pluralismo jurídico y el consentimiento indígena, incluidos en el borrador final.

No nos cabe duda alguna que la plurinacionalidad no caló en Chile. El concepto, que emerge del libro “Tesis Política”, del Comité Ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) de 1983, establece:

“Somos herederos de grandes civilizaciones. También somos herederos de una permanente lucha contra cualquier forma de explotación y opresión. Queremos ser libres en una sociedad sin explotación ni opresión organizada en un Estado plurinacional que desarrolla nuestras culturas y auténticas formas de gobierno propio”.

El concepto, ampliamente citado candidatos de escaños reservados a pueblos originarios, los movimientos sociales y el oficialismo fue defenestrado por la ciudadanía. La permanente cita al sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, al ex vicepresidente Álvaro García Linera, en la comisión del Sistema Político de la Convención presidida por Rosa Catrileo, indica que los ciudadanos mapuches y aymaras, tanto en el norte como en las regiones del Biobío a Los Lagos en el sur, mostraron un limitado interés en la plurinacionalidad.

El voto del domingo expresó cuántas naciones había en Chile. La cantidad de banderas, las banderas del rechazo y el apruebo, solo eran tricolor. No vimos más que una bandera, la de Chile. En esa bandera cabemos todos. El 70/30 de la Araucanía y similar en Arica Parinacota expresan eso. Un Chile, un país, un territorio y muchas culturas en su interior. Téngase presente.