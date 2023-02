El reo, la médica, y la (in)justicia boliviana

La semana pasada hemos tenido una historia de narcos y policías, en la que tristemente ha muerto un policía en el cumplimiento de sus funciones. El suceso ha dado para muchas reflexiones, por un lado, muchos no han podido dejar de comparar las dificultades que tuvo la expresidenta Añez, de ser tratada en un centro médico, y los dispositivos de seguridad que fueron activados, cuando finalmente una vez fue trasladada a un centro médico.

Lo cierto es que un preso no debería poder salir de la cárcel con mucha facilidad para ir al médico, este paso debería darse en casos excepcionales, en casos de emergencia o de tratamientos médicos necesarios que requieren atención en un nosocomio especializado, sin embargo, ese es un derecho que no pierde nadie, la prohibición de recibir atención médica es un crimen de lesa humanidad.

Ahora bien, parece ser que el reo, que ya había fugado una vez de una cárcel, tal vez fingiendo, logró que se lo derive a un hospital. Evidentemente, todo era un plan de fuga. La fuga fue bien planificada, y es seguro que tenía muchos colaboradores, muchos cómplices, pero es posible que algunos no lo eran del todo, el amedrentamiento también sirve para recibir colaboración.

Lo que me preocupa y me indigna, es la detención de la médica que dio el visto bueno para que el individuo en cuestión sea trasladado de la cárcel de Chonchocoro al Hospital de Clínicas. Creo que mientras no se pruebe lo contrario, ella es una víctima más de un sistema vil de la asquerosa justicia boliviana.

Partamos por el común denominador de la detención preventiva, que definitivamente bajo ninguna circunstancia debería aplicarse a esta persona. El único riesgo de fuga que ella pudiera tener, es la sensatez de huir de una justicia tan vil y corrupta como la nuestra.

No quepa la menor duda de que se tiene que investigar el proceder de la médica, pero es muy posible que ella haya actuado de buena fe, la gente puede fingir dolencias, lo hacen los niños de primero de primaria. Lo único que ella hizo fue derivar a un paciente a un lugar de atención especializado. La responsabilidad de cómo llevar al individuo a ese lugar, que fue a fin de cuentas el desencadenante de la desgracia ocurrida, no tiene nada que ver con sus funciones.

Detener a la médica tiene algunas consecuencias terribles para el resto de los detenidos de las cárceles en Bolivia, cuya inmensa mayoría no tiene sentencia, y de estos es muy posible que muchos sean inocentes, más allá de que, aunque se tratara del peor de los criminales, este también tiene derecho a ser atendido médicamente si sufre una dolencia. ¿Qué médico de penal se animará a dar un pase para que un reo sea atendido en un hospital?

Este episodio muestra por un lado lo poco profesional que puede ser el accionar de la policía en algunos casos, esta vez, trágicamente, le costó la vida a un joven miembro de esa institución, también muestra una manera irracional de enfrentarse a un problema, una forma de deslindar responsabilidades, o de por lo menos marear la perdiz, y ese espantoso mecanismo de detener a los ciudadanos por todo y por nada.

En una sociedad más decente, tal vez el colegio médico de Bolivia podría llamar la atención respecto a los derechos de la galena enviada a la cárcel de Miraflores, pero de ellos no se puede esperar mucho, basta recordar el caso del doctor Fernández.

Por supuesto que no puedo poner las manos al fuego por la inocencia de la imputada, pero salta a la vista que esta detención es cuando menos abusiva. La médica en cuestión es posible que no haya cometido ningún error, es posible que haya seguido los protocolos establecidos, pero si no lo hizo, es posible que también haya actuado más en calidad de víctima que de cómplice. Ella no merece estar encarcelada.