El servidor público

Hace ya 15 años que dejé la función pública, desde entonces transité entre volver a mi profesión de periodista irredento y después a trabajar lejos de mi país en una empresa exportadora en la patria de mi esposa y mi niña.

En este lustro y medio, extrañé a mi querida Bolivia, sobre todo por aquellas tardes conversando con el embajador Jorge Gumucio o el embajador Wálter Montenegro, a quienes considero mis mentores, o inclusive la comida (las deliciosas salteñas o el pique macho).

Desde siempre pensé que servidor público era una de los más grandes honores, ya que servir a Bolivia es una de mis mayores ambiciones profesionales. ¡Qué más lindo que representar a Bolivia ante organismos internacionales o países amigos!

Cuando salí a representar a Bolivia en 1992 en Venezuela cumplí uno de mis sueños más codiciados: representar a la Hija Predilecta del Libertador, en la patria del inmortal Simón Bolívar. Mis experiencias en Venezuela fueron muy diversas: desde haber sobrevivido a los dos golpes de Estado de Hugo Chávez, en 1992, en su afán por suplantar una democracia corrupta por una dictadura absolutista. Creo que el 90% de los venezolanos hubiera preferido seguir con el gobierno de Carlos Andrés Pérez, a ser un país secuestrado por el chavismo.

Tuve la oportunidad de conocer en Caracas la histórica Plaza Bolívar, El Panteón Nacional, la Plaza Altamira, el Monte El Ávila o el Salto del Ángel, entre tantas otras maravillas venezolanas, así como departir con grandes venezolanos como Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera, la ex Miss Universo Irene Sáez, los cantantes Ricardo Montaner o Ruddy la Escala, grandes escritores como Arturo Uslar Pietri, profesores universitarios e intelectuales como el exdirector de la Academia Diplomática “Pedro Gual”, el excanciller Humberto Calderón, el gobernador de Caracas, ahora exiliado, y otros.

También el privilegio de trabajar con dos embajadores: la expresidenta Lydia Gueiler Tejada y el Dr. Guillermo Aponte Burela. Recuerdo a ambos con mucho cariño, sobre todo aquellas tardes comentando vivencias en dictaduras pasadas. Allí tuve la oportunidad de conocer de cerca a los expresidentes Jaime Paz y Gonzalo Sánchez de Lozada así como a los excancilleres Ronald Maclean y Antonio Araníbar.

De aquellos años, tengo el privilegio de contar en la familia a dos venezolanos que arranqué a la tierra del Libertador que son mis hijos Simón y Claudia. Los azares de la vida me llevaron a hacer una Maestría en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya en los Países Bajos y después ser Cónsul de Bolivia en Chile. Quiso el destino que conociera a la entonces consejera de la Embajada de Nicaragua en Chile y trazara mi destino a dejar (por la fuerza del Proceso de Cambio para que nada cambie) mi Carrera Diplomática.

Sin embargo, nunca he dejado completamente el servicio público ya que a pesar de estos “procesos”, he seguido “representando” a Bolivia en otros países a los que viajé. Ya no cobro un sueldo fijo, pero sigo siendo el diplomático acartonado (como una vez me dijeron) que tozudamente cree que la función pública debe ser al servicio de los bolivianos y al país y no para servirse del cargo como otros.

La función pública es la más alta y honrosa ocupación, pero ahora dan pena los diplomáticos plurinacionales que constantemente cometen errores muy caros para el país como indemnizar a empresas extranjeras sin sustento alguno y en beneficio propio, después de haberse graduado en un cursillo de tres semanas, tiempo insuficiente para prepararlos para las responsabilidades que ocuparán. Bolivia volverá a ser democrática y libre, sólo entonces espero volver a servir a mi querido país con mis conocimientos, ahora con la experiencia de haber trabajado 14 años en el sector privado extranjero.

Para terminar, debo decir que en los casi 20 años que trabajé en la Cancillería de la República no recuerdo haber recibido una sola convocatoria de los partidos “neoliberales” para participar en alguna actividad política, a diferencia de los actuales servidores públicos, a los que se obliga a aportar a los jerarcas del partido de gobierno e inclusive a participar en grupos de choque para agredir a otros ciudadanos bolivianos que no están de acuerdo con las tropelías y desmanes en que está inmersa nuestra querida nación.