El teatro en su día

“... el mundo entero se ha convertido en un archipiélago de islas solitarias”, describe la actriz egipcia Samiha Ayoub la realidad que percibe y desde la cual lanza un mensaje que pone al teatro como el lugar posible de convergencia. Con sus palabras, pensadas para celebrar el Día Mundial del Teatro –el 27 de marzo–, pretende llegar a las personas, hombres y mujeres, que en el planeta trabajan desde un escenario: actores, actrices, directores, dramaturgos, coreógrafos, técnicos; a ellos apela para recordarles que su misión es, créanlo, trascendental.

¿Por qué? Porque, sigue argumentando la artista nacida en El Cairo, contra lo que se pueda creer sobre un mundo que se ha achicado y una humanidad interconectada en virtud de las tecnologías, en verdad que lo que impera es incomunicación y desamparo : “Somos como barcos que huyen de un horizonte de tinieblas. Cada uno extiende sus velas y navega sin rumbo ni visión que lo guíe”, afirma.

Cómo sortear el naufragio. De lo dicho por Samiha Ayoub se deduce que es preciso construir, disponer, buscar puertos de comunión entre semejantes y distintos; puertos de encuentro, de presencia temporal y espacial. El teatro, pues.

Como desde siempre, es decir, desde que esta forma de arte y comunicación fuese inventada, el teatro demanda la proximidad de seres humanos que deben tener la voluntad de dejar sus naves personales para buscar el encuentro. No hay otra forma de experimentar lo que ofrece quien se para en un escenario a quien lo contempla y escucha desde una platea. La comunión se da en un lugar concreto (una sala, una calle, una plaza) y en un momento que pasará inexorablemente, como la vida, para no repetirse.

En tiempos de virtualidad, de dispositivos individuales, de influencers, de superficialidad, cómo no va a tener extraordinario valor el poder juntarse y presenciar en vivo un acto vivo. Cómo no apreciar la posibilidad de hacer una pausa para atestiguar con todos los sentidos cómo es vivir otras vidas y repensar la propia para intentar vivirla sin olvidar que se es parte de algo mayor.

Samiha Ayoub les habla a sus colegas. Los convoca a no olvidar que están llamados a difundir, con trabajo y poesía, “todo lo que es bello, puro y humano”. Tarea nada fácil en un mundo que, como ella señala, ve crecer ignorancia, fanatismos, violencia y guerra.

Pero el teatro no existe sin espectadores. Y ésta es quizás la parte más difícil de trabajar, particularmente en Bolivia. Una parte que bien merece ser abordada si se pretende que este arte, con la fuerza ya descrita, toque a la gente.

Que eso ocurra no debería ser un privilegio, sino una oportunidad facilitada no sólo por los creadores –que buen trabajo despliegan no únicamente para hacer obras sino incluso para abrir espacios donde presentarlas–, sino por quienes asumen la responsabilidad del manejo de las entidades culturales.

Este 27 de marzo, el mensaje de la artista egipcia llega, seguramente, a los teatristas de Bolivia como ese necesario faro para rendirse ante las muchas tormentas. Pero, en este nuestro país, es necesario construir el mensaje propio, que incluya a los espectadores –los conquistados, los indiferentes y aun los escépticos–, de manera que se interpelen e interpelen a las autoridades sobre que el acceso al teatro es un derecho: el derecho a pensar.

Dice Samiha Ayoub de los teatristas: “Cada uno de nosotros lleva solamente una vida, pero esa vida tiene la capacidad de dividirse y reproducirse. Convertimos una vida en muchas vidas y las transmitimos a este mundo para que cobre vida, florezca y difunda su fragancia a las demás”. Esas demás vidas exigimos, en este país pluri, que se creen las oportunidades para atestiguarlo.