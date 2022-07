El terror en la Argentina: mentiras o verdades en los discursos

En estos últimos días, las noticias políticas han inundado las carteleras en los periódicos, al igual que las opiniones por parte de analistas en los medios radiales y televisivos. Sin embargo, no pudieron pasar desapercibidos los problemas económicos mundiales, y especialmente, problemas como los que atraviesa la república vecina de Argentina.

En realidad, la principal incógnita y preocupación de la ciudadanía está en torno a que, si los problemas de esta hermana república están mostrando el futuro que le espera a Bolivia, pese a los discursos gubernamentales exitistas que nos comunican que todo está bien y que la reactivación está viento en popa.

Hace una semana y un poco más, el ministro de Economía nos dijo que se notaba la reactivación en el país porque las recaudaciones impositivas habían aumentado, lo cual es evidente. Sin embargo, debemos preguntarnos si la reactivación puede ser medida por más impuestos.

Primero, es necesario aclarar que, como muchos saben, Bolivia es considerado un “infierno fiscal”, ya que ocupamos el puesto 186 de 190 países en el mundo en el ranking de los sistemas impositivos y del pago de tributos. De hecho, se sabe que en Bolivia se pagan, durante un año, 42 veces impuestos, cuando en México se paga sólo 6 y en Perú 8 veces. Por otro lado, en Bolivia los ciudadanos utilizamos como 1.025 horas al año para pagar impuestos, cuando en Costa Rica sólo utilizan 151 y en Perú 260 horas. Por otro lado, en el país, sólo el 30% de la población (exagerando) paga efectivamente impuestos, y de ese porcentaje, menos del 2% de los ciudadanos pagan el 65% del total de la recaudación.

Si bien hay muchas más cifras que describen lo desastroso de nuestro sistema tributario, también debemos saber, por último, que toda la recaudación anual de impuestos en el país no alcanza siquiera para cubrir los sueldos y salarios de los más de 520 mil trabajadores públicos y que en la actualidad, la mora (deudas) es superior a la recaudación anual. Por lo tanto, los impuestos de todos los bolivianos no alcanzan para salud, educación o servicios y bienes públicos en favor de toda la población; y, por supuesto, queda claro que nuestro sistema impositivo es ineficiente y de dudosa utilidad para la población.

Con estos argumentos y cifras en mente, queda claro que, si hay reactivación en el país, ésta sólo representa la reactivación de menos del 10% de la población. Por lo tanto, el 90% de la población no siente ninguna reactivación vía impuestos, y es más, estamos seguros que hay un deterioro de sus ingresos porque la economía para estos ciudadanos no se ha reactivado.

Lo cierto es que, si bien el crecimiento del PIB va en camino de recuperarse y alcanzar los niveles de 2019, eso sólo ocurre en los grandes números, en las cifras de la macroeconomía, pero no así en los números de los bolivianos que producen pequeñas cosas y comercializan muchas otras. Lo que también todos sabemos, es que Bolivia se ha convertido en un país de comerciantes y, por lo tanto, de compradores de producción de otros países. El 2005, la población dentro de la informalidad alcanzaba a un 74% del total de los bolivianos, y el 2021, este porcentaje se elevó a un 82,5%. Por estas últimas razones es que nos preocupa mucho más lo que ocurre en la Argentina.

A propósito de esto, el ministro de Economía salió nuevamente hace unos días, afirmando que Bolivia es un referente a nivel mundial en cuanto a su economía (discurso ya conocido) y que los gauchos están utilizando nuestra moneda para resguardar valor (“buena señal que utilicen nuestra moneda como refugio”), lo cual muestra estabilidad y que la moneda de los bolivianos es muy fuerte.

Es bueno aclarar que los argentinos prefieren tener nuestra moneda, para luego cambiar dólares en Bolivia y no en su país, dado que están un franco proceso de devaluación y cada vez les resulta más caro comprar dólares con su moneda. Entonces, no quieren nuestra moneda para resguardar valor. Sin embargo, este no es un fenómeno nuevo y, de hecho, muchos analistas nos dijeron que, desde hace mucho tiempo, la moneda nacional, al estar apreciada, incentiva a comprar importaciones. Pero, ¿cómo funciona este proceso?, ¿por qué nuestra moneda tiene mayor valor para comprar importaciones?

Esta temática en economía está referida al tipo de cambio real, que es el que determina los precios en uno u otro país, relacionando su comercio con el tipo de cambio nominal y el nivel de precios en cada país. Pero para que todos entendamos este mecanismo, mencionamos a continuación un pequeño ejemplo.

Supongamos que, en Argentina el tipo de cambio es de 1 peso argentino por dólar. El comercio con Argentina es en gran parte determinante para la provisión de muchos alimentos manufacturados que consumimos los bolivianos. En ese sentido, digamos que un ciudadano boliviano cuenta con mil dólares y que quiere comprar carne de ese país. Siguiendo con el ejemplo, supongamos que cada kilo de carne está a 1 peso argentino (o sea a 1 dólar), y que entonces podemos comprar mil kilos con nuestro dinero. Digamos ahora que el país vecino realiza una devaluación, y ahora, el dólar cuesta 2 pesos argentinos. Si el precio de la carne se mantiene (no hay inflación), ahora nuestros mil dólares significan dos mil pesos argentinos, y, por lo tanto, podemos comprar dos mil kilos de carne. Vemos de esta manera, que el efecto de una devaluación en el país vecino, hace que nuestra moneda sea más fuerte, ya que con los mismos Bs 6.960 que comprábamos mil dólares, ahora podemos comprar en Argentina mil kilos más de carne.

Esto es lo que ha venido sucediendo en nuestro país durante muchos años, nuestros vecinos han ido devaluando sus monedas o su tipo de cambio, y como el nuestro se mantuvo fijo, el dinero boliviano pudo comprar muchas importaciones de nuestros, con el lamentable resultado de que nuestros ciudadanos se volvieron comerciantes e informales y se olvidaron de producir. Pero claro, como todo llegaba más barato, los precios en Bolivia se mantuvieron bajos y eso permitió elevar nuestros niveles de consumo, y, aparentemente, todo estaba bien. Sin embargo, ¿qué es lo que cambió estos últimos meses?

En el mes de marzo nos enteramos de la invasión rusa a Ucrania, y de que estos países por todo lo que producían, ponían en riesgo la seguridad alimentaria de muchos otros países, entre otras cosas. El efecto inmediato se reflejó en el aumento de precio de los comodities en general y de los alimentos en específico. Esto provocó que muchos países en el mundo se contagiaran de esta subida de precios, provocando desequilibrios en sus economías. En la Argentina, los precios subieron por encima del porcentaje de la devaluación de su moneda, estimándose para este año una subida de precios superior al 60%.

Siguiendo con nuestro ejemplo, ¿qué pasaría con las compras bolivianas si el precio de la carne argentina ahora fuera de 2 pesos por kilo?

El efecto de la devaluación, debido a que subieron los precios, se diluye, ya que ahora compramos lo mismo que comprábamos antes. Sin embargo, si la inflación es mayor a su devaluación, entonces las importaciones de los bolivianos serán más caras y compraremos, incluso menos. Aunque en realidad, debemos mencionar que los efectos de una inflación, no solamente se reducen a lo explicado.

Si un ciudadano sabe que el precio de un producto puede subir más mañana, se apresurará a comprarlo hoy, si es consumidor, o preferirá venderlo mañana, si es vendedor, con lo cual se podría generar especulación (ocultarían los productos), acelerando aún más la inflación. Lo evidente es que los mercados ya no serán capaces de mandar señales a los agentes económicos, de manera eficiente, y todo se desordena.

El efecto en nuestra economía se nota en los mercados, ya que varios productos argentinos desaparecieron y muchos otros subieron de precio. Si preguntamos a los analistas económicos en ese país, coinciden en que sus problemas están referidos a las escasas inversiones y a la baja producción, y, además, a la extrema dependencia a las importaciones, entre otras cosas. Se acostumbraron a vivir de lo que les podía dar el estado y se olvidaron de producir.

Cualquier parecido con nuestro país, debe ser analizado. Los bolivianos, ¿podemos en este momento, reemplazar las importaciones de Argentina? ¿sabemos producir? ¿nos dejan producir?, o ¿también nos hemos acostumbrado a lo que nos pueda dar el Estado o el comercio?