El tiempo de las cosas absurdas

A mediados del siglo pasado, cuando los efectos de la segunda guerra mundial aún golpeaban al viejo continente, surgió en Francia el “teatro del absurdo”, del que Eugenio Ionesco fue uno de sus principales creadores.

Autor de muchas piezas teatrales, una es “La cantante calva” de la que a continuación cito uno de los diálogos más desopilante entre los esposos Martin y que comienza de esta manera:

“La señora y el señor MARTIN se sientan el uno frente al otro, sin hablarse. Se sonríen con timidez.

SR. MARTIN: Discúlpeme, señora, pero me parece, si no me engaño, que la he encontrado ya en alguna parte.

SRA. MARTIN: A mí también me parece, señor, que lo he encontrado ya en alguna parte.

SR. MARTIN: ¿No la habré visto, señora, en Manchester, por casualidad?

SRA. MARTIN: Es muy posible. Yo soy originaria de la ciudad de Manchester. Pero no recuerdo muy bien, señor, no podría afirmar si lo he visto allí o no.

SR. MARTIN: ¡Dios mío, qué curioso! ¡Yo también soy originario de la ciudad de Manchester!

SRA. MARTIN: ¡Qué curioso!

SR. MARTIN: ¡Muy curioso!... Pero yo, señora, dejé la ciudad de Manchester hace cinco semanas, más o menos.

SRA. MARTIN: ¡Qué curioso! ¡Qué extraña coincidencia! Yo también, señor, dejé la ciudad de Manchester hace cinco semanas, más o menos”.

Y así siguen a lo largo de varias páginas, encontrando “coincidencias” hasta que finalmente:

“SR. MARTIN: ¡Es extraño, curioso, extraño! Entonces, señora, vivimos en la misma habitación y dormimos en la misma cama, estimada señora. ¡Quizá sea en ella donde nos hemos visto!

SRA. MARTIN: ¡Qué curioso y qué coincidencia! Es muy posible que nos hayamos encontrado allí y tal vez anoche. ¡Pero no lo recuerdo, estimado señor!

SR. MARTIN: Yo tengo una niña, mi hijita, que vive conmigo, estimada señora. Tiene dos años, es rubia, con un ojo blanco y un ojo rojo, es muy linda y se llama Alicia, mi estimada señora.

SRA. MARTIN: ¡Qué extraña coincidencia! Yo también tengo una hijita de dos años con un ojo blanco y un ojo rojo, es muy linda y se llama también Alicia, estimado señor.

(...) Un momento de silencio bastante largo... El reloj suena veintinueve veces.

SR. MARTIN (después de haber reflexionado largamente, se levanta con lentitud y, sin apresurarse, se dirige hacia la señora MARTIN, quien, sorprendida por el aire solemne del señor MARTIN, se levanta también, muy suavemente; el señor MARTIN habla con la misma voz rara, monótona, vagamente cantante): Entonces, estimada señora, creo que ya no cabe duda, nos hemos visto ya y usted es mi propia esposa. . . ¡Isabel, te he vuelto a encontrar!

SRA. MARTIN (se acerca al señor MARTIN sin apresurarse. Se abrazan sin expresión. El reloj suena una vez, muy fuertemente. El sonido del reloj debe ser tan fuerte que sobresalte a los espectadores. Los esposos MARTIN no lo oyen): ¡Donald, eres tú, darling!

Se sientan en el mismo sillón, se mantienen abrazados y se duermen. El reloj sigue sonando muchas veces. MARY, de puntillas y con un dedo en los labios, entra lentamente en escena, y se dirige al público.

–Isabel y Donald son ahora demasiado dichosos para que puedan oírme. Por lo tanto, puedo revelarles a ustedes un secreto. Isabel no es Isabel y Donald no es Donald. He aquí la prueba: la niña de que habla Donald no es la hija de Isabel, no se trata de la misma persona. La hijita de Donald tiene un ojo blanco y otro rojo, exactamente como la hijita de Isabel. Pero en tanto que la hija de Donald tiene el ojo blanco a la derecha y el ojo rojo a la izquierda, la hija de Isabel tiene el ojo rojo a la derecha y el blanco a la izquierda. En consecuencia, todo el sistema de argumentación de Donald se derrumba (pero) Dejemos las cosas como están. (Da algunos pasos hacia la puerta y luego vuelve y se dirige al público.) Mi verdadero nombre es Sherlock Holmes. Sale.”

¿No les parece que diálogos similares pueden darse entre el expresidente fugado y el actual Primer Mandatario o entre éste y el Gobernador cruceño? O también ¿entre los líderes del Socialismo del Siglo XXI y del Grupo de Puebla para instalar un sistema judicial como el boliviano en toda la región para garantizarles impunidad en su afán voraz de robar al Estado o transformar un intento de golpe de Estado en acto democrático como sucedió en Perú?

Así, como Almaraz afirmó que la gestión que comenzó el 4 de noviembre de 1964 cuando los miliares tomaron el poder en Bolivia, fue el “tiempo de las cosas pequeñas”, el que estamos viviendo es, lamentablemente, “el tiempo de las cosas absurdas”, en las cuatro acepciones que tiene la palabra: contrario y opuesto a la razón, que no tiene sentido; extravagante, irregular; chocante, contradictorio; dicho o hecho irracional, arbitrario o disparatado.