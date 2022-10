Elecciones y censos como pilares de la democracia

Los conflictos generados por la postergación del censo en Bolivia y la propaganda abrumadora para las elecciones intermedias en los Estados Unidos el próximo 8 de noviembre, me hacen pensar en la importancia de ambos procesos en el fortalecimiento de la democracia. Como pilares democráticos, censos y elecciones deberían llevarse a cabo con la mayor transparencia posible y con la exactitud de un reloj: cada cuatro o cinco años con derecho a una sola reelección, como señala la Constitución de estos dos países en cuanto al proceso electoral, y cada diez años como señala la misma Constitución de los Estados Unidos en cuando a los censos en ese país y como se recomienda en Bolivia. La violación a los establecido es siempre principio de caos y de desorganización. Genera no sólo la pérdida de respeto por la democracia, sino que la hace más vulnerable.

Como fuente primaria importante para obtener información estadística, los censos permiten observar cambios en el país con relación al número de personas y migraciones, el acceso a vivienda, salud y servicios. Permiten también planificar, re/asignar, re/distribuir, diseñar políticas públicas y determinar cómo se asignarán fondos. En los Estados Unidos, el censo determina de igual manera el número de representante por cada estado, la redistribución de distritos electorales para gobiernos locales y estatales, y la distribución de fondos federales. La información que arrojan los censos puede cambiar mapas electorales, como ocurrió en el pasado censo del 2020 en ese país.

Pero los censos no sólo facilitan información referida a número de habitantes y todo lo mencionado anteriormente, sino también -y esto dependerá de las preguntas que se decida incluir dentro del censo- a cómo se identifican sus ciudadanos. Uno de los mayores logros del censo del 2020 en México, además de realizarse en pleno auge de la pandemia, fue incluir, por primera vez en su historia, una pregunta sobre identidad racial y étnica. Con la inclusión de la pregunta: “por sus costumbres y tradicionales, ¿se considera usted afromexicanos o afrodescendiente?”, 1.4 millones de habitantes (1.2% de la población mexicana) fue por primera vez reconocida y visibilizada. Sin embargo, a pesar de que los censos pueden ayudar a visibilizar poblaciones, pueden también lograr lo contrario.

Uno de los instrumentos estadísticos empleados para la “homogeneización racial” o incluso el “blanqueamiento” de las poblaciones del siglo XIX fueron los censos. Con sólo incluir entre sus opciones “blanco”, “indígena” o “mestizo”, varios países borraron por completo su diversidad racial y el país se imaginó a sí mismo homogéneo, nacional y mestizo o europeo, como Argentina o Chile. Pero eso corresponde a un siglo de construcción de un discurso nacional homogeneizador, “civilizador” (como se quería), excluyente, pero “unificador” bajo el concepto de nación. Hoy el discurso es aparentemente plural, plurinacional y multiétnico, y enfatizo “aparentemente” porque parece no existir coherencia entre práctica y discurso. De nada sirve reconocer la diversidad de nuestro país si los bolivianos de este tiempo no tienen voz y quedan sólo como información estadística. Los censos, una vez más, sirven para conocer, reflexionar, diseñar y planificar, no para lo contrario.

A pesar de que el censo provee información primaria, las estadísticas que se hacen periódicamente expanden esta información. La interdisciplinaridad en la lectura e interpretación de censos y estadísticas ha demostrado ser muy importante no sólo para saber cuántos somos, quiénes somos, dónde vivimos, con qué servicios contamos, etc., sino para proponer regulaciones o tratar de revertir leyes, como ocurre con las elecciones intermedias en los Estados Unidos. La votación del 8 de noviembre, a dos años de inaugurado el gobierno de Joe Biden, servirá como evaluación de su gobierno, pero también podría cambiar otra vez el mapa electoral. Treinta y seis estados elegirán nuevos gobernadores, se renovarán 34 de los 100 escaños y se llenará 435 espacios disponibles en la Cámara de diputados.

¿Y qué tiene qué ver el censo con elecciones en este contexto? Tiene que ver mucho. El tema de la legalización del aborto queda en manos de leyes estatales después de ser revocada, el pasado junio, la sentencia federal Roe versus Wade (1973) que garantizaba el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo. Si el partido republicano gana en estos estados, el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo con base en su contexto, sus circunstancias personales y sus experiencias, seguirá coartado. El electorado femenino está en emergencia, y aunque las implicaciones de su voto son complejas porque incluye no sólo género sino grupo social, racial, religión, y lealtad partidaria, su realidad indica problemas mayores. La información que provee el censo del 2020 en Estados Unidos ofrece datos sobre niveles de pobreza, educación, acceso a salud e ingreso salarial, recursos, entre otros. De acuerdo con este censo, la pobreza sigue teniendo cara de mujer, negra, latina e inmigrante, y los estados con mayores restricciones a los derechos de las mujeres, poseen los peores servicios materno-infantiles en salud. La respuesta a qué tiene que ver censo con elecciones resulta entonces aquí bastante clara.