Elementales confusiones

Si usted, mi estimado lector, o yo no entendemos la diferencia entre balance de pagos y balanza comercial, entre ósmosis y simbiosis, o entre fuerza y potencia; conceptos que economistas, biólogos o físicos consideran elementales, no tenemos por qué avergonzarnos.

Sin embargo, cuando ya venimos siendo bombardeados desde hace cincuenta años con todo tipo de noticias, y hasta películas y libros, sobre los abusos sexuales cometidos contra niños y mujeres, que alguien todavía no sepa la diferencia entre pederastia y pedofilia, estupro y violación, o entre homosexualidad y pederastia, debería ser motivo de vergüenza. Si se comete tamaña confusión en una publicación, debería avergonzarse el medio.

Pero no; ahí están tan campantes los que lo hacen. Nunca falta quien quiera, por mala leche o ignorancia, meter a Evo en la bolsa de los pederastas y hace poco una columnista dijo, refiriéndose a los abusos sexuales en el colegio Juan XXIII: “El colegio, como ha ocurrido en otros establecimientos católicos y parroquias en todo el mundo, escondía prácticas aberrantes de homosexualismo, pederastia y abusos sexuales diversos”. ¡Prácticas aberrantes de homosexualismo! ¿En qué cabeza cabe confusión tan chueca?

Ya no cabe duda, a partir de las evidencias anoticiadas, de que en dicho colegio algunos sacerdotes cometieron abusos y otros los encubrieron, pero no he visto evidencia de que el colegio como institución los hubiera “escondido”. Y lo afirma una católica creyente, con esa fe ultramontana que considera que “somos muchos los católicos que sentimos que un techo de cristal está hecho trizas. Esto va mucho más allá de la campaña liberal contra la Iglesia para anularla como actor social. Va más allá de la decadencia del extraviado papa Francisco.” ¡Extraviado! Antes eran infalibles.

De hecho, muchas cosas deben estarse haciendo trizas en este momento: esa fe que resultó ser un techo de vidrio, la confianza de madres y padres en los colegios católicos como lugares seguros para confiar a sus hijos, la percepción del público sobre la reputación de la Iglesia, etc.

Y hablando de confusiones, sobre lo último hay preguntas válidas: por ejemplo, las referidas a los grados de responsabilidad. Claramente, hay culpas distintas entre el abusador y el encubridor. Sobre este último, que, sin sufrir la patología del abusador, con la cabeza fría permite que más niños sean abusados impunemente, debe caer igual o peor castigo que sobre el perpetrador.

Una cosa distinta es la institucional. Es posible que no todos los jerarcas de una institución donde se cometieron abusos -¡no se vaya a creer que la Compañía de Jesús es la única!- supieran de delitos cometidos en la suya, pero con cincuenta años (o más) de denuncias en todo el mundo, tenían la obligación moral de poner en práctica mecanismos de control y sanción que, si bien no erradicarían del todo el mal, al menos lo contendrían y evitarían su proliferación impune. Al no haberlo hecho, tienen un grado de responsabilidad insoslayable.

Nuestro fiscal general está mostrando un sorprendente empeño en llevar a juicio a los sacerdotes que han cometido los abusos difundidos. Empeño inútil, pues Pica ya habrá resuelto sus cuestiones con Satanás, si no se ha confesado a tiempo, y los otros probablemente sigan su camino antes de que la Justicia boliviana los alcance. Pero el juicio que sí deben temer la Compañía de Jesús y otras entidades no es el de un fiscal, sino de la opinión pública, ya que su reputación, siempre preciosa en quienes pastorean almas, ha quedado manchada y todavía no se ve defensa que la limpie.

El provincial Mercado ha sido muy contundente en reconocer que cualquier sacerdote que haya abusado sexualmente de un niño “ha cometido un crimen”. Esta es la actitud correcta. No confiar en el olvido, ir esta vez hasta el fondo de la cuestión, con transparencia y sin titubeos. Ojalá que así se sea, caiga quien caiga, y que todas las entidades que acogen a niños se obliguen a tomar medidas que eviten que estos abusos se repitan. Ya es hora.