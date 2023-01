En el 2023 dibujemos un nuevo país

Desde hace muchísimos años se tiene el diagnóstico de que en el país existe un déficit de trabajo decente porque la mayoría de la población trabaja en la economía informal y en la cual no existe protección social. A pesar de ese diagnóstico ampliamente difundido, los diseñadores de las políticas no hacen mucho para solucionarlo, quizá porque de esa forma están cómodos.

En los últimos tiempos se han creado varios programas como el “Programa de Apoyo al Empleo”, el “Servicio Plurinacional de Empleo”, “Mi Primer Empleo” y algunos más. Al parecer estos programas no han dado en el clavo, pues no se ha podido cambiar la tendencia del mercado laboral en la cual estamos embarcados y no lo ha podido debido a que la economía crece sin cambiar su forma y contenido. La práctica de política económica tiene que airearse, refrescarse para movilizar a todos los actores sociales en la creación de empleo.

En la actualidad los nuevos empleos están vinculados a las actividades extractivas, a la construcción, a los servicios de baja incorporación tecnológica, fundamentalmente en el comercio al detalle. Ese es el estilo de crecimiento económico boliviano occidental que no cambia. Se registra muy poca actividad industrial vinculada a empresas que operan con tecnología de punta ofertando empleo digno o decente como están intentando hacer en Santa Cruz. Quizá esta es una explicación para las expresiones de odio político del gobierno actual a esta región.

El empleo en el sector extractivo de minerales lo ofertan las cooperativas mineras y la estatal Comibol. Todos saben las condiciones de trabajo existentes en las cooperativas y muy pocos trabajadores están vinculados a la minería privada que tienen tecnología moderna. Pero además de ello, la demanda de trabajo es mayoritariamente para gente con bajo nivel de formación, básicamente peones. El empleo en la construcción no tiene, al igual que en minero, las condiciones de seguridad, con demasiada frecuencia nos enteramos de la muerte de trabajadores en este sector. Muchos trabajadores de la construcción son informales empleados por familias que construyen su vivienda, la misma que están operadas por maestros albañiles. Este sector, al igual que el minero se nutre de trabajadores sin capacitación, es decir, de peones. En el comercio al detalle son personas que trabajan en las calles apropiándose de los espacios públicos, generando más de un conflicto social entre trabajadores y la guardia municipal en incluso con los vecinos, como ocurrió este mes en Santa Cruz.

La característica del empleo en estos tres segmentos del mercado de trabajo es que no están regulados por la Ley del Trabajo y tampoco tienen protección social (seguridad de corto y largo plazo), los dirigentes sindicales que dicen que los representan están cooptados por la política y por lo tanto dejaron de defender los intereses de sus mandantes.

No está de más decir que el empleo que existe ahora es excesivamente contaminante del medio ambiente debido a que sus desechos los tiran a los ríos que ahora ya no tiene peces por el mercurio que se usa en la explotación del oro.

La política económica tiene que tener nuevos objetivos y el principal tiene que ser el empleo. El modelo económico del país debe dejar de ser extractivista de minerales, de servicios comerciales pobres, por uno que impulse el desarrollo de actividades sostenibles como la agroindustria y que oferte empleo de calidad y que no contaminen.

Se tiene que dejar de ver a la agroindustria sólo en lugares cálidos como Santa Cruz, sino también en los valles y en el altiplano. Cada piso ecológico tiene su vocación productiva y son ellas las que se tiene que potenciar para desarrollar primero a las personas y sobre esa base al país. De esa forma los esfuerzos que se realizan ahora en capacitar a los jóvenes, tendrán sentido porque los nuevos empleos serán diferentes a la demanda de peones.

Todo esto pasa por un pacto por Bolivia que tienen que hacer los actores económicos. Se tiene que dibujar el país que queremos en el futuro.