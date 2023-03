En el Perú de Boluarte

He pasado las últimas tres semanas en el Perú de Dina Boluarte, ese Perú, que muy al sur sigue en conflicto, y hace que el turismo no solo no llegue a los urus puneños, sino a Copacabana, la Isla del Sol, y La Paz. Ese turismo de rebalse, que existe gracias al fenómeno Machu Picchu, y que es fundamental para Bolivia, está cortado. Aunque eso no quiera decir que la gente que quería quedarse más tiempo en nuestro país no esté optando por otras rutas de ingreso.

El intento de golpe de Castillo, los desórdenes causados por los defensores de lo indefendible, y las tristes muertes de gente que creyó que por la fuerza iban a poder deshacer lo que hizo el triste expresidente, han sido un golpe muy duro para el turismo en el Perú. Mi visita a Cusco y Machu Picchu ha sido un volver al pasado, a los tiempos en que no había colas para tomar el bus a las ruinas, o en los que se viajaba con los vagones semi vacíos. Eso tiene obviamente su charme, pero no deja de dar inmensa pena por la gente que se está quedando sin ingresos.

Eso sí, fuera del circuito turístico, la vida en el Perú bulle, claro, la gente sigue comiendo, sigue consumiendo, se sigue transportando, en realidad se puede hablar de una normalidad que convierte a la excepcionalidad puneña como una realidad mucho más exótica.

¿Afecta al resto del Perú el bloqueo del Altiplano puneño? Un poco en el campo del turismo, pero se puede visitar el Perú sin conocer el Titicaca y nadie sale desilusionado. Por el otro lado la verdad es que, en términos generales, el turismo sigue siendo una actividad lateral, no extremadamente importante dentro de la economía del Perú. Pese a Machu Picchu.

Lo que he podido ver, en estas semanas es que se tiene a una presidente a regañadientes, es obvio que la señora no goza de popularidad, pero increíblemente no deja de ser lo último que queda de una institucionalidad. Al inicio de su mandato los pedidos de su renuncia eran coro. hoy ese coro está apagado. Es en realidad una demanda de Puno, y una demanda que no inspira confianza.

Boluarte es canallamente acusada de ser una genocida, denominativo que no aplica a su caso, bajo ningún punto de vista, más allá de las responsabilidades que puede tener un presidente en el caso de que haya un exceso en el uso de fuerzas represivas ante hechos tan criminales, como el intento de la toma de un aeropuerto por parte de civiles.

Sorprende en el Perú la normalidad a la que ha vuelto la vida en las calles, esto porque uno creería que ante una debacle como la que provocó Castillo, las consecuencias serían funestas.

Pero a pesar de todo hay una institucionalidad que pese a sus deficiencias sí está funcionando. Al final del día, Pedro Castillo, como última pataleada del ahogado, trató de hacer un golpe de estado, hizo una apuesta del todo por el todo, y no fue secundado, y perdió. Quiso huir y no pudo, y terminó preso. La Vicepresidente asumió el cargo. Nada más, ni nada menos, un desenlace distinto hubiera roto con la democracia, y eso no ha pasado.

Que el Perú tiene serios problemas en su clase política, nadie lo puede negar, que se tiene que tratar de cambiar o restringir la facilidad con que se puede “vacar” un presidente, está completamente claro. Pero si un presidente decide hacer golpe, este debe ser retirado de sus funciones, si o si, ahí no hay exceso.

En este mi viaje por el Perú, he notado un cierto rechazo por lo boliviano, algo que no me sucedió salvo hace algunos años, cuando Evo se peleó con Alan García, en distintos sectores y en distintas geografías del Perú, he escuchado un reproche a Morales y a su mala influencia. Vale la pena anotarlo. Evo no solo ha perdido espacio en Bolivia, ahora tiene muchísimos anticuerpos en el Perú. A veces el chauvinismo funciona.

Veremos cuanto tiempo más se mantendrá la huelga en esa región que tan pero tan cerca está de Bolivia.