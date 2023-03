Entre el feminismo y el chacha warmi: mujeres reclaman derechos

““Dame igualdad que ya me encargo yo de poner la diferencia.” Celia Amorós.

El feminismo boliviano tiene historia, desde la voz solitaria y poderosa de Adela Zamudio en el siglo XIX pasando por las anarquistas y las intelectuales de los años 20, las barzolas y las amas de casa mineras del tiempo del movimientismo, las mujeres campesinas, las feministas de los noventa y las víctimas de las dictaduras, todas ellas alimentaron y abrieron los cauces para incidir sobre las políticas sembrando ideas y tejiendo redes que las jóvenes de hoy dan por sentadas. Ha corrido mucha agua bajo el puente y aunque Antonio Guterres de la ONU haya dicho, bastante suelto de cuerpo, que necesitaríamos 300 años para alcanzar la igualdad de género, es verdad que las nietas de hoy son más libres que sus abuelas, pero todavía menos iguales que sus pares varones.

Siendo impactante la falta de autocrítica del Secretario General debemos ser concientes que estamos ante una arremetida conservadora que incluye la desmemoria, el olvido y el borrado de las pioneras y antecesoras. El crecimiento de la ultraderecha, la brecha generacional que viene con la brecha digital, los cambios tecnológicos en el contexto de la crisis ambiental, las guerras (en curso y en ciernes) , el crimen organizado que impregna la política y la llegada de una nueva crisis económica están debilitando la democracia, condición indispensable para construir igualdad. Por eso debemos celebrar las innumerables manifestaciones en las calles y en las redes sociales. En ese contexto, es la rebelión y resistencia de las jóvenes iraníes la que mejor refleja la vulnerabilidad de los derechos.

En nuestra región la fuerza del movimiento feminista es “desigual y combinada”. Mientras somos testigas de su impacto en muchos países como Chile, México y Uruguay, todavía vemos a las feministas peruanas aporreadas en su día. En Bolivia hubo varias marchas y actividades, más numerosas que el año pasado aunque nada en comparación con otros países. De hecho no lograron desplazar de la agenda noticiosa a los maestros movilizados y a las largas filas para comprar dólares. No pudimos enterarnos de las demandas - muchas fuimos excluidas o no nos “autoconvocamos”- aunque en el caso de las jóvenes las vi desfilar con creatividad y alegría, pero sin agenda y a las mujeres populares y oficialistas las vi sin alegría y sin agenda.

Mirando hacia adelante me atrevo a señalar tres desafíos: en primer lugar recuperar la centralidad de la democracia en el país, en la casa y en la cama... que sigue siendo una de las síntesis más movilizadoras del feminismo latinoamericano; en segundo lugar construir una ciudadanía plena, evitando los efectos perversos de la creciente influencia de las políticas identitarias que además de fragmentar el movimiento social de mujeres jerarquiza e iguala arbitrariamente discriminaciones con diferencias y en tercer lugar establecer una comunicación democrática entre todas las expresiones del feminismo.

En el caso de Bolivia lo he afirmado: el feminismo no ha sido capaz de consolidar una alianza con las mujeres indígenas, especialmente las Bartolinas quienes han renunciado parcialmente a su lucha por la autonomía política en beneficio de su participación en el proyecto del MAS que con la retórica de la “complementariedad“ y el “chacha warmi” las ha incluido como la parte subordinada de la nueva élite. Como señala la activista feminista Mary Marca, las mujeres en el poder no han logrado por ejemplo que se haga justicia después de diez años del feminicidio de la concejala Juana Quispe del MAS, tampoco han establecido nexos con las mujeres de otros partidos y un largo etcétera. Es interesante sin embargo, que luego del gobierno de Morales, de su fuga y la permanencia en Bolivia de mujeres como Eva Copa, muchas están mostrando más independencia, y están desafiando al partido oficial. Aunque están alineadas con el chacha warmi, algunas se atreven a pedir que sea warmi chacha y a pedir una redistribución de todo el trabajo. Es notable la emergencia de mujeres indígenas que han desplazado a las mujeres de clase media que acompañaron a Morales, aunque la fuerza sigue en el territorio de los autoritarismos machistas.