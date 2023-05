Entre lenguas impunes, pedófilos y confesiones pederastas

Hace poco circuló la noticia del Dalai Lama, Tenzin Gyatso, quien hizo una “broma” a un niño pidiéndole que le chupe la lengua. Entre justificaciones y defenestraciones sobre el hecho, pasó rápidamente al campo de la cadena de silencios.

Recientemente, las crudas confesiones del ya muerto pederasta, sacerdote Alfonso Pedrajas, nos hacen recordar, que no sólo se trata de un caso, sino uno más entre los registros de violencias blindadas de impunidad en grupos religiosos diversos, ante la aplastante evidencia de abusos ejercidos por algunos de sus representantes. El informe del think tank británico CRIN (Child Rights International Network) publicado en 2019 sobre abuso sexual en la Iglesia católica en América Latina cuenta con datos sobre abuso sexual infantil en la región, además de evidenciar las distintas estrategias que evitan las denuncias.

Desde el primer caso de un sacerdote juzgado y sentenciado en Bolivia, Eduardo Revich, quien fue denunciado por abusar a menores de un internado en Chuquisaca, han pasado años en los que la, aún, “reserva moral” religiosa no se ocupa de manera decidida de estas sombras que, también, constituyen su historia. Esas “lenguas”, la que se insinúa absurda, vulnerando a un niño; y la que escribe con cruda desvergüenza sobre el abuso ejercido a varios, demuestra que los espacios, supuestamente seguros no están exentos de redes de vulneración de la vida, la integridad física, la salud emocional y mental de niñas, niños y adolescentes.

La lógica punitiva imperante exige castigo. Este, si bien es justo y necesario, es una respuesta tardía que no resuelve el problema de fondo. Por una parte, un órgano judicial que, por retardación de justicia, chicanerías y burocracias inútiles, hacen del derecho penal el campo de corrupción perfecto para liberar victimarios y revictimizar a quienes fueron violentadas y violentados. En febrero de este año Human Rights Watch (HRW) señaló que en Bolivia el Estado está fallando en cumplir con obligaciones básicas para garantizar que los niños, niñas y adolescentes no sufran violencia.

Otro eje de responsabilidad está en ciertos núcleos familiares que alimentan una crianza basada en la omisión del autocuidado del cuerpo, entre peligrosas culpas implícitas en un “qué habrás hecho tú” o “macho machito”. Frases violentas que posibilitan el terror de niñas y niños resguardado en un largo y doloroso silencio, ante el abuso vivido. Varios niños, hoy adultos y adultas, temen contar sobre las insinuaciones, “caricias” o violaciones. Esto tiene que ver, también, con los tabúes sobre el cuerpo y la sexualidad y el respeto exacerbado a la “autoridad”.

Cuán importante es una educación basada en la confianza, cuán relevante reivindicar la rebeldía para cuestionar las normas establecidas que invisibilizan estos delitos y fomentan la veneración a ciertas figuras burdamente “intocables”. Qué importante romper con los pactos adultocéntricos de silencio. Es fundamental interpelar la disciplina acrítica que confunde miedo con respeto.

No hay palabras precisas ante lo despreciable del abuso que ejercen líderes bajo el manto de sus jerarquías familiares, sindicales, eclesiales o partidarias, recordemos el silencio sobre la denuncia de pedofilia del expresidente Morales. Todo adjetivo queda corto ante la indignación de los datos crecientes de las violencias, en un país como el nuestro en el que en 2022 registró más de 50.000 casos de violencia contra mujeres y niños. NO se puede hablar de relaciones consentidas en medio del desbalance de poder entre un niño y/o adolescente y un adulto abusador.

La lealtad religiosa, familiar o partidaria ya no puede hacerse de vista gorda y admitir responsabilidades extemporáneamente, a costa de la vida de nuestras niñas y niños. Es responsabilidad de todos no fomentar veneraciones a falsos profetas y líderes. Las niñas, niños y adolescentes sí son verdaderos templos, no se tocan, no se violan, no se matan. Basta de lenguas impunes, de confesiones y silencios cínicos, de miserable complicidad.