Equipos de apoyo y asesoramiento en la preselección de magistrados

El nuevo reglamento aprobado para la preselección de candidatos a magistrados de los tribunales de justicia, establece la conformación de “equipos de apoyo y asesoramiento técnico” (EAAT) que tendrán la función de veedores del proceso de calificación de méritos de los postulantes que deben realizar las comisiones mixtas de constitución y de justicia de la Asamblea Legislativa, dichos EAAT estarán integrados por representantes de varias instituciones, tales como los colegios de abogados, auditores, contadores, organizaciones indígenas, COB, CSUTCB, CONAMAQ, Asociación Nacional de Periodistas y otras.

La creación de estos EAAT son una versión, con otro nombre, de las comisiones de notables, de preselección Judicial, de postulaciones, etc., que Comunidad Ciudadana (CC), los Juristas Independientes (JI) y otros han propuesto con la diferencia que las comisiones no solamente harían la calificación de méritos, sino que preseleccionarían a los candidatos para que la Asamblea Legislativa los elija por 2/3 a los magistrados, eliminándose la elección por voto popular, retornando al antiguo cuoteo político de la época de la democracia pactada.

Comunidad Ciudadana, con razones sobradas, ha rechazado que los EAAT no puedan realizar un informe independiente y su rol se limite a observar el proceso, sin ningún rol relevante.

Como es de conocimiento público a raíz de un recurso de amparo presentado en Beni por un postulante a magistrado, la Asamblea Legislativa ha paralizado el proceso y ha señalado que hará los ajustes necesarios al reglamento.

Ojalá que el nuevo reglamento elimine las trabas e inconsistencias que fueron denunciadas por CC y otros analistas que mencionamos en un anterior artículo y que se aproveche la oportunidad de delegar la calificación de méritos a esas comisiones o EAAT y demostrar que independientemente de quien realice las calificaciones los resultados serán exactamente los mismos, porque la calificación de méritos consiste en sumar los méritos académicos de títulos profesionales, maestrías o doctorados si se ha escrito libros, artículos, ensayos, etc., asimismo si se es indígena o se es mujer, etc., al final se suma el puntaje asignado en el reglamento. Lo mismo sucede con los exámenes, la calificación es de acuerdo a la batería de preguntas y respuestas previamente acordadas y que cada respuesta tienen un puntaje que luego es sumado para obtener el resultado, esta es una calificación objetiva en la que muy difícilmente se puede manipular.

Donde sí se pueden manipular y de hecho así se hace es en la etapa de las entrevistas, que es la parte subjetiva de la calificación de méritos, en el que los entrevistadores pueden calificar con puntajes que van desde los 0 puntos hasta 15 puntos del puntaje asignado a la entrevista y en una disputa en la que los candidatos más calificados en términos académicos y personales son muy parejos los puntajes de la entrevista marcan la diferencia entre si alguien clasifica o no a la siguiente etapa.

Delegar a una comisión o a un EAAT, sería un ensayo interesante para que la población se dé cuenta que dichas comisiones no tienen la más mínima influencia en los resultados, ya que lamentablemente, sea por una u otra fórmula, al final quien elegirá la terna de candidatos que pasen a la elección por voto popular serán los asambleístas del MAS, en acuerdo o componenda con 12 diputados y 4 senadores de CREEMOS o de CC.

Dada esta realidad, ojalá que CC y CREEMOS impulsen sus propios candidatos y en la elección por voto popular la población tenga la opción de elegir entre los candidatos apoyados por el MAS y los candidatos apoyados por la oposición.

Lo que no podrán estas comisiones de postulaciones, notables o estos EAAT, es conocer y evaluar si los postulantes son honestos, insobornables, valientes, sensatos, etc., lamentablemente no existe un “honestómetro”, “valientómetro” “sensatómetro”. que nos permita medir aspectos tan subjetivos pero importantísimos en el desempeño transparente y honesto de la función judicial.

Mientras los políticos, cívicos, sindicalistas, indígenas, etc., preseleccionen, seleccionen, elijan, nombren, etc., no habrá independencia del elegido respecto de su elector y en consecuencia no habrá un cambio en la justicia, por ello necesitamos un nuevo sistema judicial en la que los jueces, magistrados, fiscales, etc., lleguen a esos cargos por méritos propios en una carrera judicial institucionalizada.

* Este artículo fue entregado por el autor antes de la aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional del reglamento para la preselección de candidatos a magistrados de los tribunales de justicia