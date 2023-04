Escasa educación financiera en la juventud de hoy

La educación financiera es un factor que influye en el bienestar de cualquier individuo. Una persona debe ser financieramente competente para poder vivir en relativa tranquilidad, es así es una responsabilidad de todos crear espacios comunes de información, donde los jóvenes puedan aprender a tomar decisiones adecuadas sobre sus finanzas.

Un tema de suma importancia y muy poco evolucionado en la región, y sobre todo en nuestro país, es la educación financiera y el entendimiento que la falta de la misma representa un gran obstáculo para el sano desarrollo de cualquier sociedad y para lograr la inclusión financiera de la que todos hablamos y que tanto deseamos. Hoy por hoy, nuestro mundo ya no es el mismo, el mismo se ha modernizado a todo nivel e inclusive países del tercer mundo como el nuestro, han experimentado un cambio muy grande en la manera de consumir. Sin tregua alguna hemos tenido que montarnos rápidamente, y sin pensar demasiado, en el tren del futuro. Un futuro que no creíamos que llegaría tan rápido. La vida cotidiana, las nuevas tecnologías y la digitalización nos exigen, sin importar nuestra edad o recursos a educarnos sobre todas las herramientas nuevas que, a raíz de la pandemia, están a nuestra disposición y saber usarlas para poder tomar decisiones financieras acertadas y sobre todo crear hábitos correctos en nuestros hijos y futuras generaciones.

El problema de la escasez de educación financiera tiene un impacto muy grande que va más allá del bienestar social y económico, sobre todo en países como el nuestro que atraviesan graves transformaciones, y que tienen un gran porcentaje de la población de bajos ingresos.

Esto me lleva al verdadero punto del articulo: el problema que tenemos hoy en frente es que la juventud de nuestro país y de la región en general está todavía muy lejos de tener sólidos conocimientos financieros. La sociedad en la que vivimos, desafortunadamente, todavía carece de una cultura financiera. Vemos como muchos jóvenes se gradúan del colegio y no tienen ninguna responsabilidad sobre sus propias finanzas. Tampoco entienden la importancia del ahorro, ni comprenden el concepto de la inversión. La realidad es que la educación financiera no representa una prioridad del sector educativo como en otros países del mundo y es ahí donde nos encontramos con la barrera más grande. Los programas de educación locales debieran tener como una de sus metas principales la adecuada formación de la juventud en estos temas y que la misma pueda aplicar este aprendizaje a su vida diaria. Nosotros, en nuestro rol de padres, y también como empresarios, instituciones, emprendedores y tomadores de decisiones, debemos promover e inculcar el interés en el dinero, en su debida administración, la elaboración de presupuestos, manejo de deudas, etc. Es de suma enfatizar la importancia de medir el nivel de alfabetización financiera de la población y elevar la educación financiera de las personas para así minimizar los riesgos de quiebra , fomentando la seguridad financiera en la sociedad.

El desafío es grande y no debe ser pasado por alto. Debemos ser activos y promover la activación de diferentes iniciativas y proyectos que incluyan la educación financiera desde niños hasta adultos. A su vez las compañías deben hacer que la educación financiera sea parte de la cultura de su empresa. Sólo esto ayudará a una mayor inclusión financiera y al uso apropiado de servicios bancarios básicos. Tomemos en cuenta que solo alrededor del 54% de la población de la región tiene una cuenta en una institución financiera o a través de un proveedor de dinero móvil, según el Findex del Banco Mundial.

Para finalizar, es importante resaltar que cualquier mejora en la educación financiera tendrá un impacto profundo en la juventud por consiguiente en el país. Adquirir conocimientos financieros es crucial, y cuando hay conocimientos sólidos, esto puede aliviar enormemente las dificultades que se presentan en la vida y para lograr economías más firmes y desarrollar países con empresas y emprendimientos lideradas por personas con los talentos y conocimientos necesarios para lograr su éxito.