Ese misterioso país llamado Argentina

Se prevé que la inflación llegue a 80 o quizás a 90 por ciento este año. Algunos de los precios del dólar (hay 6 precios diferentes) están controlados, mientras que otros se disparan a toda velocidad. La tasa de desempleo es de 12 por ciento y su deuda externa es del 80 por ciento del PIB. Entre 2016 y 2020, las tasas de crecimiento del PIB per cápita han sido negativas.

Se prevé para este año un crecimiento del 4 por ciento, acompañado de saldos positivos en la balanza comercial y de un déficit fiscal del orden del 4.6 por ciento del PIB. Si estos tres últimos datos fueran de otro país, no causarían preocupación, pero el contexto histórico de Argentina es bastante particular. En ello tiene que ver la psicología de sus habitantes y, por supuesto, la política. Frente a una deuda externa de 333 mil millones de dólares, los argentinos tienen 350 mil millones de dólares en el extranjero y son los segundos principales inversores en bienes inmuebles en Miami. No se sabe cuántos miles de dólares tienen ocultos debajo de la almohada, pero se supone que es una gran cantidad. La demanda persistente y resiliente de dólares por la población es una de las componentes principales de las crisis recurrentes en Argentina en un juego de ida y vuelta. Muchos eventos de inestabilidad cambiaria e inflación provocaron que las familias tiendan a proteger el poder de compra de sus ingresos comprando dólares. A su vez, una demanda excesiva de dólares con fines de atesoramiento genera el incremento de su precio.

Para retener los dólares y, eventualmente, para atraer dólares del exterior, las autoridades elevaron las tasas de interés en niveles extremos provocando que las inversiones no superen el 15-16 por ciento del PIB llevando a un bajo nivel de crecimiento.

A pesar de aquello, la demanda de dólares supera la oferta provocando el aumento de su precio. Con el propósito de igualar la oferta a la demanda y, también, financiar el déficit fiscal, el país ha recurrido masivamente al crédito externo. El presidente Macri convino con el F.M.I. un crédito por la fabulosa suma de 44 mil millones de dólares, de los cuales siete mil servirían para financiar el déficit fiscal y el resto para igualar la oferta a la demanda de dólares. El ingreso a la economía de una suma tan grande, sin correspondencia con la oferta doméstica de bienes, provocó más inflación y más salidas de capital. Para absorber parte de la liquidez generada de esta manera, el banco central emitió bonos y letras del tesoro, en dólares o con cláusula dólar, comprometiéndose a pagar fabulosos intereses. Luego, además de pagar intereses al F.M.I., Argentina paga intereses a aquellos que pudieron captar parte de los dólares de ese crédito, el que, por otra parte, provocó el aumento de precios de los bienes no transables en el esquema de la enfermedad holandesa.

Una amiga me preguntaba el otro día por qué Argentina recurrentemente da pasos en falso, lo que no debería ocurrir, puesto que tiene buenos economistas y buen stock de capital humano y de capital natural. Es imposible dar una respuesta coherente y completa a esa pregunta. Según algunos, es la culpa de la política. En las últimas semanas, en un esfuerzo de deslindar responsabilidades Cristina Kirchner y Alberto Fernández transaron sus diferencias nombrando como súper ministro a Sergio Massa, rival y enemigo de ambos, otorgándole más margen de acción que el que tiene el propio presidente. Resulta que, ahora, Argentina tiene tres cabezas que no tardarán en pelearse ahondando la crisis. Sergio Massa se comprometió a respetar el acuerdo con el F.M.I. de rebajar el déficit fiscal al 2.5% del PIB, cortando las subvenciones al gas y la electricidad, lo que agudizará el conflicto social y político y no resolverá la crisis económica pues su determinante principal no es el déficit sino la demanda excesiva de dólares con fines de atesoramiento.

Lo que pasa en política en Argentina ocurre también en otros países: los gobernantes son elegidos por su simpatía y por tradición, no necesariamente por su capacidad intelectual y honradez, y aplican el principio básico del poder: no tener subalternos con mayor capacidad que les hagan sombra o, llegado el momento, que les disputen el poder. De esta manera se conforman gobiernos con cabezas bonitas o históricas (en el caso del peronismo) y sin capacidad para tomar buenas decisiones. En el caso del último zafarrancho económico de Argentina, no solo los políticos son responsables, también lo es el F.M.I.

que terminó por reconocer su error, pero no se le ocurre enmendarlo.