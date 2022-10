Eso de lo que no se habla

Bolivia tiene el peor diésel de Latinoamérica; en su mayoría, es importado. En el gobierno reconocen que sobrepasan el 70%. No voy a entrar a dar cifras de por qué no tiene sentido en lo que a este artículo respecta.

El tema es mucho más grave de lo que parece, porque, aceptemos que “el diésel más caro es el que no hay”, aunque a nombre de la invasión rusa, de la subvención y otros detalles que hacen a la economía, da la impresión de que están comprando mucho más caro de lo que compran otros países, y encima hay que considerar lo que implica traerlo hasta Bolivia. No es tema de este trabajo, tampoco, que la “logística de importación” esté sospechada de recibir un monto por camión, en base a sus capacidades de carga y, por eso no se hace de una vez la operación de traer el producto por los ductos que hay en el país; en fin... podemos escribir sobre eso varios artículos seguidos y nos faltaría mucho, porque sólo arañaríamos la corteza del problema, pero no lo vamos a hacer; el tema, reitero, es mucho peor y ahí vamos.

Bolivia importa un diésel de pésima calidad, con exceso descomunal de azufre. Si comparamos parámetros de calidad con los otros países de la zona, digamos Sudamérica, hacia donde exportamos productos producidos en el país, tenemos que mientras Chile tiene 15 ppm (partículas por millón), Perú y Colombia 50 ppm y Ecuador 500 ppm, en nuestro país se importa y consume diésel de 5.000 ppm, dato aportado por la ADEX de Perú (Asociación de Exportadores de Perú), en carta (GEG-079-2022) dirigida el 25 de julio del año que corre, al Presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de esa República, al que le expresan su preocupación por el texto del proyecto de ley 2423/2021 que fue enviado por el presidente del Perú, don José Pedro Castillo Terrones al Congreso de su país en fecha 27 de junio en el que se lee lo siguiente:

Art 1 .-... “establecer disposiciones para asegurar que los vehículos habilitados para el transporte internacional por carretera utilicen combustibles que cumplan con las disposiciones y características previstas en la normativa nacional a efectos de contribuir a la mejora de la calidad ambiental del aire”

Art.3.- ... “los vehículos de transporte internacional por carretera, nacionales y extranjeros, deben utilizar combustibles que cumplan con los parámetros de calidad, relacionados al contenido de contaminantes, previstos en la normativa nacional, para lo cual deben presentar la documentación relativa a la procedencia del combustible usado para su desplazamiento en el país.”

Los exportadores peruanos, en la carta citada (GEG-079-2022) están preocupados porque el proyecto “conlleva sanciones que principalmente afectarán a transportistas procedentes de Ecuador (500 ppm) y Bolivia (5.000 ppm), vulnerando acuerdos internacionales y generando restricciones encubiertas al comercio internacional. La carta sostiene que “los límites de azufre son muy superiores a los límites establecidos en el Perú, y países como Colombia y Chile” ... y ahí es donde se ven los “negros nubarrones” (como el humo que expelen los camiones y micros en las ciudades y carreteras del país) porque resulta que Bolivia envía gran parte de su producción exportable a los 2 primeros y exporta e importa por Chile y, en algún momento, la norma “EURO”, se va a imponer, por más que en el Gobierno de Bolivia se haya escrito una carta fechada el 20 de enero del 2020, (CAR/MOPSV/VMT/DGTTFL N.º 0045/2020) dirigida al Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú, referida a multas a transportistas bolivianos “por no presentar el Certificado de Inspección Técnica de los semi remolques, cuando en el estado Plurinacional no se extienden ese tipo de certificados”, como si la norma boliviana estuviera por encima de la peruana, en ese territorio.

En la carta (emitida en gobierno de J. Añez, por si acaso) se extraña “que se solicite un certificado específico que, de acuerdo a la normativa nacional, no existe” (ojo: no existe en Bolivia, pero en Perú, sí) y se explica la metodología boliviana de la revisión vehicular de la cual todos sabemos que no se realiza con equipos adecuados si no por el ojo y olfato de los examinadores, cuando no se compra la constancia de revisión, de manera que, salimos perdiendo en cualquier escenario.

La ADEX, en la carta citada, se refiere concretamente a que: “a través de la frontera con Bolivia, en 2021 ingresó al Perú el 60% del refinado de soya (aceite de cocina) y el 41% de la torta de soya importados”.

Expertos en el tema me aseguran que los procesos se dan en el marco en los que Bolivia es signatario de acuerdos Internacionales, entendamos la propia CAN, y el ATIT en el Marco de ALADI.

Sabemos que en Perú se ha establecido, desde marzo 2018, que la norma vigente para los vehículos de más de 4 ruedas (livianos y pesados) es equivalente al Euro 4/IV, norma que a nivel internacional ya ha sido mejorada y actualizada, en un primer momento al Euro 5/V y posteriormente al Euro 6/VI; es claro que Bolivia no aplica siquiera en la norma del 2018.

No es un secreto para nadie que el diésel que importamos es de pésima calidad; contiene demasiado azufre, es lo que se llama el diésel de los pobres, que, además se lo vende “como llega”, no pasa por ningún proceso de mejoramiento o purificación en las refinerías; de acuerdo a lo que se nos ha informado, en la purificación se puede aprovechar para hacer abono o fertilizante; vaya uno a saber si el equipo de las refinerías es muy viejo o incrementa los costos, pero, va a traernos problemas en corto tiempo.

En otro orden de cosas, es bueno que se conozca que Perú le inició un proceso internacional en la CAN (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina – Proceso 02-AI-2020) por los precios diferenciados del combustible a extranjeros en agosto de 2020. Esa absurda determinación puede ser antecedente para que, en los países vecinos, tomen el mismo camino. Vendemos combustible caro y de mala calidad a los transportistas o turistas; de verdad que nos empecinamos por hacer todo mal; da la impresión que disfrutamos de las políticas de mala vecindad.

Seguimos: El 2 de agosto del año 2022, hubo una reunión interinstitucional en el Viceministerio de Comercio Exterior, con la UCEJ, ATT, VT y CADETRAN, en la que se estableció que el Viceministerio de Transportes va a tener reuniones con CADETRAN, para analizar y valorar las sanciones, infracciones y multas debidamente respaldadas y justificadas. También que el MRE realizará gestiones en la Cancillería del Perú para tratar el tema y... convocarán a YPFB y al Ministerio de Hidrocarburos para “la revisión del tipo de combustible que se utiliza en Bolivia “...

Bueno... si el Viceministerio de Comercio Exterior no sabe qué se trae al país, estamos listos; así no nos va a ir bien. En algún momento habrá que ajustarse a la norma internacional, cumplir con la ley nacional en materia de calidad de aire y regular combustibles; claro, si acaso eso se puede hacer con la poca plata que nos queda, porque el petróleo está caro y al parecer el diésel de los pobres es el único que podemos comprar.