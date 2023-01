Esos artistas

Qué puede decirse desde el arte en momentos como los que vive Bolivia. Momentos, paradójicamente, eternos, porque ni son recientes ni presentan perspectiva de acabar bien. Bien como sinónimo de escucha y de acuerdos para que quienes estamos viviendo el país no lo fragmentemos o, mejor dicho, no permitamos que los que manejan los hilos del poder nos convenzan de que por ver la realidad desde perspectivas distintas somos enemigos.

Y claro que los artistas dicen. Algunos poniendo el acento en el adjetivo, otros, en el verbo que entonces trasciende la escena (el teatro, la galería, el museo, la pantalla grande o chica). De estos últimos quiero hablar, sin dejar de mencionar a los primeros, a esos que adormecen a las audiencias sea porque limitan su propuesta a lo espectacular o lo chistoso, a lo entre-tenido, sea porque la usan como plataforma para arengar en favor o en contra de causas varias, como si el espectador no fuese capaz de pensar por sí mismo. Que este tipo de artistas conviene al poder lo prueba la relativa facilidad con que algunos de ellos reciben financiamiento estatal. Hay que ver la generosidad selectiva de la Procuraduría General del Estado en el último tiempo para comprender algo más sobre esta relación de conveniencia.

Y están los otros artistas. Los que conjugan las palabras que son trascendentales para mantener una sociedad alerta, atenta. Esos que desde sus particulares espacios están creando, contra todo y pese a todo, para decirnos que la realidad es mucho más rica, más grande, más importante que aquello que llena noticiosos y que nos persuade, por su reiteración, de que o somos pititas o somos masistas.

Imposible enumerar todos los temas abordados y las formas de hacerlo solamente el año pasado por estos artistas del verbo. Las preguntas planteadas, las dimensiones abiertas en el afán de mirarnos, pensarnos, cuestionarnos, buscarnos, encontrarnos, disentir, escucharnos, reinventarnos, imaginarnos.

Pienso en la obra “Ratas” de Altoteatro y me digo que debo evitar caer en la trampa de las dictaduras de cualquier tipo. Imagino el universo sonoro planteado por Alberto Villalpando y creo entender cómo dialogar con el mundo desde mi ser boliviana. Me pierdo en otra sinfonía, esta vez también de imágenes visuales de “El gran movimiento” y me propongo mirar con cuidado a mi caótico alrededor poblado de otros y otras que la costumbre esconde o mis embotados sentidos. Ingreso en los socavones del miedo y las supersticiones, propios, con “Wajtacha”. Comprendo el lenguaje de los otros seres vivos y me veo tirana yo misma respecto de la naturaleza con “Plantando sueños”. Descubro “El otro gallo” y me recrimino por hacerlo tan tarde, aunque me doy cuenta de que conocía ya ese mundo camba y que el poder de la palabra, de nombrar, es maravilloso y también peligroso. El etcétera es largo, larguísimo.

Pero hay más que recibir de este tipo de artistas. Ellos y ellas hacen política, por supuesto, en el sentido de que se dan cuenta del poder de lo que dicen y lo que hacen. Por eso, seguramente, su persistencia pese a la orfandad a la que el Estado los relega: Estado no sólo como Ministerio de Culturas o secretarías municipales, también población, público. Cómo rendirse una ante el conflicto alimentado por intereses de poder si hay personas que siguen sus sueños y construyen espacios propios, autogestionados, en los que reúnen a colegas de distintas estéticas porque claro que es posible dialogar entre diferentes.

Que este 2023 esté lleno de arte así.