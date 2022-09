La propaganda del gobierno insiste en que las cosas andan de maravilla y estamos saliendo adelante. ¿Será así? Si se está saliendo adelante, se lo está haciendo muy lentamente. Los datos del PIB del primer trimestre de este año, publicados con mucho atraso, muestran un crecimiento de una pizca menos de 4%, crecimiento, a partir de una base pequeña, como lo fue la del primer semestre de 2021. El crecimiento tiene entre sus puntales a la construcción, sector de bajo progreso técnico. La minería, que es en gran parte de subsistencia parece haber perdido el dinamismo que tenía el año pasado. Los hidrocarburos están en caída libre. Por el lado del gasto, las exportaciones se han comportado muy bien, pero no así la inversión. El incremento del consumo del gobierno es más bien una mala noticia, dada la precariedad fiscal.

El informe del Artículo 4 del Fondo Monetario Internacional ha venido a echar un balde de agua fría a los entusiastas proponentes del modelo de cinco pisos (modelo económico, social, comunitario, productivo con sustitución de importaciones). Después de los primeros párrafos habituales de amabilidades y elogios, el informe del Artículo 4 hace notar la inconsistencia entre una política fiscal expansiva, con un altísimo déficit fiscal, y el mantenimiento del tipo de cambio fijo. Además, el déficit fiscal se está financiando con créditos del BCB, es decir “imprimiendo dinero”.

Las recetas para el saneamiento fiscal que propone el informe del FMI son duras, incluyendo la posibilidad de no pagar el doble aguinaldo. Esta recomendación es enteramente razonable, no proviene solamente del FMI sino también de muchos “opinadores” originarios. Ya son muchos años de elevados déficit fiscales. Cualquier gobierno sensato tendría que preocuparse y efectuar las correcciones que sean necesarias. Obviamente no estamos en condiciones catastróficas, pero el mero hecho de que se haya sugerido olvidarse del segundo aguinaldo resalta la difícil situación fiscal, en la percepción del FMI.

El mantenimiento en el tiempo de la actual baja inflación exigirá correcciones fiscales y es mejor comenzar a hacerlas desde ahora. Un candidato obvio para enderezar las cuentas fiscales es el programa de inversiones públicas, que debería pasar a mejor vida. La muy costosa subvención a los hidrocarburos necesita hacer crujir las meninges para desmantelarla, por lo menos parcialmente. El FMI no está contra toda forma de subvención, pero recomienda que ella sea focalizada, para no causar penurias a nuestros conciudadanos más pobres y vulnerables. Es un tema, en extremo delicado, pero que no puede ser soslayado.

Las malas noticias no llegan solamente del frente económico. Lo hacen también desde el frente del desarrollo institucional. El acoso judicial a la ex alcaldesa de El Alto no tiene justificación. Se nos dirá que no es del gobierno, pero es de su aliada cercana que vienen los ataques con particular saña. Soledad Chapetón fue, en la opinión de muchos observadores, una buena alcaldesa, que mostró gran temple frente a facinerosos poniendo orden en el gobierno municipal. Se ha de destacar también su récord de obras. Eva Copa es también una buena alcaldesa, pero no tan buena como Soledad.

La excesiva judicialización tiene el efecto indeseado de deteriorar la calidad de la función pública. Representa más bien un retroceso que un estar saliendo adelante. Los mejores candidatos no querrán ser servidores públicos, por los riesgos de terminar con un juicio penal, con pretextos de toda clase. Pareciera que no se dan cuenta en el gobierno, de la destrucción de la administración pública que está en marcha. Los temas de política tienen que dirimirse en el terreno político, con elecciones en las fechas previstas por ley, y no en los estrados judiciales. Son los electores los que tienen que pronunciarse sobre el desempeño y las políticas de las autoridades y no los fiscales y jueces, a no ser en casos de delitos, expresa y claramente contemplados en la ley penal vigente, y no por nimiedades administrativas ni por interpretaciones subjetivas, cuando no arbitrarias.