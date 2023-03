¿Estrategia o destino fatal?

En una situación de crisis creciente como la que estamos viviendo, me pregunto si la total desconexión que hay entre el discurso que emiten el Presidente y sus voceros y la realidad responde a que están pésimamente informados o a una estrategia perversa para desorientar a la población.

Es que no hay explicación racional para que los operadores del gobierno, que además sufren el acoso sistemático del evismo y una crisis económica difícil de enfrentar, se abran además varios frentes de conflicto, muchos innecesarios, en forma simultánea. Aquí entra la “malévola estrategia”: esa forma de actuar genera caos, lo que, a su vez, abre espacio a que se recurra a más represión; es decir, no es que el gobierno haya perdido el control de la situación, sino que mantiene incólume su vocación de cooptación del aparato estatal, y esta vocación se convierte en el pegamento que les permite administrar sus diferencias internas.

Si se revisa nuestra historia se comprueba que los finales de ciclo que ha vivido el país son similares, obviamente con sus matices. La inconstitucional reelección de Víctor Paz Estenssoro en 1964 fue el factor que terminó de unir a muchos sectores de la población que veía que el ocaso del MNR se había transformado en caos. Más cerca, el retorno de los militares a sus cuarteles en 1982 se dio luego de un régimen como el del exgeneral Luis García Meza Tejada que intentó prorrogar el ciclo militar más de lo que la realidad permitía. Y también en 2003 la estructura política-partidaria que se creó a partir de la vigencia de la democracia se había agotado.

En el caso presente, la situación se agrava porque el primer mandatario no logra ocupar el sitial de su mentor ni tiene capacidad de escuchar las demandas ciudadanas, que podría ser su mejor instrumento para legitimarse como el líder de esta dura etapa en la que pudo recuperar la vigencia de un Estado democrático. Más bien, como he señalado, parece que ha optado por mantenerse a como dé lugar en el poder, cuando, en realidad, puede ser el de enterrador del proceso de cambio que tanta expectativa provocó en los albores de este siglo... A no ser que introduzca profundos cambios internos y de relacionamiento con la sociedad.

Pero, cuesta imaginar que asuma ese desafío. Su actitud altanera frente a las demandas de la sociedad como la reforma del Órgano Judicial (que incluso fue una de sus promesas electorales), los indebidos procesos judiciales a la expresidenta Jeanine Añez, el secuestro y aprehensión de gobernador de Santa Cruz, represión a los productores legales de coca de los Yungas en beneficio de un sector que se declara afín al gobierno pero que viola las normas existentes; la insana política de dividir a los sectores, y un largo etc., muestra precisamente su vocación autoritaria y cortoplacista.

A eso se debe sumar los yerros en la conducción económica y el caótico manejo de las sucesivas crisis que provocan más desconfianza y alarma en la sociedad. Basta seguir la forma en que han manejado el tema de la compra-venta de dólares de la pasada semana la confrontación con el magisterio paceño, el viaje presidencial a Venezuela en momentos de elevada tensión interna.

Para peor, sus ideólogos y opinadores están desorientados. Y ante carencia de argumentos, recurren a los archivos estatales para recuperar libretos que parecen haber sido escritos durante las dictaduras militares.

Así, sin discurso propio, desbordados con las demandas, acosados por el evismo, creyendo aún algunos menos pragmáticos en el Socialismo del Siglo XXI, recurren a la improvisación y la construcción de relatos sobre la realidad que no responden para nada a la que la ciudadanía vive.

Con esos antecedentes, creo que la falta de concordancia entre el discurso del oficialismo y la realidad que se observa cotidianamente no responde, definitivamente, a una estrategia de poder, sino a que el gobierno está sobrepasado por la realidad.