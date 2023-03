Eva Copa y los aymaras

Con motivo del 28 aniversario de la ciudad de El Alto, la alcaldesa Eva Copa dijo que “los aymaras practicamos la rotación de cargos” y añadió: “no ambicionamos el poder”. Por el contexto, estas palabras parecían referirse a la pugna política existente entre Evo Morales y Luis Arce.

Los conceptos de la alcaldesa atribuidos a los aymaras fueron, en realidad, inspirados de la antropología funcionalista estadounidense y utilizados por algunos antropólogos anarquistas bolivianos. Varias ONG (por ejemplo CIPCA), en sus diagnósticos de las comunidades campesinas del altiplano detectan la costumbre de la rotación temporal de los cargos entre los miembros. Los cargos rotativos de representante de la comunidad, de secretario de actas, de responsable del agua y del riego, del pastoreo, de la seguridad, de los trámites en la ciudad, etcétera, eran y son asumidos como servicio temporal gratuito a la comunidad por los miembros. Pero, por debajo, se detectan cálculos personales de costo, beneficio y de poder comunal económico entre los miembros.

Para los antropólogos bolivianos y extranjeros seguidores de la filosofía anarquista, la existencia de esta costumbre en el campo constituía la prueba viviente de que la sociedad para funcionar no requiere la presencia de un Estado y de autoridades fijas.

El antropólogo estadounidense John V. Murra en sus estudios sobre la sociedad inca (años 60 a 70 del siglo pasado) interpretó que los pequeños campesinos vivían en comunidades igualitarias y autosuficientes, donde el trabajo y la organización de la vida social estaban basados en relaciones de reciprocidad. En el mundo ideal de Murra no existían jefes y autoridades permanentes. Hace algunos años yo hice un estudio sobre estas comunidades (libro Economía y sociedad del imperio Inca, 2018, ver Amazon), y detecté que Murra exageraba y distorsionaba las relaciones laborales, de propiedad y de organización de las comunidades campesinas. Era en realidad la ideología anarquista la que le dictaba la presencia de esas relaciones.

El trabajo en los sectores productivos de la sociedad inca, ya sea en la minería, la metalurgia la ganadería, el textil, la agricultura, etc., mediante la mano de obra de los yanaconas esclavos, de los mitimaes o de los campesinos libres, era estrictamente controlado y organizado por la nobleza o los kurakas y por el Estado, en todos los ayllus del imperio, incluyendo al territorio aymara. La organización era controlada estrictamente porque el excedente producido debía beneficiar diferencialmente a distintos sectores sociales e institucionales. En estas condiciones, no podían existir comunidades campesinas aisladas sin autoridades fijas y sin jerarquías. La norma de la redistribución debía beneficiar principalmente a las familias nobles.

Actualmente la vida social, política y productiva en las comunidades aymaras campesinas –y urbanas- transcurre con nuevas modalidades superpuestas. En las comunidades aún subsiste el sistema de cargos rotativos tradicionales en beneficio de la comunidad, teniendo en cuenta el costo y beneficio personal del ejercicio de los cargos. Pero ahora, desde los años cincuenta del siglo pasado, se han adjuntado y superpuesto nuevos cargos de dirigentes sindicales y políticos dependientes de instancias superiores a la comunidad tales como municipales, provinciales, departamentales y nacionales. Además, desde los años noventa, primeramente, y desde los 2000, los miembros de la comunidad deben pugnar para alcanzar los cargos de representantes en las municipalidades, gobernaciones, así como en el gobierno central, y en la Asamblea legislativa.

Desde entonces se han desatado fuertes luchas y ambiciones encarnizadas, principalmente en estos últimos 10 años, involucrando al partido actualmente en el poder. Las nuevas funciones ya no son de carácter voluntario, rotatorio y anual, sino de acuerdo con la duración de las representaciones sindicales, políticas e institucionales y según el acceso a las ganancias esperadas, lícitas e ilícitas. En las comunidades aymaras se debe ahora luchar incluso violentamente para mantenerse no solo un año, como antes, sino durante muchos años y mejor si es eterno. Las feroces riñas de los aymaras son muchas veces, en particular en los últimos años, violentas y sangrientas. Los más ambiciosos logran acceder tanto al poder político de larga duración como a las cuotas de corrupción.