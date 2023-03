Evo y Arce, la lucha por el poder

Desde que Morales renunció a la presidencia el 2019, el partido oficialista evidenció un proceso de división. Primero entre seguidores de Morales y adeptos de David Choquehuanca, y luego una tercera facción liderada por el presidente Arce. En estas condiciones llevaron adelante el IX Congreso Ordinario del Movimiento Al Socialismo (MAS), en Yapacaní, que fue significativo por varias razones:

Primero: La reunión de ambos líderes del masismo fue un intento fallido por dar una señal de unidad dentro del MAS. Fue el esfuerzo por generar el mensaje de que las tensiones internas pueden ser superadas y que hay una voluntad de trabajar juntos para lograr los objetivos del partido. La inasistencia de Arce, hubiera sido una declaración contundente de que la división es ya insalvable.

Segundo: Las tres horas de retraso de Arce, más allá de la falta de respeto a los congresales y al ex presidente, es un mensaje político, por no decir una afrenta de entrada; y las alusiones de Morales a los problemas de Arce en el manejo de la economía del país, lo que apuñala la estrategia millonaria para posicionar la idea de que “la economía está bien”, muestran que la división dentro del partido gobernante se ha convertido en un problema estructural.

Tercero: La actitud de Morales, líder fundador del MAS, figura central en la política boliviana durante las últimas décadas, ha reafirmado la tesis de políticos y analistas, que apunta a que Evo es el principal enemigo político de Arce, a tal punto de ser considerado un factor de desestabilización en contra del propio gobierno del MAS.

Cuarto: Queda claro que el MAS sigue siendo la fuerza política más importante en Bolivia, con una base de apoyo sólida en todo el territorio, incluido el oriente boliviano, a pesar de los recurrentes escándalos de sus principales líderes y operadores, y de las mutuas acusaciones de corrupción que se lanzan “arcistas” y “evistas” casi diariamente y que el Ministerio Público omite de manera deliberada.

Quinto: No hay duda de que el partido azul es una fuerza política polarizante en Bolivia y su manera de entender y gestionar el poder ha llevado al país a una crisis social y económica que ya no tienen como ocultar. El MAS ha utilizado prácticas violentas y antidemocráticas para mantenerse en el poder; el congreso en Yapacaní no fue la excepción, señal de que este partido no tiene intención de cambiar.

Por último, ha quedado claro que en el MAS no hay renovación y que sigue siendo dominado por una élite política que no está dispuesta a dar paso a nuevas generaciones. Esto podría aumentar las tensiones y hacer que el desencanto y la división se profundicen.

Todo hace prever que la disputa dentro del partido de gobierno continúe, ya que existen diferencias significativas sobre cómo avanzar en el futuro. Para ser más claros: quién será el candidato el 2025 y cómo equilibrar las prebendas de las bases del partido, con las grandes necesidades del país.

Estos dos factores son contrapuestos, pues atender el clientelismo interno (militantes, dirigentes sociales, parientes, etc.) es extremadamente costoso, más aún en un país donde hay escuelas con ramas de árboles como techos, hospitales sin medicamentos, población sin acceso al agua, zonas sin electrificación, inseguridad creciente, entre otras necesidades.

En resumen, no hay unidad en el MAS, la tendencia apunta a que la pelea interna siga en escalada y contagie a las bases, como ya está ocurriendo. Pero en política, sobre todo en Bolivia, todo puede pasar y todo pasa, ante la mirada casi inerte de una oposición extraviada y también dividida, que no logra recuperarse de la última derrota electoral y política del 2020.