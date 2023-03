Feria de Berlín, ventana al mundo ¿Qué países de la región estuvieron?

Cuando se habla de políticas y estrategias de promoción turística, necesariamente se debe comprometer al Estado con planes y presupuestos, de otra forma obliga a iniciativas privadas, de quijotes que invierten para su posicionamiento empresarial, pero irónicamente lo hacen sobre todo para difundir la imagen turística de un país, porque en una Feria Internacional, sea en Latinoamérica, Europa u otro continente, se habla del país y sus bondades culturales, naturales, etc.; en síntesis, de la oferta turística que ofrece un país al mundo, por eso el involucramiento del Estado en estos eventos es más que trascendental, visto no como un gasto, sino como inversión.

Cuando leo en algunos grupos de las redes sociales sobre la situación del turismo en Bolivia y su promoción, algo así como desahogos colectivos, que no dejan de ser correos o debates internos, con una trascendencia poco efectiva, me pregunto por qué las personas o empresas vinculadas al turismo no alzan su voz públicamente, a través de medios masivos como la radio, la televisión o los periódicos. Sin el ánimo a equivocarme, no lo hacen por temor y por las represalias que pudieran tener desde las instancias públicas, “es mejor llevarse bien con el Estado para no arriesgar la empresa, el emprendimiento o la institución privada”. Por eso también, mejor no digo nada ni doy opinión alguna ante aventureros que escriben “locuras” en los medios de circulación nacional. “Para qué darle crédito si yo puedo decir algo mejor en mi correo interno o grupo del Facebook y muchas veces desde al anonimato”.

Estoy más que seguro que la Feria Internacional de Berlín (ITB) y la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR) son las más importantes de Europa y del mundo, que aglutina a cientos de países para mostrar, exhibir y realizar alianzas estratégicas a través de ruedas de negocios, donde el diseño y armado de stand en una competencia singular para mostrar de quién es mejor. Pero veamos qué países estuvieron presentes en la Feria ITB, llevada a cabo del 7 al 9 de marzo. Chile a través de su Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y una de sus marcas ChileTravel, tuvo un stand con más de 23 empresas, entre tour operadoras, alojamientos turísticos, líneas de cruceros y destinos. Entre tanto, Argentina estuvo presente con un stand a la cabeza del Ministerio de Turismo y Deportes, con más de 20 operadores turísticos nacionales que desarrollaron encuentros de negocios, representantes de 11 destinos, también hicieron la presentación del Programa Integral “La Ruta Natural”; además estuvieron presentes la Cámara Argentina de Turismo y la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viaje y Turismo. Colombia, con un espectacular stand encabezado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con más de 20 empresas de turismo, dijeron presente. Ecuador a través de su Ministerio de Turismo, mediante un stand con más de 30 empresas expositoras del sector turismo; hay que recordar además que Ecuador será “País Socio FITUR” de Madrid en la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo que se celebrará en enero 2024. Hasta Paraguay, que compite con Bolivia el último lugar en Sudamérica en turismo receptivo, estuvo presente con un stand muy peculiar.

En lo que se refiere al Perú, aún sumido en una profunda crisis social y política, estuvo presente en la ITB a través de su Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y PROMPERÚ, con más de 30 expositores entre empresas de turismo, operadoras y destinos. Es pertinente también manifestar que el MINCETUR ha Publicado el Decreto Supremo 025-2023-EF, del 01 de marzo, en el que el Gobierno del Perú destina 300 millones de soles al sector turismo (alrededor de 78 millones de dólares), con los que se financiarán acciones de promoción... arreglo de zonas afectadas por la conflictividad; así como la renovación, soporte técnico y mantenimiento del sistema integral de control migratorio.

Por Bolivia estuvieron dos empresas privadas del sector en la IBT, Magri Turismo y Crillon Tours, con un stand producto de su inversión. Cuánto más seguiremos en el lamento boliviano, despotricando a través de correos y grupos internos, aplaudiendo debajo de la mesa o en el anonimato, sin alzar la voz por nuestros derechos y los derechos que tiene el sector turismo y las obligaciones que tienen las entidades del Estado, responsables del desarrollo y la promoción turística, cuánto más discutiremos de cosas básicas o intentando descubrir la rueda, cuánto más careceremos de protagonistas o liderazgos en el sector privado que hagan propuestas reales y hagan prevalecer la Ley y las normas en materia turística. ¿Por qué no fuimos como país a la IBT?, talvez porque para el estado y los representantes del sector privado basta y sobra lo que hizo por nosotros “Luisito comunica” en el carnaval.