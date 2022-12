Fin del Kirchnerismo y de Pedro Castillo

Corrupción es el común denominador por el cual condenan a Cristina Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua a cargos públicos y, por lo mismo, Pedro Castillo es destituido en sus funciones como Presidente del Perú. Este es un claro mensaje para aquellos que piensan que gozan de total impunidad; claro, en estos países el sistema de administración de Justicia no es tan corrupto como en el caso boliviano, así que el castigo será doble para aquellos personajes que encubren la corrupción y no cumplen la aplicación de la ley en nuestro país.

Comencemos con el caso particular de la Argentina. Al fin se cae la careta, se muestra al mundo lo que es la casta política argentina y la corrupción “K” que gobernó ese país casi 20 años, por fin tienen una condena, aunque restan dos instancias de apelación. La vicepresidenta de Argentina es culpable, una sentencia histórica que inicia una nueva era y puede ser trampolín para otras causas contra la corrupción en Latinoamérica, pues la injusticia en este lado del continente no tiene nombre.

Uno por robar una gallina por hambre es condenado y llevado inmediatamente a prisión, en cambio alguien que ha vivido del poder durante años goza de total impunidad y protección de la misma justicia corrupta. Este es el camino para que de una vez por todas las instituciones sean serias lo mismo que los países, y paremos este tipo de locuras que están destruyendo nuestras naciones. Cristina es culpable de gravísimos actos de corrupción, no hay relatos ni excusas que puedan soslayar ese enorme impacto judicial y político en la región, pero esto es un avance claro es un proceso judicial que llevará mucho tiempo, aunque así sea es un hecho que queda marcado en la historia de Argentina y de la región, pero hay muchas preguntas a este hecho: ¿Irá presa la vicepresidenta a partir de la sentencia? No, por el momento, la condena sólo empezará a ejecutarse una vez que esté firme, es decir una vez que ya no queden más recursos ordinarios ni extraordinarios posibles, lo que quiere decir que ella puede seguir apelando la decisión de los jueces, hasta puede quedar en nada. Aunque así sea, al final la verdad salió a la luz, eso había sido el socialismo del siglo XXI.

Mientras Cristina siga siendo Vicepresidenta sigue teniendo fueros ¿Podría Alberto Fernández indultarla? Claro que podría, pero hay constitucionalistas que sostienen que los delitos de corrupción no pueden ser indultados, es decir que se viene un gran conflicto institucional en Argentina por el caso judicial de Cristina.

¿Qué sucederá con el Kirchnerismo? Es el ocaso, es el fin de una era, ahora todo el mundo sabe que una ex residenta y actual vicepresidenta ha sido condenada por corrupción, pierde su movimiento toda la credibilidad, hace que sus fanáticos pretendan defender a una persona condenada por corrupción, es decir sale a la luz toda la verdad que sucedió todos estos años en Argentina, no se puede defender lo indefendible, se logró desenmascarar la verdadera cara del socialismo del siglo XXI.

Ahora analizaremos el caso particular del Perú. La controvertida elección de Pedro Castillo, a mediados de 2021 asume la presidencia pese a una fuerte oposición al interior del Congreso y de gran parte de la población. Decía en su discurso que se tenía que desterrar la corrupción, para eso indicaba que se tenía que sancionar con dureza y firmeza cualquier acto de corrupción al interior del gobierno peruano y a todos los que participen en ella, pero el problema radicaba que su discurso no coincidía con la realidad que estaba atravesando su país, su gobierno tenía poca continuidad, con casi 80 cambios ministeriales en poco más de un año, porque lo que dominaba en el gobierno peruano a la cabeza de Pedro Castillo era la improvisación en la administración pública, cualquiera podía ser ministro o administrador público sin la previa formación profesional, lo que ocasionaba tremendos horrores y errores al interior de la gestión pública. A todo esto, la polarización política incrementaba la tensión entre los actores políticos y la sociedad civil peruana, hacía que muchos sectores estén descontentos por la falta de capacidad del presidente Castillo al frente de la nación peruana y no estaban equivocados, por el tanto que decía que lucharía contra la corrupción terminó en convertirse en uno de los presidentes más corruptos de la historia peruana. Sobre su gobierno pesan muchas acusaciones de malos manejos y corrupción desde la presidencia, es decir el nepotismo, el amiguismo y el burocratismo improvisado terminó por hacer caer su propio gobierno.

Es por eso que el congreso peruano inició un proceso de vacancia para destituir al presidente por incompetencia moral, porque era un presidente que no reunía las condiciones y los requisitos para estar al frente de la nación hermana del Perú, en ese sentido la acusación de la Fiscalía a la cabeza de Patricia Benavides, la fiscal peruana inicio un proceso para suspender las funciones de Castillo, producto de esta decisión judicial las protestas sociales a favor y en contra del presidente se hicieron más violentas, seguidores del presidente intentaron cerrar el Congreso para detener el proceso en contra de Castillo, los opositores al gobierno también salieron a las calles para manifestarse contra el presidente.

Ante esta situación de crisis política y económica Pedro Castillo decreta gobierno de excepción, es decir un Golpe de Estado al tratar de disolver el Congreso. En un mensaje presidencial el 7 de diciembre de 2022 toma la decisión de establecer un gobierno de excepción, es decir se autoproclamó Dictador del Perú, todo esto en un intento de frenar su destitución, pero el Congreso activó la sucesión constitucional, porque Castillo no cumplió con los procesos constitucionales para disolver el Congreso, por eso fue apresado y llevado a una región policial. La Vicepresidente Dina Boluarte asume la presidencia del Perú, como la primera mujer peruana en asumir el mando.

Reflexión de los casos de Argentina y el Perú: la corrupción y la burocracia ineficiente son las principales causas que propician la caída de cualquier partido o personalismo dictatorial. El socialismo del siglo XXI sufrió un duro revés, porque la única bandera que enarbola este movimiento es traición, mentira y pobreza moral y material en todos los sentidos.