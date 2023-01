En días pasados la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha publicado su sentencia en el caso Angulo Losada Vs. Bolivia, que determina la responsabilidad internacional del Estado Plurinacional de Bolivia por la violación de los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la vida privada y familiar, a los derechos de la niñez, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial amparados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como por el incumplimiento de las obligaciones de prevenir, investigar y sancionar la violencia a las mujeres emanadas de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de Brisa De Angulo Losada.

Este caso es verdaderamente dramático, no solo por los hechos de abuso y violencia sexual sufridos por la víctima, una niña de 16 años en ese entonces, sino por la indolencia de la justicia boliviana, que por más 20 años no logró hacer justicia en su favor, y más bien la sometió a condiciones de re-victimización. Brisa no solo fue víctima de la violencia sexual que tuvo que soportar, sino que fue una víctima más de la justicia boliviana.

Fue la justicia la que no protegió a Brisa. Los fiscales no llevaron a cabo una investigación diligente, ni encausaron debidamente el proceso penal en base a las pruebas disponibles. Los jueces no actuaron en un plazo razonable, ni tomaron las medidas necesarias para evitar su re-victimización. La policía y los forenses la sometieron a exámenes físicos innecesarios, abusivos y vejatorios de su intimidad y privacidad.

El Estado alegó la falta de agotamiento de los recursos internos, ya que el proceso ante la justicia nacional estaría aun en curso, pero suspendido por encontrarse prófugo el acusado. Al respecto, la Corte consideró que el Estado “no puede delegar sus obligaciones de debida diligencia para investigar y procesar las violaciones a la víctima y sus familiares”, evidenciado además retrasos injustificados y no razonables en los plazos sustanciados en los recursos judiciales internos, los cuales no han sido ni idóneos ni efectivos, ya que, a casi 20 años de la ocurrencia de los hechos, no existe sentencia firme.

La Corte deja establecido, además, que los errores y falencias del Ministerio Público y de las autoridades judiciales fueron los que provocaron retrasos significativos en la tramitación de los recursos, así como que facilitaron, por la ausencia de los resguardos necesarios, la fuga del imputado. La Corte advierte que los períodos de poca o ninguna actividad por parte de las autoridades judiciales de Bolivia sumados equivalen a 15 años, lo cual, contribuyó en definitiva a la impunidad absoluta en que se encuentra el presente caso.

La sentencia señala que los Estados están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, recursos que deben ser sustanciados con el debido proceso, los cuales no habrían sido adecuadamente cumplidos, colocando a Brisa en una situación de doble vulnerabilidad, no solamente frente al perpetrador del delito, sino también ante el proceso judicial que se seguía en contra de este. Así, la CorteIDH concluye que en el presente caso el Estado se convirtió en un segundo agresor, al cometer distintos actos revictimizantes que, constituyeron violencia institucional, causándole una mayor afectación y multiplicando la vivencia traumática sufrida por la víctima.

Nunca antes una instancia internacional había calificado a la justicia boliviana como una estructura de violencia institucional que agrede a la víctima que tendría que proteger. Para que un Estado pueda prevenir, investigar y sancionar una violación de derechos humanos, es necesario de instituciones judiciales consolidadas e independientes que le permitan actuar. Aquí la sentencia queda corta, aunque la Corte definió la obligación de determinar las responsabilidades de los funcionarios estatales que potencialmente contribuyeron a la comisión de estas violaciones; impone como medidas preparatorias la implementación de programas de capacitación y la adopción de protocolos adecuados y especializados. Será que con estas medidas es suficiente, o más bien la justicia boliviana, tan culpable como el acusado en este caso, requiere de un proceso más profundo de transformación, depuración y saneamiento.