Fuego cruzado y dislates

Descubiertas las fechorías del ex ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz (dirigente campesino impuesto por Evo Morales), comenzó un fuego cruzado entre los masistas vinculados al ex presidente y los “renovadores”.

El diputado evista Héctor Arce Rodríguez dijo que la “Casa grande del pueblo” fue construida para planificar el desarrollo del país (incluidos los pisos de la lujosa alcoba presidencial y diversos entretenimientos, decimos nosotros), pero que hoy acoge “a delincuentes, a corruptos, a sinvergüenzas que asaltan los bolsillos del pueblo boliviano (...). En ese edificio (...) tenemos a algunos servidores públicos monreros (...), descuidistas, carteristas, cogoteros”, dijo (le faltó pedófilos y contrabandistas).

A la afirmación de que durante el gobierno de Morales hubo casos de corrupción que involucraron a varios de sus ministros, el vicepresidente del MAS, Gerardo García, replicó que si los colaboradores del ex cometían ilegalidades lo hacían con “miedo”. (Aunque, valientes como eran, lo vencían rápidamente, añadimos).

El diputado evista Antonio Colque admitió que en los casi 14 años de gobierno de Evo Morales hubo corrupción, pero –dijo- ese mal lo trajeron los españoles y se enraizó pasando por todos los gobiernos. (“El cojo echa la culpa al empedrado”, decimos). Añadió Colque: “También hubo corrupción (en la gestión de Evo), pero cuando él se enteraba de manera verbal o de manera objetiva, con papeles, él no toleraba. Inmediatamente lo sacaba, pero esas veces también las autoridades, nuestros diputados y senadores tenían la obligación de denunciar, de fiscalizar” (Le faltó decir que así hizo con Nemesia Achacollo).

Escuchado lo anterior, pensé en la “ley cósmica” (según Evo Morales) del “Ama sua, ama llulla, ama khella”, incursa como “principios” en la Constitución Política del Estado y adoptada por la ONU. ¿Por qué tendría que imperar semejante trilogía durante el imperio de los incas?

Las normas ordenan, permiten o prohíben conductas, y lo hacen a través de distintos discursos.

Por ejemplo, hay normas que ordenan hacer el servicio militar, o concurrir a elecciones, o pagar impuestos. Otras normas permiten contraer matrimonio, comprar o vender bienes, iniciar procesos judiciales, caminar por las calles, cantar, ser hincha de un equipo o de ninguno, creer en Dios o no, etc. Por último, hay otras normas que prohíben conductas, como por ejemplo matar, robar, insultar, abusar de jovencitas, etc.

Como se puede advertir, las prohibiciones están referidas a conductas que se consideran negativas, malas o inconvenientes en determinados tiempos, lugares o circunstancias. Por ejemplo, la prohibición de fumar en espacios cerrados, tiene su justificación en el daño que el humo produce al organismo.

¿Los incas estuvieron locos cuando prohibieron el robo, la flojera y la mentira, o lo hicieron porque en la sociedad de esa época había personas que incurrían en esas conductas?

La adopción por la ONU de esa normativa se encuentra plenamente justificada, porque el mundo en que vivimos está lleno de ladrones de todo tipo, de sujetos que ganan dinero sin hacer nada (comenzando por los funcionarios de la misma ONU) y mentirosos que no llaman a las cosas por su nombre y que hacen de la mentira una suerte de modus vivendi (al estilo de “si perdemos en el referéndum, nos iremos a nuestras casas”).

Seguro que entre los españoles que llegaron a América hubo corruptos, pero pretender que en el imperio incaico todos eran ángeles caídos del cielo, es una ridiculez.