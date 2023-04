Gestora Pública: interpretación constitucional versus interpretación personal

El sábado 15 de abril de 2023, a través de Página Siete, Gustavo Blacutt Alcalá intenta realizar una supuesta interpretación constitucional sin siquiera considerar la propia Constitución Política del Estado (CPE) en su integridad, por supuesto, el resultado fue una interpretación personal completamente alejada de los principios que guían la interpretación constitucional, aterrizando en una suerte de deseos personales o falacias constitucionales.

El artículo 196 de nuestra norma suprema, dispone que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) es el intérprete supremo de la Ley Fundamental, aspecto concordante con el artículo 4 de la Ley N° 027, que de manera taxativa establece que, en esta labor, aplicará como criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto constitucional. Nótese que existe una lógica interpretativa y se debe acudir a tareas necesarias en la labor interpretativa de nuestra norma suprema: revisar documentos, actas y resoluciones de la Asamblea Constituyente y el tenor literal de la CPE, ninguna de estas tareas es realizada por Blacutt, por supuesto que dicha labor es atribución del máximo interprete constitucional (TCP); no obstante, en un mínimo de honestidad intelectual, quienes pretenden realizar una interpretación constitucional deberían seguir los criterios establecidos en la propia Constitución.

La primera falacia esgrimida por el autor referida a que el artículo 45, parágrafo III de la CPE: “no incluye a la jubilación”, resulta en una interpretación personal, completamente alejada de la voluntad del constituyente. Esta afirmación la demostramos acudiendo al Acta de Reunión de 21 de junio de 2007 de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Constituyente, que para el artículo en cuestión indicó: “Los regímenes de seguridad social se inspiran en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión (...)”; a continuación, sobre el derecho a la jubilación, manifestó: “El Estado garantiza el derecho a la jubilación con carácter universal y renta justa, solidaria y equitativa. Una ley normará el sistema de jubilación por rentas y pensiones”.

Aspectos que demuestran con absoluta claridad la voluntad del constituyente, esto es, no existe una separación entre el derecho a la jubilación y el régimen de pensiones o que la norma suprema excluya esta última, como equivocadamente señala Blacutt; por el contrario, el constituyente determinó que son aspectos que deben considerarse bajo un mismo techo como derechos fundamentales, es decir, el derecho de jubilación es parte del derecho a la jubilación es parte de la seguridad social. Entonces, no es posible, a partir de una interpretación personal, alejada de los parámetros que la propia Constitución Política del Estado establece, pretender confundir a los lectores y darle un aura de análisis constitucional.

A fin de que no queden dudas sobre lo referido precedentemente, citamos la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0955/2017-S1 de 28 de agosto, que haciendo referencia a la SCP 1185/2015-S2 de 11 de noviembre, señalo: “(...) es indispensable dejar claramente establecido que la jubilación, es una parte del derecho a la seguridad social (...)”; lo cual, despeja cualquier duda sobre la interpretación del artículo 45 de la Constitución Política del Estado, respecto a los mandatos constitucionales de la Gestora Pública.

Llama poderosamente la atención que supuestos analistas en materia constitucional expresen un desconocimiento tan notorio sobre la materia y ni siquiera consideren artículos que están en el propio cuerpo normativo que pretenden interpretar (artículo 196 CPE).

No podemos concluir esta columna si no advertimos a los lectores sobre lo peligroso que resultan las interpretaciones personales, no constitucionales, que realiza algún columnista. Si seguimos la lógica de interpretación realizada por Blacutt, y “aceptamos” que sea correcta, nos enfrentamos a una grave denegación de derechos, es decir, si en la equivocada interpretación realizada aceptamos que el “derecho a la jubilación y el régimen de pensiones son dos temas totalmente diferentes” (sic), el resultado deviene en una evidente ausencia de protección constitucional a las pensiones como derecho fundamental, pues en su criterio no son parte del derecho a la jubilación ni la seguridad social, por tanto, dejan de ser un derecho fundamental (criterio de Blacutt). Situación inconcebible y absolutamente contraria a la voluntad del constituyente, menos mal que esta posición fue desvirtuada por el máximo intérprete de nuestra Ley Fundamental y la jurisprudencia citada le demostró su profunda equivocación.

En conclusión, ante las falacias constitucionales expuestas, en una verdadera interpretación constitucional (atribución del TCP) y no una interpretación personal, se demostró que la voluntad del constituyente no diferencia entre el derecho a la seguridad social, el derecho a la jubilación y el régimen de pensiones como derechos contrapuestos o independientes, es más, el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, de manera específica, a través de un fallo constitucional, determinó que la jubilación es parte del derecho a la seguridad social, por tanto, las afirmaciones realizadas son completamente falaces y no tienen ningún rigor mínimo de interpretación constitucional y resultan en una mera interpretación personal, en ese entendido, la Gestora Pública debe continuar cumpliendo su mandato constitucional y demostrar que es posible aplicar el principio favor debilis.