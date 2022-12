Gestora Pública: nada nuevo en el horizonte

El actual gobierno no tiene tino, a cada paso comete errores que poco a poco lo van debilitando. Uno de ellos fue subestimar la acción de protesta de los cruceños, la otra es considerar que las críticas a la Gestora Pública son pasajeras y que pronto serán olvidadas por los que aportan a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Las AFP fueron creadas con la finalidad de administrar los fondos de pensiones destinadas a las prestaciones de jubilación, invalidez, muerte y riesgos profesionales y, en sus 25 años de funcionamiento, los ahorristas saben que ese es el patrimonio que han ido construyendo y que muchas veces es lo único que tienen para su vejez. De ahí que son muy celosos y están permanentemente “ojo al charque” con sus ahorros. Concurren con mucha frecuencia a las oficinas a solicitar sus extractos de cuentas. Saben que tener una buena vejez pasa por el buen funcionamiento de su AFP.

En la actualidad existen más de 2.450.863 ahorristas, se dice que en la actualidad depositaron más de 30 mil millones de dólares en el sistema de las AFP. Al 31 de marzo de 2021, el total ahorrado en las AFP desde 1997 llegó a 21.494 millones de dólares, el 50% del valor del PIB de Bolivia según los datos publicados por ambas empresas. Los afiliados a una AFP no ven con buenos ojos que esos recursos pasen a otra institución y peor si ella es del Estado.

La publicidad oficial señala que no hay ninguna diferencia entre las AFP y la Gestora Pública. Veamos:

– Se promete que la Gestora Pública otorgará a los trabajadores informes sobre el estado de sus aportes. En la actualidad las AFP lo hacen. Se dice que esta promesa se hace para que el asegurado tenga confianza en el sistema de pensiones. Ahora lo tiene, no necesita ofrecimientos. Hace 25 años seguramente no tenían confianza en las AFP, pero ahora ya es una institución que la conocen y que les es familiar.

– Se dice que la Gestora Pública dispondrá del aporte laboral del 0,5% que es el mismo porcentaje que se paga a las actuales AFP, es decir la Gestora vivirá con los mismos recursos con los que viven las AFP. Si ahora es una sola institución, creo que podrían ahorrar algo.

– Se subraya que la Gestora garantizará a todos los trabajadores que hicieron aportes al sistema una renta de vejez. Eso es lo que han estado haciendo desde hace 25 años las AFP.

– Se menciona que la Gestora Pública garantiza que los dineros bajo su regencia serán utilizados únicamente en ítems para la cual fue creada esta institución. En caso de que un funcionario no cumpla, será pasible a una sentencia de 5 a 10 años de cárcel. Pero esto no garantiza que se recuperen los recursos en caso de que se pierda. Ahora AFP, es la AFP la que responde a los aportantes, no el funcionario. La AFP podrá si así lo estima seguirle un proceso a la o las personas que obraron mal. Pero la que responde al aportante es la institución. Gran diferencia.

Todos percibimos que el gobierno es únicamente una institución que cobra impuestos y los gasta, y muchas veces lo hace para apoyar la imagen del presidente. Poco a poco los aportantes a la Gestora considerarán que el ahorro previsional es un impuesto y como a todo impuesto, las personas intentaran eludirlo.

Como se ve no hay nada nuevo en el horizonte. Al parecer el Estado actúa ideológicamente. La creación de la Gestora Pública no nace de una evaluación de las AFP, simplemente no quiere que el sector privado sea parte de la política social.

Trasladan las características de funcionamiento de las AFP a la nueva institución, pero no hacen ningún tipo de marketing; o en versión sindical, no socializan, para venderla. Lo que se hizo es únicamente disponer que todos deben depositar su ahorro previsional en la Gestora y los trabajadores cotizantes en la AFP deben obedecer a ciegas, sólo porque el Estado lo dice. Las respuestas de algunas organizaciones han sido de rechazo. Esperemos que reine la cordura.