Gestora Pública necesita la confianza del público

En septiembre de este año, la Gestora Pública empezó a operar, aún en forma parcial. En mayo del próximo año espera estar operando al 100% de sus funciones, administrando los recursos de los trabajadores aportantes para su jubilación manejados por las AFP, que llegan a unos 23.000 millones de dólares.

Cuando asuma sus funciones a plenitud, la Gestora Pública llegará a administrar algo más de 23.000 millones de dólares, equivalente a algo más del 50% del PIB nacional del 2021.

Un informe del Ministerio de Economía señala que, de acuerdo con disposiciones legales vigentes, al 31 de enero de 2021, las dos AFP cuentan con una Cartera de Inversiones que representa al 95% del total de los Fondos del Sistema Integral de Pensiones (SIP). El restante 5% no está invertido y se destina a garantizar el pago mensual de las Prestaciones del SIP.

Del total de la Cartera de Inversiones el 96% se encuentra distribuido en instrumentos locales (nacionales); y el restante 4% se encuentra en Bonos de Deuda Soberana (inversiones en el extranjero).

Las administradoras han realizado inversiones en Valores o Instrumentos Financieros ofertados en mercados primarios y secundarios, como ser: Depósitos a Plazo Fijo (57%; $us 11.871 millones), Bonos del TGN (16%; $us 3.435 millones), Cuotas de Participación de Fondos de Inversión Cerrado-FIC (10%; $us 2.089 millones), Bonos de Largo Plazo (5%; $us 1.074 millones), Cupones de Bonos (4%; $us 857 millones), Bonos de Deuda Soberana-Inversiones en el extranjero (4%; $us 832 millones) y otros (4%; $us 738 millones).

Este sistema en el que los trabajadores activos financian el pago a los jubilados conocido como sistema solidario, requiere para funcionar, además de la participación del Estado y de los empleadores privados.

En este escenario, en 1997 el gobierno creó un sistema de administración privada de los fondos para la jubilación, conocido como el sistema de capitalización individual, donde el trabajador deposita el 10% de su salario en una de las dos Administradoras de Fondo de Pensiones: la AFP BBVA Previsión o la AFP Futuro de Bolivia.

La transición de las AFP hacia la Gestora Pública fue larga y aún no termina. El proceso empezó con la Ley 0065, de 10 de diciembre de 2010, que en su Art. 147 dispuso que “la administración del Sistema Integral de Pensiones estará a cargo de una Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo”.

El D.S. reglamentario 2248, del 14 de enero de 2015, en su artículo 11 dispuso “La Gestora iniciará sus actividades en un periodo no mayor a dieciocho (18) meses a partir de la publicación del presente Decreto Supremo”.

Finalmente, seis años después, en septiembre de 2021 se aprobó el D. S. 4585, que en su Art. 2 dispuso que “la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo iniciará actividades en los Regímenes Contributivo y Semicontributivo, de forma parcial dentro de los doce (12) meses siguientes a la publicación del presente Decreto Supremo y de manera total en un plazo no mayor a veinte (20) meses computados de igual manera”.

La crisis económica que vivió el país las últimas décadas del Siglo XX, cuando por diversos factores empezó a reducirse el empleo, la cantidad de personas con trabajo fue menor que la de personas que debían jubilarse.

Jaime Durán, gerente de la Gestora, de manera terminante sostuvo que los recursos de los fondos de pensiones están protegidos por cinco “candados”, que garantizan que los aportes de los trabajadores sean bien cuidados.

Una decisión importante sería que el sector privado tenga un director en la gestora.