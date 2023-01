Golpes y golpes

Cuando parecía que se habían desterrado los golpes militares en América Latina han surgido varios hechos que han derivado en relatos simplistas que casi nunca esclarecen ni lo sucedido ni los antecedentes que los explican. No importa la verdad, lo importante es cómo se la cuenta. Se han calificado como golpes el impeachement a Dilma Roussef, el fraude de Evo Morales y recientemente un momento de la caída de Castillo en el Perú, solo para nombrar algunos. No son palabras inocentes, menos conceptos renovados, son ejemplo de la crisis intelectual que sirve para fomentar la polarización y justificar la persecución política.

En la mitología griega, Procusto era un personaje que ofrecía hospedaje a viajeros. Mientras los visitantes dormían, él los amordazaba y ataba al lecho. Si las víctimas eran más largas que la cama, cortaba partes de su cuerpo para ajustarlos al tamaño de la cama. Por el contrario, si eran de menor tamaño, los descoyuntaba a martillazos con el fin de estirarlos. Esta historia grafica cómo el uso de “golpe de estado” es la expresión de quienes fuerzan los hechos hasta que se ajustan a sus expectativas y justifiquen sus maldades.

En el caso boliviano el calificar de golpe de estado lo ocurrido el 2019, sería estúpido si no se hubiera convertido en la columna vertebral para perseguir a la oposición política. Uno de los exponentes de esa colosal mentira fue el inefable Miguel Insulza quien confesando su admiración por la ignorancia decía: “Esto ( la salida de Morales) no requiere ningún razonamiento político a favor o en contra, cuando se saca a un gobernante anticipadamente de su cargo es un golpe de Estado” y continuaba con aire de sabihondo “El presidente Morales fue requerido por las Fuerzas Armadas para renunciar y el golpe fue exitoso porque renunció”. O sea cortamos las patas de la historia para que quepa en el catre de la mentira. También actuó el coro de López Obrador, Fernández, Lula y otros cantantes que no se molestaron en recordar que Morales violó todos los derechos reconocidos en su constitución a nombre de su impostado ser indígena, hizo fraude, la gente salió a las calles y él fugó en un avión enviado por México. La revuelta social facilitó una transición política constitucional que desgraciadamente derivó en un gobierno incapaz y corrupto. En el caso de Perú, López Obrador operó nuevamente de rescatista, ignorando no solo que Castillo anuló el Congreso y lleva una pesada mochila de corrupción, olvidada por arte de magia para pasar al papel de víctima tan necesario para el relato del golpe - no el suyo, el del Congreso - esta vez según el mismo grupete al que se sumó el colombiano Petro y que afirma que Castillo no tiene garantías de debido proceso, reclamo que no hacen, en el caso de Jeanine Añez y un centenar de presos políticos. A veces es mejor callar que hablar para evitar la cantinfleada de Antonia Urrejola, pupila de Insulza y actual canciller de Chile quien sin ruborizarse ha dicho que Castillo “no es un golpista”, pero sí incumplió “normas constitucionales” (sic) Algo así como decir “lo mató pero no murió”.

El relato del golpe cuando se aparte del rigor, agudiza la mirada de quienes ven violaciones, corrupción y abusos solo en la medida en que favorecen a sus víctimas ( Morales, Castillo) y se vuelven ciegos, sordos y mudos ante los abusos y violaciones a los derechos de sus adversarios. Por eso celebro trabajos como los del investigador Franz Barrios quien habla de “cierta desidia analítica” que afecta el concepto de golpe y que va acompañada de la omisión- a veces deliberada- de datos relevantes e ignora los procesos de deterioro del orden legal y democrático que derivan en la salida de gobernantes alimentando el círculo vicioso de la violencia y el debilitamiento del estado de derecho.