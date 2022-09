¿Ha cambiado la visión polarizada del mundo?

De 1960 a 1988, año de la primera transmisión televisiva de los Juegos Olímpicos y de la última participación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en este evento, mirar las Olimpiadas por televisión se convertía en un nervioso conteo, ¿con cuántas medallas terminaría los Estados Unidos y con cuántas la Unión Soviética? Todas las disciplinas deportivas eran representadas por deportistas que competían no sólo para demostrar su supremacía atlética, sino el liderazgo mundial de sus respectivos países. Mirar los juegos olímpicos era un placer para la audiencia, un evento que demandaba tomar una posición política y/o deportiva. En ese entonces el mundo estaba dividido en dos potencias, en dos sistemas económicos y políticos antagónicos, el capitalismo y el socialismo, en dos países que reflejaban ideales diferentes. El mundo de las décadas anteriores a los 90 estaba polarizado.

Las generaciones del primer cuarto del siglo XXI, es decir hoy, perciben el siglo XX como un tiempo ya lejano y desconectado en su concepción más virtual y tecnológica. El siglo XX, sin embargo, no parecía tan fragmentado y atomizado como aparentemente lo es el mundo de hoy; tampoco era abiertamente diverso. Esta imagen de bloques políticos daba una idea errónea de homogeneidad al resto del mundo. La gimnasia, por ejemplo, era una disciplina elitista y de escasa diversidad. Nadia Comaneci, la gimnasta rumana ganadora de cinco medallas de oro, ganaba en las Olimpiadas de 1976 un 10 perfecto para la URSS a la edad de catorce años, año en que la gimnasta afroamericana Simone Biles, ganadora de siete medallas de oro, no había nacido aún, y si hubiera nacido, quizá no habría participado de este evento. El mundo no era percibido como plural, pero sí polarizado y desconectado económica, política y racialmente (lo que se entienda por la construcción “raza”).

Una de las figuras fundamentales del mundo de estas décadas y último líder de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov, falleció el pasado martes a la edad de 91 años. Ante la noticia de su muerte me llegaron varias memorias: mis hermanos y yo, niños, frente a un televisor en blanco y negro mirando las olimpiadas, las noticias de la guerra fría, la imagen del presidente Ronald Reagan, los tratados de desarme nuclear, el libro que mi papá llevó a casa titulado “Perestroika”, la caída del muro de Berlín, la tragedia de Chernóbil, las canciones de Pink Floyd y la de los Scorpions “The Wall” (El Muro) y “Wind of Change” (Viento de cambio), y Gorbachov en un anuncio televisivo de Pizza Hut. En diciembre de 1991 se desintegraba una de las dos potencias que dividía al mundo en dos, así como de desvanecía la esperanza de muchos que creían que no existía una fuerza que equilibrara el peso del capitalismo. Yo cursaba, en ese entonces, mis últimos años de colegio y mis primeros de universidad. El mundo dejaba de ser polarizado, pero la mentalidad de muchos, no.

Como gran líder, visionario y reformador, también Premio Nobel de la Paz en 1990, Gorbachov lideró la reestructuración de la URSS (perestroika) y trabajó en la apertura de su país hacia el mercado internacional y la transparencia en la política y los medios de comunicación (glásnot). Bajo su liderazgo tuvieron lugar las primeras elecciones democráticas por una nueva legislación y nuevos legisladores (1989) desde la revolución bolchevique. Gorbachov perseguía un comunismo democrático, la libertad de expresión y el pluralismo político, y muchos dentro del partido no estaban de acuerdo. Después de un intento de golpe a su gobierno en 1991, se aceleró la caída de la URSS y la reforma que visionaba sucumbió.

Para muchos, Gorbachov fue un héroe, para otros un traidor. Ambas percepciones son también binarias y polarizadas. Él fue un ser humano que tomó decisiones en un tiempo y contexto específicos. Afortunadamente así fue recordado el martes. Y aunque las dos potencias dejaron de ser potencias hace mucho, una cayó en 1991 y la otra fue desplazada por otras potencias económicas como China, país capitalista y mayor exportador en el mundo, pero con políticas socialistas para la administración interna del país (China es el segundo país del mundo con más multimillonarios, pero sin libertad de expresión y con represión de los medios), para muchos el mundo sigue siendo polarizado. Ante esta visión, todavía se debe elegir qué dirección tomar: el capitalismo o el socialismo, la izquierda o la derecha.

Hoy, se sigue hablando de imperio, como si a esta altura la misma historia y la realidad no nos hubiera demostrado que los binarios no existen, que las polaridades no son permanentes y que vivimos en una realidad múltiple, diversa, heterogénea y por lo mismo compleja, y que finalmente la imagen de un mundo dividido en dos es sólo parte de la retórica de los discursos monolíticos.