Hacer lo que fuere necesario

En los momentos más difíciles de la pandemia, la recomendación casi unánime de la Organización Mundial de la Salud y de las instituciones financieras internacionales era de que había que hacer todo lo necesario para combatirla. No se tenía que escatimar esfuerzos. Por su parte, todos los países del mundo, industrializados y en desarrollo, toleraron déficit fiscales mucho más altos que los que hubieran admitido en tiempos normales. Se tenía que proteger, por la vía del gasto público, tanto la salud de la población como los empleos.

Preservar la salud era el principal imperativo humanitario, amén de que se tenía consideraciones económicas. Cada fallecimiento prematuro causado por el Covid-19, cada enfermedad de largo plazo, como secuela de esa infección, tenía un alto costo. Los expertos calculan el llamado Valor Estadístico de Una Vida Humana, con metodologías que pueden diferir, pero que apuntan a los ingresos que las personas dejan de percibir por un fallecimiento prematuro o por el debilitamiento para el trabajo que le causa una enfermedad de larga duración. Mis cálculos, todavía muy preliminares, apuntan a que un fallecimiento prematuro costaba $us 101.500, suponiendo que, en promedio, la persona que moría, perdía ingresos, que los hubiese percibido de no morir, por 19 años. Si el trabajador no fallecía, pero sobrevivía con la salud dañada, la pérdida de ingreso, bajo hipótesis razonables, era de $us 57.000.

El apresamiento de la ex alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, con argumentos que cortan los cabellos en cuatro a su largo, no tiene en cuenta el contexto y la gravedad, que causaba la pandemia. Nadie dice que Soledad se embolsó la plata del SUS, sino que efectuó “traspasos de recursos presupuestarios que no dice la ley.”. Pero, si había que hacer todo lo necesario para proteger a la población, ¿dónde está el daño? Aún si hubiera presunción de daño, que no lo hubo, se tenía que haber acudido a la Contraloría General del Estado para que efectúe las investigaciones y emita sus informes, tomando en cuenta los descargos. Posiblemente hay un informe de auditoría interna, pero cabe preguntarse cuán independiente es esa auditoría, según dispone la ley.

Es cierto y lamentable, que hay una tradición jurídica en el país de extremo literalismo, apelando a la letra muerta de la ley, con sus puntos y comas, ignorando el contexto en el que se han tomado las decisiones y todos los atenuantes. La imputación con delito penales es grave, pero raras veces se toman todos los recaudos, antes de emitirla. En épocas en las que el poder judicial era más independiente y expedito que ahora, los abogados, especialmente de las instituciones del gobierno, le tenían mucho temor a la acción recriminatoria y, por lo tanto, eran muy cuidadosos antes de iniciar un juicio penal.

La actual alcaldesa Eva Copa es una buena alcaldesa, pero pereciera que le tiene celos a Soledad Chapetón, y temor a que los electores comparen su gestión con la de ella. Si no es decisión de la alcaldesa acosar judicialmente a la ex alcaldesa, ¿se tratará de que los abogados de la Alcaldía la están metiendo en un lío que la desprestigie? Estos abogados, que parece que no tuvieran nada mejor que hacer, encontrarán delitos a la gestión de la Sole, por angas o por mangas. Los tres juicios que le han iniciado, no parecen tener el menor sentido.

Llama también la atención la decisión del juez que no acepta la petición de la fiscalía “por no estar debidamente fundamentada” y que, sin embargo, sin más ni más, envía a la exalcaldesa a la cárcel, aún si es solo por un mes. Por la experiencia que se tiene con otros casos, como el de la ex presidente Añez, estas detenciones preventivas se prolongan sin límite. Una vez más, hay un abuso de la figura de detención preventiva, que ha sido tan criticado en las instancias internacionales y por los juristas más prestigiosos de país. Un juicio penal, ya es en sí mismo una carga grave y onerosa. ¿Por qué, salvo casos muy justificados, aumentar el sufrimiento?