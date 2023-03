¿Hay fuero religioso en el Estado laico?

La propuesta de la Procuraduría General del Estado de convocar a declarar en calidad de testigos a ciertos miembros de la Conferencia Episcopal dentro del caso denominado “Golpe I” ha causado un gran revuelo no sólo en la Iglesia, sino también en los círculos políticos, en los grandes medios y en el propio Gobierno.

Los fiscales del caso, en vez de aceptar el pedido, han observado que los “representantes de la iglesia son nuncios” (textual) y que por tanto están sujetos a un procedimiento especial. Claramente las autoridades del Ministerio Público ignoran lo que es el Nuncio Apostólico (Embajador de la Santa Sede, nombrado por el Papa, que es el Jefe del Estado llamado Vaticano) y que, por tanto, no existe un ejército de “nuncios” ni en Bolivia ni en ningún otro país. Pretender que todo sacerdote está investido de la inmunidad diplomática es como pensar que cada extranjero que está en suelo boliviano es un embajador de su país.

Más preocupante –y más desatinada– es la opinión que dice que los miembros de la iglesia católica gozarían de una suerte de fuero. Para ilustración de los desinformados que sostienen esta tesis, el fuero eclesiástico fue abolido en Bolivia el 26 de octubre de 1906, mediante una ley promulgada por Ismael Montes, cuando el Partido Liberal estaba en el poder. Esta ley disponía que los eclesiásticos quedaban sujetos a los tribunales ordinarios. Ninguna reforma constitucional ni ley ordinaria ha modificado o dejado sin efecto esta disposición.

La jerarquía eclesiástica, nerviosa para explicar su participación en dichos sucesos, sostiene que en los días críticos de noviembre de 2019 jugó un papel “pacificador y mediador”. Pero lo cierto es que la violencia de los grupos en pugna no se resolvió por la vía del diálogo, sino que el gobierno de entonces, presidido por la señora J. Añez, recurrió al uso de la fuerza militar para aplastar a quienes se le oponían. Hablar de “pacificación” sólo podría entenderse en el marco de una pax romana, algo en lo que ciertamente la iglesia católica tiene gran experiencia.

Pero el asunto va más allá. El artículo 4 de nuestra Constitución consagra la independencia del Estado y de la religión. Las organizaciones religiosas, incluyendo la Iglesia Católica, no son más que asociaciones civiles; ninguna ley les confiere otro papel; es más, la Ley de Libertad Religiosa, Organizaciones Religiosas y Creencias Espirituales de abril de 2019 dice que su único fin es profesar, enseñar y practicar su religión y su culto. Pero la Iglesia católica se autoatribuye ser la instancia moral y política más alta del país. Sus portavoces dicen que en noviembre de 2019 hubo fraude y no golpe de Estado; en las homilías de los domingos el arzobispo de Santa Cruz ha convertido el púlpito en tribuna de agitación política, desde donde se exige censo para el 2023, liberación de presos políticos, anulación de la malla curricular, etcétera. Lo peor de todo es que esto acontece ante la absoluta inacción del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es la entidad llamada por ley para hacer cumplir las normas en materia de cultos; y ahora, del devoto Ministro de Justicia (Opus Dei), que hace prevalecer su fe al juramento que hizo a momento de asumir su cargo de cumplir y hacer cumplir la CPE. A esto se debe añadir la omisión de David Choquehuanca, que cuando ejercía el cargo de Canciller no denunció el oscurantista Concordato entre Bolivia y la Santa Sede firmado en 1851, que consagra a Bolivia como un Estado confesional, omitiendo el deber que le imponía la disposición transitoria novena de la Constitución.

En un Estado Laico ni la iglesia católica ni ninguna otra iglesia o culto deben inmiscuirse en política (otra cosa es que a título individual sus miembros expresen sus opiniones); pero éstos, no importando su jerarquía, deberían acudir ante las autoridades que les convoquen para esclarecer su participación en los hechos de noviembre de 2019.