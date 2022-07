“Hay futuro si hay verdad” es el lema del ejemplar Informe de la Comisión de la Verdad de Colombia que acaba de ser presentado. Su contenido es una gran contribución a la paz y marca un camino innovador, difícil y esperanzador. No es el tema analizar ahora las comisiones en otros países que, cada una en su momento, hicieron aportes; las ha habido de todo tipo incluido el caso lamentablemente inútil de la comisión de la verdad boliviana que, en lugar de centrarse en las víctimas como lo hace la colombiana, se ha autocensurado para no generar molestias ni entorpecer las relaciones del gobierno con las Fuerzas Armadas y los responsables de las violaciones a los derechos humanos.

Analizar los hallazgos y las recomendaciones de esta comisión requiere de más espacio para ver las múltiples aristas tratadas con entereza y dignidad por quienes cumplieron un mandato para enfrentar los desafíos de la paz firmada después de más de cincuenta años de vivir en “modo guerra”, como dijo Francisco de Roux, presidente de la comisión.

Me voy a detener en algunos temas: el concepto de verdad, la resiliencia, los cambios culturales y la necesidad de una transformación profunda de la política de seguridad que, a pesar de ser una de las mejores del mundo, no ha podido evitar los más de nueve millones de víctimas contabilizados.

En cuanto a la verdad, desde el inicio se consideró legítimas todas las historias basadas en las experiencias de las casi 30.000 personas entrevistadas. Un recuento de las formas en que las y los colombianos han vivido la guerra esclareciendo el contexto histórico en que los distintos territorios han intentado sanar sus heridas. Reconocieron las violaciones a los derechos, lo que ya es muy importante, pero fueron más allá hasta encontrar qué y quienes están detrás de los conflictos sociales, cuales son los intereses económicos y políticos de los grupos de poder. Escuchar a TODAS las víctimas y lograr un relato polifónico, formado por una diversidad de voces que cuenten su verdad y acepten la de los otros para convivir en el futuro respetando la dignidad humana.

La resiliencia como herramienta para la paz luego de un recorrido por todo el país para encontrar todas las formas inventadas en las comunidades para sanar va en la misma línea de construir una ética ciudadana desde el cambio cultural, para cerrar las brechas que separan a las y los colombianos, muchas de las cuales se parecen a las nuestras donde si bien no ha habido una guerra tan larga, el odio y la exclusión son endémicos y aparecen intermitentemente como parte de una guerra de baja intensidad. Finalmente la necesidad de una política de seguridad para la paz: desmantelar todo el aparato de seguridad destinado a reprimir y sustentar la guerra es posiblemente una de las recomendaciones que con mayor fuerza interpela a los señores de la guerra que son muchos más que los uniformados.

¿Cuánto dolor debe sufrir una sociedad para estar dispuesta a construir la paz? ¿Cuántas muertes, tortura, desapariciones, cuánta pobreza y miedo son necesarios dejar atrás y querer “construir un nosotros”? ¿Estamos más lejos o más cerca de la reconciliación nosotras o ellos? ¿Se puede comparar un país con otro? No hay respuestas fáciles, pero tengo la impresión que el informe de Colombia nos lleva la delantera. Ellos no se han limitado a hacer un recuento de daños, han identificado las verdaderas causas, desafiando la negación por parte de todos los protagonistas, poderes e intereses que se encuentran detrás de los conflictos sociales siempre subrayando la responsabilidad del estado y el gobierno. Quizás por eso el Presidente Duque no asistió a la entrega del Informe. En Bolivia, fieles a nuestro estilo, el Presidente Arce sí se sacó foto recibiendo el informe de 11 tomos en marzo de 2021 pero éste está, prácticamente inaccesible. Debe estar en algún cajón del presidente Arce quien no ha tomado ninguna medida para cumplir las recomendaciones.