Hermano Pedro

De dónde saldrán las certezas de aquellas personas que desaprueban la existencia de otras tomándose a sí mismas como parámetro de lo que está bien. Es bastante absurdo, pero a diario esta lógica cargada de soberbia causa sufrimiento y hasta muerte.

Existe la posibilidad de que quienes se ponen como medida de las cosas en el mundo lo hagan con la maldad como motor, una auténtica pulsión de odio que encauzan para destruir al otro. Pero creo que tales personas son la excepción y que la mayoría de gente actúa así porque está persuadida de que defiende la verdad, lo correcto, lo que siempre ha sido así, lo que Dios manda.

Los caballos de carrera llevan unas anteojeras –me entero que las llaman gríngola y que ésta puede ser abierta, semiabierta y escasamente abierta– para evitar que elijan lo que quisieran ver y, por ende, hacer. Cuanto más estrecho el adminículo, menor oportunidad de explorar el mundo, aun el más próximo. Qué triste.

Pero anteojeras que recortan la realidad, que guían la mirada, las llevamos también los humanos. Se las podría llamar costumbre, una parte de la cultura que puede ser escasamente abierta, semiabierta o abierta. Mirar el mundo –conocerlo–no es algo que sea absolutamente libre, pues apenas nace el humanito, ahí está la sociedad para acogerlo con un idioma –que ayuda a ordenar el caos, ciertamente, pero también limita– y muchos pero muchos valores.

Es cierto que el humano antiguo –el que ya está en el mundo– tiene la responsabilidad de enseñarle al nuevo cuanto sabe y cree que le será útil: qué comer, cómo evitar los peligros, a leer, a escribir, a trabajar, a relacionarse con los otros (personas y otros seres vivos)... a pensar.

¡A pensar! Algo muy distinto de entregar la receta –los mandamientos, digamos–sobre lo que se debe creer. No es fácil, porque implica para los antiguos renunciar al poder de dibujar el mundo a su imagen y semejanza. Por eso, por ejemplo, hay que iniciar rápidamente al nuevo miembro en la religión y no dejarlo que abandone el camino; por eso, hay que cuidar el matrimonio como única forma de avalar el amor de pareja; por eso, pareja no puede ser sino la que forman Adán y Eva; por eso, ser hombre implica proveer y ser mujer cuidar casa, hijos, ancianos, enfermos; por eso, la gramática es más importante que la vida.

Gríngolas y más gríngolas que, se entiende, provocan en quienes las portan muy cerradas un miedo atroz a lo que no es parte de su campo de visión. Pienso en los padres que ante los cambios se asustan por sus niños y niñas y en lugar de impulsarlos a pensar, a considerar las nuevas situaciones, los aíslan, los protegen. Pienso en las homofobias, machismos, racismos y cuantos temores asoman para hacerle la vida imposible a lo que no cuadra con el pedazo de panorama y entonces me pregunto cómo es que en medio de tales realidades se dan los cambios.

La periferie, para la imagen propuesta, existe. Y el arte, ése que motiva a hacer un alto y darnos cuenta, ése que no se acomoda a la estrechez del panorama, suele hablar desde allí. A veces, como si se tratase de un reflejo, de un espejo; a veces, como si fuese un látigo, una explosión, un mazazo.

Como espejo y mazazo se han manifestado, desde hace casi 30 años, adolescentes convocados por el festival intercolegial de teatro Indivisa Manent. Espejo, toda vez que en las obras hemos visto a los maestros actuando como ventrílocuos con los estudiantes. Mazazo, cuando han sido los chicos y chicas quienes han tomado la escena para inquietarnos y cuestionarnos desde las formas de poner en escena hasta los temas que les preocupan.

El hermano Pedro Jiménez, lasallista, religioso, creó el festival y mantuvo una actitud ejemplar al respecto. Pudo imponer temas y otras condiciones a los participantes; incluso pudo elegir jurados afines a sus creencias religiosas. En cambio, optó por crear un espacio de libertad, convencido de que las artes pueden ser un arma para desajustar anteojeras.