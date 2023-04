¿Ideología de género en la currícula escolar?

Durante las últimas semanas hemos visto cómo los sectores más antiderechos de Bolivia han alzado la voz y han organizado marchas contra la “ideología de género” que supuestamente aparece en la currícula escolar boliviana. En Santa Cruz de la Sierra el Comité Cívico Femenino embanderó una movilización bajo la premisa de que “nuestros hijos están bajo amenaza”; actividad que fue sustentada por las iglesias, el Colegio Médico, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y el Colegio de Psicólogos, entre otros.

Toda esta campaña no es otra cosa que una estrategia de desinformación para popularizar un discurso que cimenta la exclusión, la discriminación y el odio. No existe tal “ideología de género”. Y cuando digo no existe no sólo afirmo que no está en los textos o la currícula, sino que no hay tal doctrina o sistema perverso que volverá trans a los niños y a las niñas.

Quienes se posicionan contra la “ideología de género” son paradójicamente los propios creadores del concepto. Cuando uno escucha sus explicaciones parece que oye a antivacunas o terraplanistas, pues empiezan explicando que hay una cruzada para destruir familias y homosexualizar niños con el fin de enriquecer a “empresas que hacen cambios de sexo”, y que en el fondo lo que buscan es beneficiar a Soros y a Bill Gates. Hasta provocaría risa si es que no repercutiera en la vida cotidiana privando derechos y los medios de comunicación no se prestaran para darle eco.

La concepción de esa tal “ideología de género” surgió en 1995 como una estrategia discursiva del Vaticano durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing. Desde entonces encontró caja de resonancia entre los mismos grupos católicos. El año 1997 apareció el término en un prólogo escrito por Joseph Ratzinger (Papa Benedicto XVI) y a partir de entonces se ha popularizado para atacar a las luchas feministas. De hecho, se ha llegado a enraizar tan maliciosamente que incluso mucha gente se refiere a “ideología de género” cuando quiere decir feminismo como si de sinónimos se tratara. Que quede claro que no son lo mismo y que de hecho son antípodas.

El feminismo no responde a ninguna ideología, es simplemente la búsqueda de una sociedad igualitaria, donde todas las personas, independientemente de su identidad de género y su orientación sexual, tengan los mismos derechos y oportunidades. Referirse a la lucha por la igualdad como una ideología maliciosa y peligrosa que busca destruir a las familias infunde un miedo irracional y cimenta la injusticia social existente.

Sumada a toda esta barbaridad que tiene desinformación estructural aparecen en el ecosistema coyuntural algunos bulos relacionados a la propia currícula escolar como ese que dice que a los menores se les enseñará a masturbarse, que se explicará sobre electricidad mediante vibradores sexuales o que se les compartirá pornografía a los del nivel inicial. Hay incluso un video que afirma que se va a prostituir a los niños y que se les obligará a usar faldas determinados días.

Está tan contaminado el tema que incluso en muchos medios de comunicación se ha divulgado que la nueva currícula impone nuevas materias cuando en realidad se trata de contenido para materias existentes.

Pero volviendo al punto inicial, no, no se va a enseñar a los niños a masturbarse ni se les va a dar pornografía para reclutarlos para una red pedófila. Tampoco es cierto que se les quiere enseñar autocuidado para que desobedezcan a sus padres sino para que identifiquen situaciones de amenazas. No es novedad para nadie que las agresiones a menores son en su mayoría dentro del propio círculo cercano.

Dicho todo esto es de verdad lamentable y vergonzoso ver cómo los entes colegiados salen a embanderar semejantes disparates cuando deberían estar en el otro lado de la acera impulsando cualquier propuesta que pretenda reducir la violencia cotidiana en Bolivia. Deberían estar liderando una contramarcha contra la desinformación, el odio y la exclusión que ahora mismo están embanderando con una sarta de falacias.