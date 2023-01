Igualdad, ese horizonte que se debilita en el conflicto

“La mañana después de la crisis del COVID-19, Bolivia despertó más pobre y más desigual”, es una frase de “La igualdad posible. Alternativas para imaginar la próxima milla en Bolivia”, un informe de OXFAM sobre la situación de la desigualdad en Bolivia.

Tras sus páginas se recogen datos importantes de avance en aspectos de reducción de la desigualdad. La pirámide jerárquica en donde la “pobreza extrema” ocupaba la parte inferior en el 2006 siendo la mayoría y la punta superior los de “estrato alto” siendo una cantidad reducida se transformó, de forma curiosa, en una chakana, en el que el polo inferior se redujo y ascendió al centro como “estrato medio”, ya que hasta el 2019 creció de 4 a 5,5 millones de personas. Sin embargo, seis de cada 10 personas que transitaron a este estrato, lo hicieron al “estrato vulnerable”. La situación del país mejoró circunstancialmente, pero en la actualidad se percibe bastante incertidumbre sobre el horizonte socio-económico del país.

A pesar de las desigualdades expresadas en feminicidios y racismo, la población boliviana se enfoca más en las desigualdades socioeconómicas con una alta sensibilidad (62%), según encuestados y participantes de grupos focales para esta investigación, esto obviamente por la reciente crisis sanitaria que afectó las fuentes de ingreso, entre otros aspectos. La mitad (50 %) son sensibles a la desigualdad de género y el 33 % manifiesta una sensibilidad a la desigualdad étnico-cultural.

Hoy Santa Cruz se moviliza. La aprehensión de Luis Fernando Camacho por el caso “Golpe de Estado I” ha desatado múltiples manifestaciones desde la población cruceña que inició con protestas, paros y cierres de caminos, además de restricciones de distribución de ciertos alimentos al resto del país, esto después de un paro de más de treinta días para exigir el desarrollo del censo este año.

Este hecho me parece importante porque es un conflicto reciente, pero además porque ejemplifica lo que se manifiesta en el documento: “las desigualdades no son vistas del mismo modo por mujeres y hombres, indígenas y no indígenas, ricos y pobres, etcétera, simplemente porque no viven del mismo modo”. Los conflictos sociales y políticos generan mayor sensibilidad de las desigualdades desde experiencias individuales y colectivas, pero se viven de distinta forma y desde condiciones diferentes: mientras los protestantes defensores de Camacho denuncian un “trato desigual” sobre la represión policial que vivieron o sobre el “trato desigual” de la justicia, hay personas que denuncian las medidas de protestas como un perjuicio para el desarrollo normal de sus trabajos, muchas de ellas ejercidas por mujeres y que ocupan un espacio en la informalidad laboral. La desigualdad puede ser experimentada y percibida, pero hay una desigualdad que se palpa desde la pandemia y es la económica, pero que no se agenda de forma política.

La polarización en Bolivia, como resultado de las consecuentes disputas que culminaron en la crisis política del 2019, generan en la actualidad una imposición de la indignación frente a conflictos sociales y políticos, arrinconando a la población a esos polos y, en algunos casos, afectando también sus actividades cotidianas. Hay que entender que así como la preocupación de la población recae en los problemas económicos, su indignación se enfoca en sus causas: en no tener un trabajo estable y buenos ingresos (53%) y en no tener una buena educación (49%), según la EPVD 2022, graficado en el documento. La desigualdad entre indígenas y no indígenas, por ejemplo, es la que menos indigna con un 21%, cuando este es un problema que trasciende todos los escenarios de desigualdad como el acceso a la salud, la educación y al empleo. Esto implica la necesidad de atender primordialmente las necesidades sobre la economía nacional. Extender conflictos y no poder gestionarlos, retrasa más la atención a otros problemas, como la desigualdad de género y la étnico-cultural, que no son prioridad estatal en la actualidad.

Las alternativas frente a la desigualdad que se exponen en este informe generan mayor esperanza de cambios estructurales en la institución estatal, como la redistribución de la riqueza o el acceso democrático a la tierra, pero este proceso será lento y quizá no llegue a concretarse mientras los conflictos políticos afecten más a una población que busca superar sus problemas económicos. Quizá no necesitemos que Bolivia despierte mañana menos pobre y desigual, sino que inicialmente despierte menos conflictiva.