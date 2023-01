Ilegalidades; nada menos que eso.

La detención del Gobernador cruceño Luis Fernando Camacho no es legal. Consecuentemente, su encarcelamiento (con riesgo de su salud, como bien lo señalara el Dr. Montero) en el Penal de Chonchocoro, tampoco lo es.

Probablemente al gobierno le interese debatir un hecho inexistente, como que el 2019 hubo golpe, cuando se sabe que hubo fraude, anulación de elecciones, despido del TSE en pleno, convocatoria a conformar uno nuevo, propuesta de llamar a nuevas elecciones y huida. Todo en ese orden. En el interín de aquello, el masismo parlamentario renunciaba en masa, mientras Evo Morales trataba, por debajo de la cuerda, que su Comandante militar, Kalimán, se haga del gobierno para entregarle, en el lapso de unos meses, cuando las cosas se calmen, el mismo Gral le entregue el mando “al ganador de las elecciones” (que él mismo había anulado), como hiciera el año 1982 el Gral Vildoso.

Le salió mal a Morales, Kalimán no aceptó el pedido de Morales y, en el parlamento, la senadora Jeanine Añez asumió la presidencia del Senado y en esa condición asumió el cargo de presidente de la república/estado plurinacional. Lo hizo en el parlamento, sin la presencia de algunas cabezas del MÁS (Adriana Salvatierra y Susana Rivero, por ejemplo), que habían invitado a la gente que trabajó el proceso de pacificación en la reunión de la Conferencia Episcopal Boliviana, reunida en la Universidad Católica de La Paz.

ONU, UE, don Carmelo Angulo, lamentablemente fallecido hace muy poco, la Embajada de Brasil y representantes de partidos políticos habían logrado una salida constitucional dentro del orden de prelación, cosa que no estaba dentro de lo que planteaba el MÁS, que se atrevió a sugerir nombres de personas para que ocupen la presidencia; es cuestión de leer la memoria de la CEB. Siguiendo el orden constitucional, se eligieron directivas de ambas Cámaras y en las 2, el MAS se hizo cargo de la conducción porque tenía mayoría parlamentaria. Eva Copa es el resultado de aquello; la actual Alcaldesa de El Alto tiene en su haber varias leyes promulgadas por ella misma, habida cuenta de que no fueron aceptadas por la Presidente J Añez, pero esa es la historia oficial, la que el gobierno, que controla la Justicia, que ha creado una policía al más puro estilo de los tristemente célebres Tonton Macute (la despreciable fuerza represiva del dictador haitiano F.Duvalier) o las actualísimas policías de Venezuela, Cuba y Nicaragua que han sido vistas por todo el mundo en las protestas de los años 2020 al 22.

Esa Justicia no es Justicia; Luis Fernando Camacho está detenido ilegalmente por un delito inexistente y, por la intención del poder de sentar la mano a Santa Cruz, cosa que va a ser muy difícil de lograr, porque la indignación y la protesta son un derecho y el equilibrio democrático cuando el gobierno, usando el Poder del Estado, de manera ilegal, carga contra los ciudadanos.

Lo hemos visto todos: las imágenes no dejan lugar a equívocos, policías golpeando a ciudadanos como si fueran pandilleros (o Tonton Macute), quemando motocicletas de civiles, gasificando a ciudadanos refugiados en instalaciones de Bancos privados, inutilizando ambulancias (delito de lesa humanidad) cortando las llantas de vehículos, por el gusto de hacerlo, para mostrar que pueden, incluso, probablemente incendiando bienes del Estado (INE y otras, por ejemplo)... y pudiera seguirse detalladamente cada una de las actividades, pero no es necesario, porque lo que interesa es mostrar que el presidente Arce ha perdido legitimidad para ser el presidente aunque evidentemente tiene legalidad constitucional, para estar en el cargo.

¿Y todo por qué? ¿Por tratar de “arreglar” con Evo Morales? ¿Arreglar qué? ¿Que lo deje terminar su mandato en el gobierno? ¿Eso conversaron en la última reunión que tuvieron hace pocos días?

¿Morales pidió a Camacho porque eso lo “libera de su fraude” y huída? ¿Esa es la razón? ¿Qué ingenuidad!!! Y la ingenuidad es que a Morales nada lo salva de sus delitos, solo falta que haya democracia real para que ese sea enjuiciado, respetando sus derechos como corresponde.

Qué mal cálculo político el de Arce, Morales es un sucha político que va tras de la carroña (sucha, buitre, Jones, zopilotes) y busca convertir a Arce en su víctima, para eso, hace lo que hacen esas aves: gruñe, muge, cacarea, es decir imita lo que hace su víctima, a veces da la sensación (ambos) de que se burla de sus presas... eso parece estar pasando en Bolivia, cuando Morales se reúne con Arce y éste le entrega el “tributo”, que no es otro que el gobernador del Departamento a vencer.

Arce cree que una vez logren la condena (ilegal) de Camacho (ONU, DDHH, Iglesia y UE, piden garantías de derechos y procesos); la Iglesia asegura que nunca existió Golpe de Estado, Guterres pide máxima moderación, mientras “el sucha asegura que “la detención de Camacho puede ser sólo una distracción”; es decir, apenas le entregan el testimonio de la sumisión Morales va por más, quiere “mejor gabinete”, se declara “infiltrado por las fuerzas de Arce”, con el objeto de lograr que Arce deponga su intención de ser candidato a la presidencia y no va a parar hasta que ello ocurra.

Arce cree haberle dado a Morales el mejor regalo que este esperaba, le deja el camino libre en Santa Cruz, donde Morales ha ido armando una red política/delincuencial de asaltantes de tierras legales y Reservas; eso le da la posibilidad de aumentar una presencia política que Arce jamás logrará llenar en una candidatura propia; claro, eso no lo hace ganador del territorio electoral cruceño pero los ayuda, aunque hay que ver lo que puede pasar en adelante.

Luis Fernando Camacho es una especie de trofeo ofertado pero, en manos del vencido (Arce); seguramente piensa que puede lograr alguna cosa en su favor frente a Morales con él, cosa que, se ve imposible porque podrá tener muchos defectos pero es “de la cría respondona”, como tiene que serlo el equipo de gente que se queda sosteniendo la peña en Santa Cruz, que debe asumir la Gobernación con todas las prerrogativas bajo el mando del Vice Gobernador Mario Aguilera que, debe recordarle a la ciudadanía que su cargo es temporal, hasta que vuelva el titular. Zvonko Matkovic tiene aguante y su rol también es importante; Santa Cruz debe estar institucionalmente activo y funcionando, así se tenga que pelear en las calles o en los caminos, el departamento no puede detenerse.

Hay gente con iniciativas; sean grupales o individuales estas deben ser canalizadas por conducto regular, todas las ideas sirven, hay que escucharlas, para eso está también el CPSC y el Comité Interinstitucional. Todo suma, lo único que debe quedar de lado es la indiferencia y las ansias de figuración personal; el Departamento, su gente e institucionalidad necesitan de la participación de la mayor cantidad de gente; lo ideal es lograr el retorno del Gobernador, así sea procesado, ese juicio o sainete judicial no tiene pies ni cabeza y al acusado Luis Fernando Camacho le corresponde ser procesado en libertad; no hay peligro de fuga, ni necesidad de hacerlo; él es elegido para gobernar el departamento y no tiene sentido pensar en alguna cosa en contrario.

Claro, debiera pensarse, también , en evitar “fake news” o noticias mentirosas. La situación no está para pasar “informaciones” sin autor conocido, sobre todo si son alarmistas o que desinformen; no se está para eso.

Arce y Evo Morales están ahí, sobándose las manos cada uno por su lado pensando cómo “quedarse” con Santa Cruz; el uno con ofertas de todo tipo en las que no cree nadie, porque casi que se declara sucesor de Fidel Castor y el otro, recordando a todos que él fue el que viabilizó las exportaciones de carne y otras cosas como esas que se tenían que hacer porque el estado necesita plata y esta se genera, en su gran mayoría en el suelo cruceño. Lo demás son pamplinas.

Así que, mientras ambos se crean ganadores y sigan debatiendo quién se queda con el control del narcotráfico (entre ambos se acusan), del contrabando, mientras los niños adulados se compran propiedades agrícolas y ganaderas y hablan de biodiesel y cosas como esas, nosotros vamos viendo cómo arreglar los temas que importan porque tenemos harto que hacer.

Sin embargo, no podemos perder la memoria, el Gobernador está ilegal e ilegítimamente detenido y ese es un tema fundamental