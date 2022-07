Importante encuentro de empresarios de Chile y Bolivia

El pasado mes de junio se llevó a cabo el 1er Encuentro Presencial entre los capítulos chileno y boliviano del denominado Consejo Empresarial Binacional, que reúne a destacados empresarios de ambos lados de la cordillera occidental de Los Andes. La visita de la delegación chilena no tiene precedentes, y en la ciudad de Santa Cruz se dieron cita líderes empresariales del vecino país que demostraron un auténtico interés en estrechar lazos con sus homólogos bolivianos.

La sede de CAINCO fue el sitio del encuentro, que partió con dos conferencias magistrales: inicialmente, la del académico chileno Vittorio Corbo, ex presidente del Banco Central de su país y, enseguida, la del economista boliviano Enrique García, ex ministro de Planificación y ex presidente de CAF Banco de Desarrollo. El primero abordó el tema de los efectos de la pandemia en la economía de los países latinoamericanos y avizoró efectos negativos a consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania. A su turno, Enrique García se refirió a las relaciones económicas entre empresarios de Chile y Bolivia, aportando su gran experiencia acumulada luego de 25 años al frente de la CAF.

Se desarrolló, asimismo, un panel de análisis sobre la situación del transporte de mercaderías entre ambos países, abordando temas concomitantes como la logística, el rol de las autoridades aduaneras y de las entidades encargadas del control fitosanitario. A la conclusión del encuentro, se emitió una Declaración Conjunta, a través de la cual los empresarios participantes han propuesto e instado a sus respectivos gobiernos la creación de una mesa técnica público–privada, que esté integrada por organismos fronterizos de ambos países junto con el sector logístico y el transporte rodoviario y ferroviario, a fin de optimizar procedimientos y operaciones que permitan un tránsito expedito, eficiente y oportuno entre Bolivia y Chile, que pueda hacerse expansivo a otros países del mundo.

La referida cita empresarial fue acogida con destacadas notas periodísticas de la prensa boliviana y la chilena. Por ello, creo importante emitir algunas opiniones tendientes a poner de relieve ese encuentro binacional de tan alto nivel.

Lo primero que hay que destacar es que con la creación del Consejo Empresarial Binacional se ha abierto un espacio de diálogo fructífero entre los actores privados que comparten las mismas preocupaciones, a la par de aspiraciones, y desean mejorar el flujo de intercambio de bienes y servicios. Para los empresarios bolivianos el interés de contar con un tránsito expedito hacia el puerto de Arica y otros del norte de Chile –por donde se exporta (e importa) productos de todo tipo– es un imperativo establecido precisamente en el concepto de “libre tránsito” que refieren varios tratados internacionales.

De ahí que el pedido de los empresarios de ambos países, para que los gobiernos de Santiago y La Paz creen una mesa técnica público–privada que aborde estos temas, es de suma importancia; ya que la lentitud en el tránsito de mercancías también es atribuida (así lo señalan los empresarios) a las autoridades aduaneras y a las encargadas del control fitosanitario.

Sólo basta repasar las noticias de los últimos tres años, en los que se produjeron desde la caída de los sistemas informáticos y las huelgas de funcionarios aduaneros, hasta los excesivos controles a tono con el pánico ante la pandemia covid-19. A ello hay que agregar que el ferrocarril Arica-La Paz continúa paralizado y sin operación ferroviaria desde hace una década y que no existen vuelos comerciales que conecten con eficiencia las ciudades del norte de Chile con La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

No se puede dejar de destacar que, en el citado encuentro, las delegaciones asumieron el compromiso de realizar una próxima reunión en la ciudad de Santiago de Chile en la que se abordarán diversos temas de interés bilateral, como el comercio digital, la innovación y la capacitación académica que aportará profesionales preparados para el desarrollo de ambos países. Exitosa la cita en Santa Cruz y, de forma consecuente, se espera que el Consejo binacional se consolide institucional y estatutariamente, de cara a sus futuros desafíos.