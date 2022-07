In Memoriam Gral. Edgar Claure Paz

Mi recuerdo más claro e imborrable de Edgar Claure es de verlo vistiendo su uniforme impecable, sentado en el Palco Oficial del Teatro Municipal, solo, presente en casi todos los conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional, o de artistas invitados como la pianista Ana María Vera, o del eximio violinista Jaime Laredo, o en la ocasional ópera. Por lo demás, en el Palco Presidencial o en el Palco Oficial del bello Teatro Alberto Saavedra Perez, construido el año 1864, Edgar casi siempre estaba solo, porque su alto rango y su función de Edecán le permitían ese acceso. Nadie más. Yo viví muchos años en la Av. Camacho y estuve en la Alcaldía otros varios años, de modo que yo también tenía fácil acceso al Teatro, y aunque fui a muchas funciones de concierto, ballet y ópera, y lo vi frecuentemente sentado allí, nunca vi a ningún Presidente o Vice-Presidente o Ministro que hubiera tenido ese mismo aprecio por la música clásica, el teatro o ballet.

El Teatro Alberto Saavedra Pérez es una maravilla de arquitectura y diseño, obra muy poco apreciada, es triste decirlo. Como país o ciudad no hemos vuelto a construir un edificio y teatro tan bello y completo, pese a que desde entonces ha pasado más de un siglo y medio. Tiene todo, desde los vestidores perfectos al espacio de bajo nivel para la Orquesta Sinfónica en casos de funciones de Ballet clásico y en este escenario histórico grandes figuras de la música y teatro actuaron para el público boliviano.

Mi amigo Edgar, comprendía esto. Era un hombre inteligente, profundo, divertido y apegado a la cultura boliviana y universal. No era pedante, ni nada parecido. Al contrario, era modesto y extremadamente cortés. Y cuando yo lo veía, solo en esos grandes palcos reservado para las altas autoridades, yo veía a un hombre casi renacentista, culto, de amplios gustos musicales y de lectura, cosa que había logrado ser sin perder ni un ápice de su gallardía militar, ni su conciencia de actuar, como soldado o General, a cabalidad.

Era un hombre extraordinario: esposo cariñoso, padre ejemplar y amigo inmejorable. Yo lo recuerdo, junto con su compañero de curso del Colegio Militar y amigo entrañable Gary Prado Salmón, entre los hombres más extraordinarios que he conocido, patriotas, conocedores de la patria profunda, de Pando a Tarija, hombres incansables, ejemplos de dedicación y liderazgo. Edgar era todo eso y más, especialmente por su amor a la música y la cultura.

El beneficio de esa su amplia visión y su cultura, era casi netamente personal o familiar. El país nunca lo utilizó a plenitud. Nuestra patria Bolivia tiene una práctica que debería utilizarse solamente en países millonarios. Gasta mucho dinero y esfuerzo en la formación de sus militares, incluyendo toda clase de cursos y viajes por el país, pero cuando llegan al rango de General de Ejército, los jubilan y los lanzan al espacio sideral, al vacío vital, sin utilizar su experiencia ni conocimiento, y sin reconocer de manera alguna su contribución a la patria.

Algunos, en realidad podríamos decir muchos, militares que llegan a ser Generales se sienten y sintieron frustrados de verse lanzados a la jubilación forzosa a los 52 años, cuando están en el máximo de su conocimiento profundo del país, y en lo máximo de sus capacidades intelectuales y de trabajo. De estar al mando de tropa y de proyectos, se encuentran flotando en el vacío, sin lugar, ni puesto ni papel que jugar en beneficio de la nación. Algunos que conocí se dedicaron a criar pollos, o a criar ganado, o a fabricar ladrillos o tejas. Triste condición luego de haber pertenecido a la patria profunda y luchado por ella, trabajando en todo tipo de tareas, y aportado con su conocimiento y voluntad a su engrandecimiento. Es así como en el pasado muchos de ellos entraron en trajines conspirativos para mantenerse en el poder, ya no en función oficial, convirtiéndose en parte o cabeza de las muchas dictaduras que ha tenido Bolivia, casi de pura frustración.

Este no fue el caso de Edgar Claure, para nada. Cumplió con su deber de militar y luego llevó a cabo una vida de trabajo en el sector privado, sin mostrar o desplegar ambición alguna por el poder político. Un hombre honesto, correcto, culto, esposo leal, buen amigo, patriota. Un hombre culto, correcto, divertido e inteligente. Ese era Edgar Claure. No viajó a la luna, no descendió al fondo del mar. Vivió aquí, en Bolivia, su patria, y trabajó por ella hasta pasar los 80 años. Es hora de reconocer su contribución y su valor. Es hora, también, de que sepamos utilizar nuestro talento nacional de forma provechosa, y es hora de que rindamos un homenaje justo y merecido a personas como Edgar Claure Paz quienes con generosidad y dedicación contribuyeron toda su vida a la patria y su engrandecimiento.

Paz y honor en su tumba, y orgullo en los corazones de sus descendientes.