Incumplimiento de deberes

El “deber” es “Aquello a que [se] está obligado por las leyes” (RAE, 2001). El adjetivo “obligado” se dice de una cosa “De realización forzosa por imposición legal” (ídem). La Ley establece si el deber será cumplido a solicitud de parte interesada o por iniciativa del propio obligado en razón de su cargo (de oficio). Identifiquemos la atribución del Ministerio Público (MP) sobre el Informe de Fondo (IF) 394/21 relativo a la petición de “responsabilidad internacional del Estado Plurinacional de Bolivia (.) por (.) ejecución extrajudicial, torturas y detención ilegal de la presuntas víctimas” emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), tratado aprobado/ratificado que obligó al Estado boliviano (Ley 1430, 11/2/1993), es parte del bloque de constitucionalidad (BC) y tiene cualidad de norma constitucional (art. 410.II CPE). La CADH organizó la CIDH competente para emitir el instrumento internacional en materia de derechos humanos (IIMDDHH) denominado IF 394/21 (art. 33.a), también creó el IF. La institución jurídica denominada IF tiene cualidad de norma constitucional boliviana. El IF 394/21, realizado siguiendo el BC, le atribuye al MP el deber individual/concreto de “Iniciar [de oficio] investigación penal (.) diligente, efectiva (.) [para] esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las (.) responsabilidades e imponer las sanciones” (sic) puesto que “Los actos del MP se someten a la Constitución (.), tratados (.) y leyes” (art. 5.1 Ley Orgánica MP -LOMP-).

Además, en su ficción internacional de “alumno aplicado” del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), antes de que la Opinión Consultiva OC-28/21 desnudara su naturaleza autocrática, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), parafraseando la consecuencia jurídica del art. 256.I Constitucional, estableció que el IIMDDHH es de “aplicación directa y preferente en el ámbito interno, cuando cont[iene] normas más favorables”, se entiende, para “las víctimas del presente caso” (IF 394/21).

Igualmente, el Código de procedimiento penal (Cpp) le impone al MP el deber de ejercer la acción penal pública (APP) “en todos los delitos perseguibles de oficio” (art. 16) y “toda vez que tenga conocimiento de un hecho punible” (art. 8.I LOMP). La CIDH notificó al Estado boliviano que este, por sus órganos, realizó “la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial (.) en perjuicio de las víctimas” (IF 394/21) mediante hechos punibles merecedores de investigación/sanción penal (v.g. asesinato, prevaricato, organización criminal, etc.). El MP conoció tales hechos en el IF 394/21.

En suma, BC, Ley y jurisprudencia le atribuyen al MP el deber específico de cumplir de oficio el IF 394/21 que, a su vez, le impone el deber individual/concreto de “Iniciar [de oficio] investigación penal (.) diligente, efectiva (.) [para] esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las (.) responsabilidades e imponer las sanciones” (sic). Si no quisiera cumplir el IF 394/21, el BC igualmente le impone al MP el deber general de verificar de oficio si los actos/omisiones que conoció en el IF 394/21, realizados por diversos agentes planificadores/decisores/ejecutores del poder Ejecutivo (nums. -n.- 33, 39, 92, etc. -e-), Legislativo (n. 114, 115, e.)/Vicepresidencia (n. 41), Judicial (n. 67, 80, e.), Ministerio Público (n. 34, 38, e.)/IDIF (n. 44, 50, e.), inclusive “Embajada de (.) Venezuela” (num. 41), violaron la CADH y tienen significado penal; aunque la CIDH ya le adelantó que “el Estado boliviano es responsable” (sic). Que al MP no lo confunda la palabra “recomendación”, el IF 394/21 es coercible.

Por tanto, el MP está acorralado y en incumplimiento permanente de sus deberes respecto al IF 394/21 y al BC, responsabilizando nuevamente al Estado boliviano frente al SIDH.